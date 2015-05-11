Интервью с издателем журнала, напечатанного с использованием ВИЧ-положительной крови

Оригинал статьи опубликован в VICE Alps.

Австрийский журнал для геев Vangardist очутился в заголовках газет по всему миру в связи с использованием крови трёх ВИЧ-положительных людей для печати своего нового выпуска. Стерилизованная кровь ВИЧ-инфицированных была использована в печати 3 000 журналов из общего тиража в 18 000 копий. Цель акции – обратить внимание на клеймо, с которым ВИЧ-инфицированные живут каждый день.

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Конечно же, выпуск абсолютно безопасен, а исследователи из Гарварда и Австрийского университета Инсбрук всё время сопровождали процесс выпуска журнала . Это выпуск о том, что стоит за клеймом ВИЧ-положительных пациентов, о состоянии болезни на сегодняшний день. В нём напечатаны интервью с каждым из доноров крови. Доходы от продажи выпуска будут переданы в благотворительные организации, занимающиеся вопросами борьбы с ВИЧ и СПИД.

Я связался с издателем Vangardist Джулианом Вилем, чтобы поговорить об этой кампании, о Кончите Вурст и его инициативе, повествующей о ВИЧ-инфицированных героях.

VICE: Чего вы хотели достичь этим выпуском Vangardist?

Джулиан Виль: Мы хотели поднять уровень осведомлённости о ВИЧ, но также показать, что людей, живущих с вирусом, слишком клеймят в нашем обществе. Проблема не в том, что тема ВИЧ никогда не бывает в заголовках газет. Проблема в том, что тема ВИЧ больше не интересна. Все думают, что мы достаточно об этом слышали. Но реакция на наш печатный материал показывает, что очевидно у нас много работы. К сожалению, простых упоминаний по теме недостаточно.



Флаконы крови, которые использовались для майского выпуска Vangardist. Фото с ресурса HIV Heroes.

Что вы говорите людям, которые опасаются брать в руки журнал, напечатанный ВИЧ-позитивной кровью?

Во-первых, наш журнал абсолютно безопасен, точно так же как и общение с ВИЧ-инфицированными пациентами. В наши дни можно даже заниматься безопасным сексом с инфицированным человеком, если соблюдать правила предосторожности. Сегодня сама по себе болезнь не такая тяжёлая ноша, по сравнению с социальным клеймом.

Какую реакцию вы получили?

Те, кто в теме, отреагировали хорошо. Мы получили хорошие отзывы от ВИЧ-инфицированных пациентов от Калифорнии до Сингапура – буквально со всего мира.

А негативные отзывы?

Такие тоже были. Но их гораздо меньше. Негативные отзывы разделились на две категории: есть такие, кто опасается, что кампании, подобные нашей, могут спровоцировать ответную реакцию и привести к ещё большему социальному позору ВИЧ-инфицированных пациентов. А есть такие, которые говорят: «Засадите этих придурков в тюрьму за умышленное убийство». Но в целом, люди хорошо реагируют, и по этому я очень счастлив.



«Инфицированные» и «неинфицированные» выпуски Vangardist. Фото с ресурса HIV Heroes.

Работая в журнале для геев, вы или ваши сотрудники когда-либо подвергались дискриминации?

На самом деле, нет. За все пять лет работы в Vangardist мы никогда не получали негативных комментариев. И это уже кое-что, учитывая, что мы пишем на довольно противоречивые темы. Даже сейчас не рассматриваю критику в качестве угрозы. Это, скорее, выражение обеспокоенности. То есть, фраза «посадите их в тюрьму» говорит о том, что кто-то беспокоится и хочет, чтобы власти проверили, всё ли в порядке. Всё это из-за дезинформации, но на самом деле не плохо, что они об этом думают. Возможно, это покажется удивительным, но я считаю наше общество очень толерантным.

Вы говорили, что нам нужны экстремальные кампании на подобии этой, чтобы поднимать уровень осведомлённости о таких вопросах как ВИЧ.

Да, немного грустно, что без таких кампаний люди не обращают внимания. Но всё-таки она сработала, а значит, мне кажется, не нужно злиться, а надо быть благодарным за это. Самое главное, что таким образом нам удалось достучаться до большого количества людей.

Болезнь сама по себе – штука плохая: для людей с ВИЧ вирус становится центральным событием в их жизни. Всё вращается вокруг ВИЧ, они страдают от чувства вины, сожаления, от того, что принимали наркотики, от всего. В добавку к этому им совсем не нужно социальное давление. Если вы распространяете страх к вирусу, вы также распространяете страх к тем, то является его носителем. Такая позиция никому не поможет.

У вас была поддержка до того как вышел ваш новый журнал?

Я бы так не сказал. Никто не хотел быть частью этого. Видно, что люди боятся. Это одна из причин, почему мы назвали этот выпуск «Герои ВИЧ»: он не о людях, живущих с ВИЧ, а скорее, о таких людях как мы с вами, которые преодолевают свой страх и распространяют информацию о вирусе. Определённым образом мы хотим изменить мир и добиться более свободных настроений на эту тему. Так же, как это сделала Кончита Вурст на Евровидении в прошлом году.

Значит, вы верите, что Кончита Вурст изменила мир или, как минимум, Австрию?

Несомненно. Кончита, или Том, показала, что в нашем обществе не так, и изменила это, используя развлечение. Кончита показала, что наше общество может быть немного более либеральным, открытым и свободным, и что ничего из этого не нужно бояться. Обычно, общество и политика сопротивляются меньше всего. Если вы думаете, что либеральная мысль может стоить вам голосов на выборах, вы, скорее всего, не будете так мыслить. Но я, на самом деле, никогда не думал, что Австрия – это реакционная страна, как некоторые считают.

Каковы ваши планы?

Хочу превратить наш веб-сайт HIV Heroes (Герои ВИЧ) в нечто большое и потом передать его неправительственной организации. Но пока рано говорить. Мы только начинаем.

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