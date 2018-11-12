«Веном» – это плохой фильм 90-х, выпущенный в 2018

Во времена, когда я был на много моложе, щеголял в Райдерской бейсболке, высоких кедах и широких Ливайзах, я бы помиловал фильм, в котором Том Харди говорит сам с собой. Это была бы середина 90-х и я, со всем своим юношеским примитивным уровнем сознания, просмотрел бы ничем не примечательный сюжет и подумал бы «все в порядке».

Вернемся назад к моей одежде от OldNavy, в высшей мере избыточному настоящему, где я просто раздражен, смущен и измучан.

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Я действительно хотел, чтоб «Веном» мне понравился – эта история про раздражительного пришельца, который сливается с телом журналиста-неудачника Эдди Брока–глупым оптимистом. И я хотел получить удовольствие от адаптации Рубена Фляйшера так же отчаянно, как я любил моду 90-х, как будь-то бы она не устарела, как восьмидолларовое вино.В конце концов «Веном» был остатком Marvel из моего возлюбленного юношества; абсолютное клише, но приятное; едва ли персонаж, едва ли личность, но все же сформированный и Тодд МакФарлен – крутой на столько,чтобы в 1990-х положить начало комиксам про кровь и буфера – идеал для юношеского ума. Так что я ждал этого ремикса 2018 от Sony, как бутылку свежего Snappleк моему резкому привкусу 1990-х.

Но, к сожалению, «Веном» – полупустая, не выдерживающая силы волны доза Sierra Mist. Он плох, причем не в привлекательном смысле. Как дядюшка разящий тюрьмой с чувством моды и восприимчивостью как в 1990-х, «Веном» ворвался в 2018 cнелепостью «Бэтмена и Робина» (1997), с неуместным возрастным рейтенгом PG-13 (16+) как в случае «Последнего киногероя» (1993) и расточительством таланта на клоунаду, как в случае с «Воздушной тюрьмой» (1997). Вселенская боль состоит в том, что эти плохопроработанные фильмы прекрасным образом получили зеленый свет из-за того, что они были до безнадежности настроены на видение 1990-х – высокие кеды все еще были круты в 90-х так же, как и эти фильмы, в какой-то мере. «Веном» пытается воплотить все эти качества в 2018, игнорируя несколько десятилетий провалов и ожиданий публики.

Во время премьеры в первый день проката «Веном» собрал целых $32.3 миллиона, а трехдневный сбор составил $80 миллионов. Много для октября, но мало для продукта Marvel, даже с 30-ти процентным рейтингом на Rotten Tomato. (Том Харди тоже не особо помог притворно стебя свой собственный фильм.) Так что фильм не достаточно стар, чтоб быть на столько плохим, чтобы в итоге стать хорошим, и слишком новый для того, чтобы иметь оправдание всему этому. Несмотря на всю зеленую траву, под влиянием которой я находился в 2018 году, фильм подходит для того, чтобы изобразить самого себя из другого десятилетия, в котором было меньше знаний, и здесь ему места нет. «Веном» – это большой промах во времени.

Так в чем же проблема? Все начинается с провисающего сюжета: случайная ракета, перевозящая несколько партий черной липкой субстанции, одна из которых известна как Веном (хоть мы и не знаем, почему она называет себя Веном), терпит аварию при посадке на Землю. Так вышло, что вышеупомянутая ракета принадлежит миллиардеру –предпринимателю целиком содранному с фильма про Бонда Роджера Мура. По какому такому побуждению? Жертвование человеческих тел инопланетным формам жизни – вполне здравая мысль.

Image courtesy of Sony Pictures.

Затем наше длинноязыкое существо, по обыкновению убивающее хозяев, случайно берет на прицел и овладевает уволенным журналистом Эдди Броком по принципу Джекилла и Хайда. И почему? Кто черт его знает почему, они оба неудачники, как я полагаю. А к тому же случилось так, что у Эдди есть бывшая девушка юрист, сыгранная Мишель Уильямс, которая высовывает свою голову то тут, то там на протяжении всего сюжета в одной из самых неблагодарных ролей из всех, в которых мы ее видели – потому что кому какое дело до способности Уильямс быть горадздо больше, чем формальной второй половинкой. И это только сценарий. Никто из вышеупомянутых лиц не имеет отношения к профессиональной манере режиссера «Зомбилэнда» размусоливать талант от вялых моментов усталых толкований, которые мне до лампочки – как работа Эдди и безосновательные отношения – до скомканных экшн сцен, которые покрывают моменты действий глянцем рейтинга PG-13 (16+); главное насилие происходит вне экрана. Да хранит Господь этот каст. Они делали все, что было в их силах, чтоб позабавиться с примитивным сценарием, им преподнесенным, но не сгладили положение, поскольку кинокартина продолжила сбивать с толку.

Как и среднестатистический плохой боевик 1990-х, сценарий не особо страдает собственной логикой или кинематографическими стандартами. У него есть все, в чем нуждался мой внутренний ребенок 90-х: сравнительно неисправный рейтинг сюжета PG-13 (16+); перегруженность действиями с плохо подобранными дозами эксцентричной комедии (как Том Харди в аквариуме для рыб, поедающий сырых ракообразных) и голливудизированная тяжелая неестественная компьютерная графика. Это жонглирование тем, что круто, и тем, что имеет смысл.

Daredevil is another example of a 21st century movie with a 20th century aesthetic.

Когда я оглядываюсь на глупые дурацкие и иногда ужасные фильмы прошлого, я всегда могу найти оправдание для творцов, которые верили, что они делают что-то великое и хорошее (дай им Бог здоровья). У них самоанализ был на минимуме. У них не было преимущества трех измерений как в «Темном рыцаре»; грандиозного эпичного смешения юмора и серьезности Кинематографической Вселенной Marvel; так же, как и относительно твердого,но при этом с подготовленными билетными кассами, успеха при рейтинге Rкак у «Логана» и «Дэдпула». Именно это отсутствие рейтинга делало их особенными для своего времени. Недавние имитаторы прошлого – «Мег», «Хищник» и «Веном» – не заслуживают помилования того периода. Они слишком новы для этой фигни, так как актуальность того, что приемлемо в данное время, основывается на том, чему мы научились в прошлом.

«Веном» как фильм Marvel и фильм в общем, был бы почти пристойным, если бы его вытащили из временной капсулы другого десятилетия. Без налета того, что его достали с трухлявого дна прошлого, это фильм 2018-го, который слишком сильно старается быть чем-то антикварным. К этому моменту, под воздействием всего мира кинематографа и культуры, «Веном» не имеет права врываться в наряде 90-х на вечеринку 2018. Это не случайность, это просто глупость.

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Данная статья первоначально появилась в VICE CA.

