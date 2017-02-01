Скептик вакцинации РФК младший заявил, что возглавит Комиссию Трампа по “безопасности вакцин”

В январе Дональд Трамп пригласил на встречу экологического активиста Роберта Ф. Кеннеди-младшего, чтобы обсудить его назначение возглавить новую комиссию по безопасности вакцин. Со слов Кеннеди он принял это предложение, как сообщает Washington Post.

“У Президента Трампа есть некоторые сомнения по поводу нынешней политики вакцинации, и у него есть вопросы по этому поводу”, заявил журналистам Кеннеди в вестибюле Trump Tower. “Его мнение не имеет значения, лишь наука имеет значение, и мы должны призывать к науке и говорить научным языком. Но все должны быть уверены в том, что вакцины, которые мы сейчас используем, максимально безопасны. Президент, как и я, выступаем за вакцины”.

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Президент поделился своими взглядами на вакцины в ходе своей предвыборной кампании. На одной из встреч он бросил аргумент о широко дискредитированной теории, что вакцины связаны с аутизмом.

“У нас было так много случаев среди людей, которые работают на меня… как раз на днях двухлетнему красивому ребёнку сделали прививку, а через неделю у него началась лихорадка, он серьёзно заболел, а теперь аутист,” – поведал Трамп в ходе дебатов в 2015 году.

Как и Трамп, Кеннеди также был откровенным скептиком вакцин, в частности компонента тимеросала, который по его словам, может вызвать аутизм, что отрицает CDC и говорит, что нет никаких доказательств этой теории и не представляет угрозу общественному здоровью. По данным CBS News, Кеннеди даже написал книгу и способствовал продвижению фильма Trace Amounts.

“Детям делают прививку и в ту же ночь у них температура под 40, они ложаться спать, а через три месяца их мозг уже отключён”, – сказал Кеннеди во время презентации фильма в Сакраменто в 2015. “Это настоящий холокост, вот что происходит в нашей стране”.

Никто из команды Трампа не прокомментировал возможное назначение, поэтому на 100 процентов неясно чем будет заниматься комиссия по “безопасности вакцин и научной целостности”, но известно, что Кеннеди в прошлом лоббировал в Конгрессе законы против вакцинации детей, как сообщает CNN. По данным Всемирной организации здравоохранения вакцины предотвращают 6 миллионов смертей во всем мире каждый год. Нужно помнить об этом.