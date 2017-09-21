В столице Мехико в результате землетрясения рухнули здания

Спасатели собрались на груде обломков, которая за несколько минут до этого была семиэтажным жилым домом в модном районе Кондеса в Мехико. Ряды жителей выстроились, чтобы помочь в разборе завалов.



Прибежала женщина по имени Паола, на её лице было видно отчаяние того, кто все потерял. Её квартира, расположенная на проспекте Амстердама и улице Ларедо, рухнула после землетрясения магнитудой 7.1 балла, которое произошло во вторник, и убившее более 200 человек.

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Четырехэтажное здание рухнуло на углу улиц Сан-Луис-Потоси и Медельин в районе Рома-Норт. Фото: Ханс-Максимо Муселик

Было всего 11 часов утра, когда Паола и сотни жителей города приняли участие в учении по реагированию на землетрясение № 32. Эти тренировки пронумерованы в честь годовщины печально известного землетрясения, произошедшего 19 сентября 1985 года. Такая деятельность укоренилась в мексиканской культуре и стала своего рода национальной традицией. Однако нечто немыслимое – настоящая катастрофа – произошло всего через два часа, когда в результате толчков землетрясения город начало трясти. Это было похоже на какую-то ужасную космическую шутку.



Из небоскребов можно было увидеть, как десятки зданий в течение нескольких секунд превращаются в пыль.

Судмедэксперты исследуют тело человека, которого достали из разрушенного здания на углу улиц Сан-Луис-Потоси и Медельин. Фото: Ханс-Максимо Муселик

Спасатели, которые находились в жилом доме Паолы, сообщили о многих людях, оказавшихся внутри. Возможно, это были пожилые, которые не смогли вовремя выбраться. Сначала спасательную работу проводили соседи, строители и работники офиса, которые также бросились помогать. Предметы снабжения для повышения эффективности работы доставили необычно быстро: повсюду была вода, бинты, шприцы, продукты питания и даже гладильные доски, которые могут быть использованы в качестве носилок.



Кондеса – эксклюзивная часть города, известная своими парками и оживленной ночной жизнью. Однако после землетрясения в окрестностях царила жуткая тишина вместе с ужасным запахом газа из-за различных утечек. Казалось, что окрестности были подвергнуты бомбардировке; по крайней мере, три других семиэтажных здания, по-видимому, находятся в зоне риска обрушения.

Фото предоставлено Даниэлем Мельхором

Сигнал оповещения о землетрясении в городе, система, которой на протяжении многих лет хвастались местные органы власти, хорошо сработала в то утро во время учения. Но секунды после того, как начался настоящий грохот, снова раздались тревожные сигналы, однако к тому времени было уже поздно.



Лауро Канту собирался уйти из своего офиса на обед, когда почувствовал землетрясение. Он прошел десять кварталов и не увидел никаких поврежденных зданий, пока не добрался до своей квартиры в районе Дель-Валле. Казалось, что прошло много лет с тех пор, как он последний раз был дома.

«Я одинок, ни с кем не живу, и только что я потерял все, что было у меня», – сказал он. «Надеюсь, что власти помогут мне. Я хотел войти и взять кое-что, что бы там ни было, из моего дома, однако двери больше не откроешь».

Волонтеры скорой помощи везут женщину после того, как ее спасли из разрушенного здания. Фото: Ханс-Максимо Муселик

Шестиэтажное здание Лауро Канту обрушилось так, как будто было раздавлено вниз с крыши. Снаружи вы могли видеть вещи жителей: стул, телевизоры, шкафы, мебель – вещи, которые люди годами приобретают и менее чем за минуту теряют.



В южной части города, в Тлалпане, области, известной большим количеством школ, было еще больше обрушений. В школе Энрике Ребсамена дети находились на уроках, когда случилось землетрясение. Родители быстро собрались вокруг обломков, отчаянно ища своих детей. Было спасено много учеников, однако, по меньшей мере, еще 20 учеников погибло, а десятки пропали без вести. (В результате инцидента погибло также много учителей).

Общая картина зоны бедствия в Мехико, на которой изображен пролетающий полицейский вертолет. Фото: Ханс-Максимо Муселик

Монтеррейский технологический институт, который расположен в том же районе, также сильно пострадал. В тот момент, когда в школе, как правило, проводятся занятия, пол начал двигаться; мосты, соединяющие классные комнаты, быстро рухнули.



«Я находился на собрании, когда он начал дрожать. Я сказал: «Трясет», – отметил профессор университета по имени Лурд. «Никто не верил мне, потому что мы только что вернулись из учения по реагированию на землетрясение. Когда они начали это чувствовать, учитель попытался бежать, в результате чего сломал ногу. Мне удалось захватить свой компьютер».

Волонтер вытирает пот со лба, как признак усталости. Сотни мужчин и женщин создали живую цепь для разбора завалов. Фото: Ханс-Максимо Муселик

Сразу после землетрясения улицы города были заполнены людьми, которые пытались убежать подальше от зданий, опасаясь, что их окна разрушатся. Некоторые из них были готовы помочь своим соседям, а другие слонялись вокруг. Но многие из них, несомненно, задают себе тот же вопрос: Действительно ли землетрясение произошло в тот же день, что и в 1985 году?



После эвакуации больницы в Альваро-Обрегон, команда медиков посещает пациентов. Фото: Ханс-Максимо Муселик

A На улицах бригада врачей оказывает помощь эвакуированным пациентам. Фото: Ханс-Максимо Муселик

Несмотря на старания добровольцев, первые минуты спасения были хаотичными. На этом изображении некоторые полагали, что они нашли тело, поэтому тянули каталку над грудой развалин. Фото: Ханс-Максимо Муселик