VICE и Criterion Collection представляют: Мартин Скорсезе о фильмах Роберто Росселлини

В конце 40-х Ингрид Бергман была самой крутой, самой сексуальной и самой талантливой леди в Голливуде. Она увидела один итальянский неореалистический фильм Роберто Росселлини, написала ему письмо, снялась в ряде его фильмов, что вылилось в бурный роман и брак с ним. В каждом фильме Бергман переживает, своего рода, глубокие экзистенциальные кризисы в разгар политических и социальных потрясений. Поскольку все звёзды, которые работали над этими фильмами умерли, Мартин Скорсезе (который находился под сильным влиянием фильмов) дает нам краткий курс о трёх фильмах в нашем документальном сюжете. Получилось чертовски увлекательно.