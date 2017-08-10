В последнем конфликте на Ближнем Востоке следует винить упадок нефти

Семь лет назад я посетил совещание Международного энергетического форума (МЭФ) в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, вместе с рядом главных дипломатов региона.



Разговоры велись на несколько тем, но моё внимание привлекла та, для которой понадобился простой график, на котором МЭФ прогнозировал, что природный газ станет главным «переходным топливом» мира на пути к возобновляемой энергии в течение следующих 50 лет. Это было отличной новостью для Катара и Ирана (между которыми поделены самые богатые в мире залежи природного газа в Персидском заливе), но совершенно катастрофической для Саудовской Аравии. Поскольку, хотя в Саудовской Аравии и есть природный газ, 90 процентов экспортной экономики этой страны основываются на продаже одного товара – нефти.

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Инфраструктура страны основывается на экспортировании нефти. А её власть в мире, в том числе её историческая способность реализовывать эмбарго, практически полностью зиждется на нефти как на основном источнике энергии в мире. С этой точки зрения неудивительно, что замещение саудовской нефти катарским и иранским природным газом провоцирует немалую долю напряжённости на Ближнем Востоке сегодня.

На момент основания нынешнего государства Саудовская Аравия в 1932 году природный газ практически не использовался в качестве топлива и составлял совсем небольшую долю в структуре мировой энергетики. Саудиты, извлекая природный газ в процессе бурения нефти, десятилетиями сжигали его, а не продавали. Однако сегодня на природный газ приходится свыше 24 процентов в структуре мировой энергетики.

Битва между нефтью и природным газом – основная причина, по которой Саудовская Аравия недавно полностью разорвала дипломатические отношения с Катаром. Ястребы в Саудовской Аравии надеются, что, угрожая Катару, а также маршрутам транспортировки природного газа Катара и Ирана в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море, смогут продлить преобладание саудовской нефти над природным газом в мире.

Иными словами, центральный конфликт на Ближнем Востоке сегодня разгорелся не из-за религиозных разногласий между суннитами и шиитами. Он разгорелся из-за денег и будущего энергетики.

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Природный газ – не особенно привлекательный источник энергии. Поскольку это ископаемое топливо, газ генерирует некое загрязнения, хотя и гораздо меньше, чем нефть или уголь. При сожжении природного газа генерируется примерно на 25 процентов меньше углекислого газа, чем в случае нефти, и на 50 процентов меньше, чем в случае угля. Кроме того, если говорить о других загрязнителях (двуокиси серы, твёрдых частицах и т.п.), природный газ генерирует в 10-2000 раз меньше загрязнения, чем нефть и уголь. И хотя некоторые люди и беспокоятся, что это топливо имеет свои проблемы, например возможность утечек метана, спрос на СПГ, вероятно, будет увеличиваться и дальше, особенно в Европе, где уже построены десятки объектов для работы с СПГ.

ЕС – крупнейший импортёр природного газа в мире, и спрос возрастает в связи с беспокойством европейцев из-за российской военной экспансии, а также внезапным упадком нескольких месторождений нефти и природного газа в ЕС.

Важность катарского и иранского природного газа для Европы существенно возросла в последние два года. В 2015 году экспорт природного газа в Европу увеличился почти на 20 процентов. В феврале этого года Иран объявил, что увеличил свои ежедневные поставки природного газа в Европу вдвое, до 2,8 миллионов баррелей СПГ в день, частично в связи со сворачиванием санкций. Новые объекты для работы с СПГ, наряду с масштабными проектами по возобновляемой энергии, появившиеся благодаря огромным субсидиям для ветровых и солнечных электростанций в ЕС, существенно снизили зависимость Европы от саудовской нефти. Эти тенденции в сочетании с технологией гидроразрыва пластов в США и мощнейшими проектами по возобновляемой энергии в Китае, ещё больше снизили стоимость экспорта саудовской нефти.

Итак, что же могут сделать саудиты? Если говорить об остановке роста возобновляемых источников энергии, то мало что – разве только убедить США выйти из Парижского договора, что Трамп и сделал вскоре после своего визита в страну.

Гидроразрывы пластов в США также крайне трудно остановить саудовским ястребам. Однако как американским добытчикам нефти, так и саудитам выгодны более высокие цены на нефть и устранение конкурентов (т.е. Катара и Ирана) на европейском энергетическом рынке.

Таким образом, с точки зрения саудовских ястребов, лучшая стратегия увеличения нынешней стоимости саудовской нефти должна состоять в существенном сокращении потока природного газа из Катара и Ирана в Европу, если не в остальной мир. У саудовских ястребов есть три варианта существенного снижения экспорта природного газа в Европу:

Расширить присутствие своих военно-морских сил в Йемене, дабы блокировать или контролировать Баб-эль-Мандебский пролив и/или «бутылочные горлышки» в Красном море, через которые Катар и Иран осуществляют почти все свои поставки природного газа в Европу;

Предпринять нападения на Катар или угрожать ими, пока добыча природного газа в Персидском заливе не будет существенно снижена или перенаправлена и продана Саудовской Аравии со скидкой;

Увеличить стоимость отправки катарского СПГ в Европу, убедив ОАЭ наложить портовое эмбарго на катарские суда / суда с СПГ и/или убедив египтян блокировать проход катарских судов / судов с СПГ через Суэц или облагать его высокими налогами.

В настоящее время ястребы в Саудовской Аравии предпочитают третий вариант в виде портового эмбарго в ОАЭ. Однако, если египтяне не заблокируют Суэцкий канал, маловероятно, что такого эмбарго будет достаточно для поднятия стоимости транспортировки катарского СПГ до такого уровня, на котором саудовская нефть вернёт себе господство, особенно учитывая планы катарцев (о которых было объявлено за месяц до саудовской блокады) существенно увеличить добычу природного газа, сняв ограничения на бурение.

Если цены на нефть и саудовская экономика будут падать дальше, саудовским ястребам, возможно, придётся пойти на более решительные меры. Мы уже видели крупную пиар-кампанию против Катара, проведённую саудовскими СМИ в условиях возрастающей напряжённости между этими двумя странами Персидского залива. Все катарские СМИ, в том числе Al Jazeera, заблокированы в Саудовской Аравии и ОАЭ. (Саудиты оправдали запрет тем, что лидер Катара положительно отозвался об Иране, чего он, вероятно, не делал.)



С закрытием новостных сайтов Катара Al Arabiya, саудовское государственное СМИ, стало потоком выпускать антикатарские статьи с запоминающимися заголовками вроде «Хезболла и Катар: история запретной любви». Вскоре после этого Саудовская Аравия и её добывающие нефть союзники разорвали все связи с Катаром, всем катарцам приказали покинуть как Саудовскую Аравию, так и Эмираты, а выражение сочувствия Катару в социальных сетях сделали преступлением. Учитывая время, слаженность и масштаб саудовской дипломатической и пиар-атаки на Катар, представляется весьма вероятным, что, как высказался Дэвид Хёрст (заслуженный репортёр Guardian на Ближнем Востоке), эти события планировались саудовскими ястребами довольно долгое время.

Между тем, возросло беспокойство населения Катара в отношении пищевой безопасности ( продуктовые магазины поначалу заполонили покупатели) в связи с саудовской блокадой. По мере роста такого беспокойства возрастает и риск военной эскалации, особенно в связи с тем, что Катар недавно объявил о своём намерении увеличить добычу природного газа на 30 процентов.

Если регион придёт к непосредственному противостоянию, Турция, вероятно, поддержит Катар, поскольку эта страна существенно заинтересована в проведении трубопроводов от газовых месторождений Катара в будущем, а также ввиду относительно крепких исторических связей.

В начале текущего конфликта Саудовская Аравия и её союзники обнародовали список из 13 требований к Катару (а именно: закрыть Al Jazeera, убрать турецкую военную базу, выплатить репарации и т.п.), выполнить которые для Катара практически невозможно. Затем, вскоре после того, как Турция начала отправлять войска в Катар, а её президент начал готовиться к дипломатической поездке в регион, Саудовская Аравия и её союзники как бы сократили свой список из 13 требований до «шести общих принципов», что указывает на то, что они, возможно, не были готовы к риску непосредственного конфликта с Турцией. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон также призывал к снятию антикатарской блокады.

Однако в воскресенье Саудовская Аравия снова начала требовать выполнения своего списка и обвинила Катар в том, что он «объявил войну», потребовав интернационализации паломничества «хадж». (Что ещё усложняет дело, доказательств того, что Катар выдвинул такое требование, не было.)

Если же саудовская экономика упадёт гораздо сильнее, то неясно, что произойдёт дальше. Порой экономическое отчаяние может привести к реформам. В других случаях оно может привести к войне. Следует надеяться, что мы получим первое, а не второе.

Райан Ригг – юридический представитель и консультант Aion Associates и основатель писательской группы Lawyerence of Arabia.