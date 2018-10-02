Ваша собака уничтожает окружающую среду

«Ой, да ну нафиг» – это колонка, в которой я отбираю всё то, что вы больше всего любите в жизни и изучаю, как это уничтожает планету. Наслаждайтесь!

Что? Домашние животные.

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Что это такое? Животные, которые живут у вас в доме и кормятся за ваш счёт.

Можно ли это перерабатывать? Да нет, наверное?

Итак, насколько серьёзна проблема?

Послушайте, мы все любим домашних животных – особенно ваших. Ушастик, или как вы там его назвали, буквально лучший домашний любимец всех времён и народов. Но приносит ли Ушастик такую же пользу окружающей среде? Может, малыш Ушастик на самом деле уничтожает атмосферу Земли с её хрупким равновесием? Увы, это так.



«Домашние животные воздействуют на окружающую среду множеством разных способов, – утверждает Грегори Оукин профессор географии из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и автор недавнего исследования воздействия домашних животных на окружающую среду. – Но они также могут переносить заболевания, загрязнять водные артерии и прибрежные зоны через стоки из зон с фекалиями и отрицательно сказываться на дикой фауне. Также они переносят токсоплазмоз, который бывает очень вредным, особенно для людей с ослабленной иммунной системой. Их воздействие на неё через пищу связано с их вкладом в совокупное воздействие сельского хозяйства на окружающую среду. Сюда в том числе относится и выращивание животных».

По сути, в плане опустошения окружающей среды основной проблемой является пища малыша Ушастика, а если конкретно, то прелестные влажные куски застывшего коровьего жира и молотые куриные морды. Как показывает исследование Грегори, мясо, съедаемое домашними животными, создаёт эквивалент примерно 64 миллионов тонн CO2 в год, а это обладает примерно таким же влиянием на окружающую среду, как и выхлопы 13,6 миллиона машин за год.

Если взглянуть на эту статистику с человеческой точки зрения, то на кошек и собак приходится до 30 процентов воздействия на окружающую среду, связанного с поеданием мяса, в Америке. А ещё не стоит забывать о собачьих какашках, которые надо подбирать: в Америке домашние животные ежегодно выделяют около 5,1 миллиона тонн фекалий – столько же, сколько и 90 миллионов человек в Америке, – что также даёт при обработке огромное количество CO2.

Итак, является ли малыш Ушастик, каким бы он ни был прелестным, одной из величайших угроз для окружающей среды в настоящее время? И да, и нет, но в основно мда.

«По сути, я считаю, что многие люди не осознают, что домашние животные вообще могут на что-то влиять, – объясняет Грегори. – Люди прекрасно знают о выборах, связанных с вождением, водопользованием, загрязнением удобрениями и т.д., но не так хорошо осведомлены о том, как на окружающую среду влияет их выбор завести домашнее животное, а также выбор определённого домашнего животного».

Не следует огульно винить во всём собак и кошек, поскольку также стоит учитывать воздействие, к примеру, рыбок, экзотических животных вроде змей или любых других домашних животных, которым для жизни нужно тепло и свет, так как поддержание всего этого требует огромного количества электроэнергии, а значит, вырабатывает очень много CO2. Впрочем, по большей части вину можно возлагать на собак и кошек. Особенно больших собак и кошек.

«Большая собака, в рационе которой много мяса, воздействует на окружающую среду гораздо больше, чем маленькая собака или кошка, – говорит мне Грегори. – А из-за размера и потребления мяса крупные собаки воздействуют на неё больше, чем хомячки или мыши – животные травоядные».

Каково решение?

«Один из важнейших выборов, который можно сделать в связи с уже имеющимися домашними животными, – давать своим животным меньше мяса, – объясняет Грегори. – Собаки – не волки: им не нужен рацион с преобладанием мяса. Значительная часть информации, которую владельцы домашних животных получают об их потребностях, родом из рекламы и исходит от компаний, старающихся продавать им больше корма для животных, причём корма более дорогого».

«Нужно поинтересоваться у ветеринара оптимальным рационом для своих животных и следовать этим рекомендациям, а не попадающейся на глаза рекламой. А ещё нужно убирать за своими животными. Фекалии домашних животных – главный источник распространения их болезнетворных микроорганизмов».

@tom_usher_

Эта статья впервые появилась на VICE UK.