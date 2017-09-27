В Пуэрто-Рико ураган «Мария» помог 13 заключенным сбежать из тюрьмы

Тринадцать заключённых сбежали из тюрьмы в Пуэрто-Рико в прошлый четверг, двое из них по-прежнему находятся на свободе, пока на острове пытаются поддерживать правопорядок после урагана Мария.



Побег произошел после того, как 900 заключенных, которые находились в самой восточной тюрьме города Рио-Гранде в Пуэрто-Рико, эвакуировали в другое помещение, прежде чем буря пронеслась через остров в прошлую среду. Сбежавшие заключенные – это всего лишь одна из реальных проблем для загнанной в угол тюремной системы в Пуэрто-Рико, включающая одну федеральную и более 30 местных тюрем, в которых проживают тысячи заключенных.

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В понедельник Бюро по пенитенциарных учреждениям США начало эвакуировать заключенных в федеральную тюрьму в Гуйнабо, где насчитывается 1389 человек, из-за «затруднений в обеспечении поставок и сохранения власти». В агентстве не сообщают, переводят ли этих заключенных в материковую часть США или в другие районы Пуэрто-Рико.