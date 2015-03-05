Виктория всё ещё избавляется от следов экологической катастрофы прошлого столетия

Никогда не меняйся, Виктория. Фото Flickr пользователя Алежанжро Эриксона

Оригинал этой статьи опубликован в Вайс Канада.

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Перед Викторией, городом в провинции Британская Колумбия, Канада, можно снять шляпу: здесь никто никуда не спешит. Когда остальной мир решал, что сбрасывать канализационные стоки в океан – это не самая лучшая идея, в этом городе продолжали это делать десятилетиями.

На сегодняшний день, в Виктории продолжают выяснять как же им усовершенствовать городскую канализационную систему столетней давности. Решено добавить дополнительную трубу и несколько очистных сооружений, но тем не менее город продолжает сбрасывать неочищенные говностоки и химические отходы прямо в пролив Хуан де Фука, суточный объём которых составляет 130 миллионов литров.

Столичный город явно испытывает проблемы с тем как оставить Викторианскую эпоху позади, по крайней мере в том аспекте, который касается решения старых проблем. По факту, ещё более древняя морская перекачивающая стация, доставшаяся в наследство от завода по газификации угля, который работал с 1862 по 1952 год, обойдётся налогоплательщикам в несколько миллионов в 2015 году.

Залив Рок Бей в Виктории был бы очень ценным объектом для научных исследований, если бы там не хранились горы токсичного угольного шлама, собиравшегося там последние 150 лет. Компания, занимавшаяся переработкой угля в газ, который использовался в работе светильников 19 столетия, естественно сбрасывала остатки и химикаты прямо в бухту.

«Большая часть залива, где располагалась промышленность, крайне загрязнена», – говорит Торренс Косте, активист Комитата Дикой Природы Острова Ванкувер. «Много чего там делалось в те времена, когда о экологических стандартах никто не слышал».

Рок Бей теперь находится в совместной собственности государственной компании Транспорт Канады и БиСи Хайдро. Завод по газификации угля, понятное дело, давно уже не работает. «Нас тогда не было, но юридически мы отвечаем за это место, и здесь был полный бардак», – рассказывает представитель БиСи Хайдро, Тед Олынык. «Одно время это место было самым загрязнённым в провинции, и возможно во всей стране».

БиСи Хайдро и Транспорт Канады совместно занялись проектом очищения в 2014 году. Они вложили $32 миллиона и надеются завершить уборку через три года. Но проект перерастает в что-то большее и гораздо более дорогостоящее.

На сегодняшний день, они вывезли 250 000 тонн загрязнённого полихлорированым бифенилом грунта и другой гадости – но много работы ещё предстоит. «Было трудно», – говорит Олынык о сроках и перерасходе бюджета. Углубление в грунт выявило, что токсические вещества мигрируют в «странных направлениях», объясняет он. «В течении лет пока мы этим занимаемся, изменились стандарты защиты окружающей среды.

Это все равно что приклеивать желе к стене», – добавляет Олынык.

Самая сложная фаза очистки ещё даже не началась. Она предусматривает осушение бухты и вывоз токсических осадков с дня и побережья. Транспорт Канады, в собственности которой находится мокрая часть объекта, строит плотину, необходимую для осушения. Федеральный департамент готовится потратить очередные $30 на выемку 88 000 тонн осадочных пород, что приближает общую цену проекта к $138 миллионам.

(Одна стадия была уже завершена, однако, она представляет собой лишь украшение стены орнаментами Первых Народов. На прошлой неделе БиСи Хайдро распространила новостной релиз, демонстрирующий 250-ти метровое панно, раскрашенное представителями молодежи народностей Сонгхис и Эскимальт).

В июне 2012, в Транспорте Канады сообщили, что организация продаст Сонгхис и Эскимальт недвижимость за $2.8 миллиона после того как завершится очистка района. По предварительному расчёту, главная фаза работ завершится в середине Ноября, утверждает Олынык, а окончательные мониторинговые работы будут продолжаться до середины 2020.

По случайному совпадению, 2020 – это год запуска современного завода по переработке сточных вод. Добро пожаловать в будущее, Викторианцы.

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