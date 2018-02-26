В предвыборном штабе Трампа была куча шпионов или просто идиотов?

В конце февраля демократы наконец-то опубликовали свою официальную реакцию на номер, который отмочил конгрессмен Девин Нуньес, обнародовав в начале этого месяца свою скандальную служебную записку, документ, который якобы должен был взорвать расследование связей Трампа с Россией. В этой оригинальной и нашумевшей чертовщине Нуньес (или, по крайней мере, его штаб) неубедительно намекал на то, что бывший британский шпион Кристофер Стил, поделившийся своим печально известным грязным досье с ФБР, возможно, очернил всё расследование Роберта Мюллера. Вскоре после этого сенаторы Чак Грассли и Линдси Грэм рассекретили странные уголовные документы на Стила, которые собрали ещё в январе, и заявили, что бывший агент – лжец. Вот только на самом деле они, кажется, лишь показали, что Стил мог солгать британскому суду. Демократка Дайэнн Файнстайн в своей реакции подчеркнула, что нет никакой причины, по крайней мере, основываясь на том, что мы действительно знаем, считать, что Стил солгал ФБР.

Лишь в субботу, после задержки по приказу президента Трампа (которому внезапно захотелось получить «одобрямс» от Министерства юстиции, прежде чем обнародовать засекреченную информацию), увидел свет жёсткий ответ конгрессмена-демократа Адама Шиффа. Естественно, за ним последовала ещё более странная реакция Республиканской партии на реакцию.

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В течение всей этой истории республиканцы подняли всего одну серьёзную проблему, о которой не забыли: ФБР, пожалуй, следовало бы понять, что Стил скорее передаёт сведения из своего досье прессе. Но как заявила Файнстайн в той же записке, нет никакой причины считать, что ФБР когда-нибудь откровенно спрашивало его о том, делал ли он это.

Между тем, отповедь демократов на записку Нуньеса интересна тем, как она опровергает заявления республиканцев о неправомерных действиях ФБР и Министерства юстиции. Но если вы очень внимательно следили за этой попыткой создать неразбериху и вызвать сомнение в то время, когда Мюллер выдал на-гора ещё три признания вины и обвинительные заключения в отношении 13 россиян, то этот переполох длительностью в несколько месяцев (и в особенности записка Шиффа) на самом деле выставила предвыборный штаб Трампа в как никогда сомнительном свете.

К примеру, записка демократов утверждает, что ещё даже до того, как команда ФБР, проводившая контрразведывательное расследование российских попыток повлиять на предвыборную кампанию Трампа, получила отчёты из досье Стила, она провела «субрасследования», которые касались ряда людей, связанных с Трампом (из-за явной ошибки редактирования кажется, будто их было четверо). «…ФБР продолжало бы своё расследование» в отношении этих лиц, утверждает записка, «даже если бы так и не получило информацию от Стила [или] не подало заявку на ордер FISA на Пейджа». Поэтому из-за двухмесячного спора о той заявке в FISA стало казаться, будто на самом деле в кампании Трампа участвовало больше людей, которых ФБР заподозрило в связях с российскими шпионами, чем было известно нам ранее.

Записка также чётко излагает новые доказательства в пользу того, что Картер Пейдж, из-за ордера на которого, собственно, и началась вся эта история з записками, оставался открытым для предложений России с того момента в 2013 году, когда его допросили в рамках расследования, приведшего к обнаружению трёх российских шпионов, и до конца его работы советником по вопросам внешней политики в предвыборном штабе Трампа. К примеру, две удалённые части, судя по всему, рассказывают о действиях Пейджа в 2016 году, как перед кампанией, так и во время оной, причём не только о поездке в Москву в июле 2016 года, которая привлекла столько внимания. К примеру, судя по всему, много текста было удалено между рассказом о том, как Пейдж присоединился к штабу в марте 2016 года, и рассказом о его поездке в июле 2016 года; следовательно, вполне возможно, что между этими датами что-то произошло. Как утверждает записка: «ФБР также неоднократно допрашивало Пейджа о его связях с российской разведкой, в том числе в марте 2016 года». В том же месяце избирательный штаб Трампа, вынужденный доказывать, что у него есть какие-то знания в области внешней политики, назначил Пейджа одним из своих консультантов.

Пожалуй, самое жалкое здесь – это реакция республиканцев на доказательства того, что избирательный штаб Трампа назначил Пейджа консультантом по вопросам внешней политики примерно в то же время, когда ФБР допросила его по подозрению в связях с российскими шпионами. Помимо прочего, там они жалуются на то, что в записке Шиффа не упоминается о том, что «офицер российской разведки назвал Пейджа «идиотом»».

Итак, новейшие аргументы в этом сраче, пожалуй, лучше всего кратко описать так: после того, как демократы убедительно заявили, что Трамп назначил вероятного российского агента важнейшим консультантом по вопросам внешней политики, республиканцы принялись настаивать, что это неважно, поскольку вероятный российский агент – дебил.

Это должно помочь Трампу дискредитировать расследование Мюллера?

Однако, возможно, что важнее всего одна деталь из записки Шиффа, касающаяся Джорджа Пападопулоса, ещё одного консультанта Трампа по вопросам внешней политики, который в октябре сознался, что солгал ФБР о том, что вскоре после того, как он присоединился к предвыборному штабу, его могли обработать россияне. ФБР отчасти обвинило Пападопулоса во лжи о том, когда он узнал о компромате на Хиллари Клинтон у россиян – до или (как и было на самом деле) после того, как он присоединился к штабу. В рассказе о деле Пападопулоса в записке Шиффа удалено длинное предложение, судя по всему, говорящее о том, что будучи пьяным Джордж Пападопулос якобы заявил послу Австралии в Соединённом Королевстве на тему агитации россиян и их агентов на встрече в 2016 году (из-за чего ФБР, собственно, и начала расследование по России как таковое).

Однако последующее предложение прозрачно намекает на то, что удалённая строчка рассказывает о том, как Пападопулос объяснял, что «россияне могли бы посодействовать» предвыборному штабу Трампа, «анонимно обнародовав» кое-что. То же самое касается этого твита о записке от Адама Шиффа, утверждающего, что оно показывает, что «Россия была готова вам помочь». Как отмечается в записке, благодаря признанию Пападопулоса стало ясно, что компроматом, о котором шла речь, была подборка электронных писем Хиллари Клинтон. Хотя ещё с октября широко известно, что россияне заявили команде Трампа, что у них есть электронные письма, эта новая деталь указывает на то, что они заявили конкретно Пападопулосу, якобы могут помочь предвыборной кампании, анонимно выложив их.

В связи с этим самое постыдное событие, раскопанное на данный момент в рамках более масштабного расследования по России – встречу 9 июня 2016 года в TrumpTower– становится ещё постыднее. Это подразумевает, что менее чем за два месяца до того, как Дональд Трамп согласился на встречу с группой россиян, предлагавших компромат на Хиллари Клинтон, он радостно заявлял: «Если вы так говорите, то мне это очень нравится», кто-то из его предвыборного штаба, возможно, узнал, что россияне желают помочь им, анонимно выложив электронные письма.

Оказывается, те же люди, которые пытаются как можно сильнее умалить связи самого Трампа с подозреваемыми в шпионстве в пользу России, каким-то образом умудрились выложить кучу новых доказательств серьёзности этих связей.

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Эта статья впервые появилась на VICE US.