Печальная реальность людей, зависимых от видеоигр

Ограничение играть в видеоигру вызвало у Бретта желание умереть. В голове 12-летнего мальчика появились опасные мысли, когда ему отстранили от компьютера всего на пару часов. Выглянув в окно трёхэтажного дома, где жила его семья в Вассенааре, пригороде Гааги в Нидерландах, сын американского эмигранта представил себе, как он падает на землю и из его черепа вытекают мозги на асфальт. Мрачная смерть, конечно, но тогда это было лучшее, что могло случиться, после того, как ему запретили играть в Counter-Strike.

Отец Бретта придумал металлический замок на свой Celeron компьютер, чтобы сын не мог играть в игры. Когда замок был закрыт, кабель для передачи данных процессора Celeron был отключён от диска и у Бретта не было доступа к играм. Когда Бретт обдумывал своё самоубийство, ему позвонил друг по телефону и пригласил поиграть к себе домой. Бретт, почти уже решившийся на прыжок с третьего этажа, передумал, он быстро собрал вещи и ушёл к другу.

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«Я помню, что тогда у меня мелькнула мысль, что это как-то неестественно обдумывать своё самоубийство, а потом через 30 минут собраться и уйти по делам», рассказывает сейчас, десять лет спустя, 23-летний Бретт.

Однако это было только начало. Позже игромания Бретта только усилилась, что повлияло на его здоровье и семейные отношения, а также продолжает сказываться на его взрослой, сознательной жизни.

Зависимость Бретта достигла своего первого апогея в 2007 году, когда он был в десятом классе и жил в городе Марин, штат Калифорния. Он был так сосредоточен на World Of Warcraft, что перестал мыться и чистить зубы. Он стал мало спать, всего по несколько часов в день, поскольку ему надо было оставаться в игре и лазить всю ночь по подземельям и бороться с противниками. Он играл по 40 часов в неделю и совсем забросил учёбу. Дошло до того, что учитель выгнал его из класса, потому что Бретт выглядел в точности, как один из монстров, которого он убил прошлой ночью. Он полностью завалил учёбу в том триместре.

Бретт играл так много, что грань между реальностью и виртуальным миром стала теряться. Был случай, когда Бретт решил телепортироваться прямо на автобусной остановке (как он это часто делал в Warcraft).

К началу летних каникул родители уже устали от всего происходящего. В 3 часа утра одним июньским утром Бретта вытащили из постели двое незнакомцев, которые отвезли его в «Экологический лагерь» на шесть недель. Это была программа реабилитации, которая называлась «Следующая жизнь» в городе Бенд, штат Орегон. Он был там вместе с подростками-алкоголиками и наркоманами. По Skype я спросил у Бретта о чём он говорил, когда ехал на свою первую программу реабилитации.

«Я говорил в основном о видеоиграх», сказал он. «Я говорил о том, что я и не собирался найти счастье, став самым лучшим игроком в World Of Warcraft».

Прошло семь лет, две реабилитационные программы, более $100 000 потрачено на борьбу с зависимостью. Бретт всё ещё играет более 65 часов в неделю.

Бретт не одинок в своей борьбе с видеоиграми. За последние десять лет мы видели несколько трагических историй зависимых игроков в международной прессе. Сеюнгсеоб Ли, ремонтник бойлеров из Южной Корее, играл в StarCraft больше 50 часов подряд в интернет-кафе пока у него не случился смертельный сердечный приступ. В Китае мужчина по имени Шу Янь умер после беспрерывной онлайн-игры в течение двух недель. А в Америке женщина по имени Ребекка Кристи была приговорена к 25 годам лишения свободы после того, как довела свою дочь до голодной смерти, так как была занята World Of Warcraft.

По оценкам экспертов более 3 миллионов американцев от 8 до 18 лет могут страдать игроманией. И органы власти, ответственные за охрану здоровья, наконец обратили на это внимание. Последнее издание Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам недавно официально определили «Заболевания, связанные с интернет-играми». Согласно этому руководству, «постоянная активная деятельность в интернете приводит к значительным ухудшениям психики», добавив, что при этом часто наблюдаются реакции и изменения в организме такие же, как и при наркотической зависимости. Если спроецировать эти прогнозы на будущее, то получается, что у более 1 миллиона американцев будет диагностирована зависимость от видеоигр, и это больше, чем зависимых от Coca–Cola.

В руководстве отмечается, что сейчас это заболевание становиться всё более распространённым среди психических расстройств, но у медиков до сих пор нет чёткой модели диагностики. Доктор Дуглас Джентайл, один из ведущих мировых экспертов по подростковой интернет-зависимости, считает, что можно оценить зависимость от видеоигр аналогично оценке других психологических заболеваний. Для диагностирования зависимости от видеоигр эксперты используют симптомы, которые проявляются у наркоманов и токсикоманов. Последствиями заболевания могут быть низкая толерантность, потеря самоконтроля, разрушение социальных и академических достижений. Но Джентайл понимает тех, кто не признаёт, что такое заболевание действительно существует. Он начал свои исследования по интернет-зависимости в 1999 году «в значительной степени, чтобы показать, что такой зависимости не существует».

«Я был абсолютно уверен, что игромании не существует», сказал он. Но в итоге он полностью поменял свою точку зрения и теперь занимается популяризацией проблемы игромании.

“Я хотела выключить реальную жизнь полностью. Всё, что я хотела – это зайти в игру и там остаться” — Патрисия, 69 лет, игровой наркоман после лечения.

Не существует «типичных» игровых наркоманов. Общаясь на разных интернет-форумах, я наткнулась на Скотта, ему 41 год и раньше он был алкоголиком, но теперь играет в азартные игры. Он был одержим играми в стратегии и головоломками, пока после развода со своей женой на почве ссор из-за его игромании, он не нашёл в Интернете 12-ступенчатую группу для зависимых игроков. На Reddit я познакомилась с 21-летним парнем, который рассказал, что он играет в 27 консольных игр и сотни флэш-игр. В последнее время он «протрезвел» после курса реабилитации и продолжает состоять в группе поддержки.

Потом была Патрисия, ей 69 лет и она «зависла» на WorldWarcraft, она достигла уровня АА в игре. Ранее она пережила рак. В течение многих лет Патрисия играла по 8-12 часов в день, сначала она играла после работы в библиотеке. «Я хотела выключить реальную жизнь полностью. Я хотела только зайти в игру и там остаться», сказала она. Она называет себя Patria, тем же именем, которое она использует, участвуя в группе поддержки Зависимых от Онлайн-видеоигр (CGAA). Она не ходила на рождественские обеды, не посещала своих внуков и не ездила в романтические путешествия со своим мужем. Когда Патрисия осознала свою проблему в 2011 году и начала с ней бороться, она прошла через те же симптомы, которые испытывают алкоголики и наркоманы: бессонницу, беспокойство, тревогу, галлюцинации.

Однако, когда она начала своё лечение, стало известно, что её муж, с которым они прожили вместе 43 года, смертельно болен. Патрисия была рядом с ним до конца.

«Я так сильно сожалею», сказала она. «Я так много потратила нашего времени, которое мы могли провести вместе. Мы могли многое сделать вместе, но я просто играла».

«Что я могу сказать?», добавляет она. «Это была болезненная зависимость от игр и я не знала об этом».

Зависимость Бретта началась в 1995 году, когда его бабушка подарила его старшему брату Sega Genesis на Рождество. Бретт очень завидовал брату, он увлёкся играми StreetsofRageи SonictheHedgehog. Через несколько лет его отец, инженер, купил по дешёвке 400 МГц Celeron, с которого и началась многолетняя одержимость StarCraft. Несмотря на то, что его мама ограничивала его «время возле компьютера», даже в промежутках между игровыми сессиями Бретт был зациклен на стратегиях игры и ни о чём другом, кроме игры, не мог думать.

В 2003 году, когда его отцу предложили работу в Нидерландах, Бретт совершенно не переживал о переезде и о том, что он расстаётся со своими друзьями. «Я купил PlayStation 2 за несколько месяцев до этого. Я переживал только о том, что не смогу покупать там видеоигры, так как они не совместимы с моей PlayStation». С того момента Бретт подсаживается на Counter-Strike, игру которая была одной из самых популярных онлайн-стрелялок пока блокбастер Callofdutyне перекрыл её популярность. Несмотря на то, что его Celeron поддерживал только 300-ое разрешение экрана и с ним можно было играть со скоростью всего лишь 15 кадров в секундупри полном отсутствии звука, Бретт был одержим.

«Мне потребовалось больше месяца, пока мне удалось хоть кого-то убить в этой игре», рассказывал он. Несмотря на технологические препятствия, он продолжал играть, пока не достиг определённого уровня мастерства. В Counter–StrikeБретту нравилось то, что он «имел все возможности, чтобы драться с людьми, быть лучше других».

Его родители были не в восторге от таланта сына играть в цифровых террористов. Его отец держал при себе ключи от компьютера и существенно ограничивал время игр. Но если Бретту не давали играть столько, сколько он хотел – Бретт не мог взять в себя в руки. Его отец вспоминал, что Бретт орал и полностью выходил из себя, он называл отца «зверем и чудовищем». Иногда Бретт хотел покончить с собой, особенно в моменты, когда он не мог находиться в своём цифровом мире.

Одним из последствий одержимости видеоиграми является глубокая депрессия. Хотя и эта формулировка не совсем верна. В начале своего исследования, Джентайлл задавался вопросом, является ли депрессия главной проблемой при игромании. Он провёл эксперименты с 3,000 детей в течение трёх лет и пришёл к выводу, что депрессия – это комплексная проблема, и не всегда можно однозначно сказать является ли депрессия причиной игромании или её следствием. Люди с проблемами психического здоровья или расстройствами внимания более склонны к бегству от реальности и, следовательно, к зависимости от видеоигр. С другой стороны, у таких людей как Бретт, которые играли с раннего возраста, расстройства внимания и социальной тревожности развиваются именно по причине увлечения играми с детства, что в будущем приводит к более серьёзным проблемам психического здоровья, что в свою очередь, ещё больше усиливает тягу к играм.

“Для себя я решил, что развитие меня в качестве игрока в WoW важнее, чем развитие меня в реальной жизни. Его намного легче оценить. Оно очевидней. Это интересней, чем реальная жизнь. Это проще, чем сама реальная жизнь” – Бретт.

«Дело не просто в игре, это было бы слишком просто», объяснил отец Бретта. «Здесь дело в удовлетворении своих потребностей, в достижении того, что в реальной жизни сделать очень трудно или просто невозможно».

Психическое здоровье Бретта только ухудшилось, когда он вернулся в Калифорнию в 2004 году. Как раз в это время вышла игра WorldofWarcraft. В Калифорнии Бретту в школе выдали ноутбук, в котором не было замков и паролей, установленных родителями. Играть в игры бесконечно стало возможным, и Бретт решил играть в WoW вместо учёбы и домашних заданий. «Раньше мысль о том, чтобы не делать домашнее задание, а играть на компе даже не приходила мне в голову», сказал он. Бретт был воином-орком по имени BobaBuilder; он не мог говорить больше двух минут не о чём, кроме игр.

«Для себя я решил, что развитие меня в качестве игрока в WoW важнее, чем развитие меня в реальной жизни. Его намного легче оценить. Оно очевидней. Это интересней, чем реальная жизнь. Это проще, чем сама реальная жизнь. Там так много всего можно сделать», рассказывал Бретт.

Нельзя сказать, что сами по себе игры как World Of Warcraft – зло, или что именно игры формируют зависимость. На самом деле, все зависимые, у которых мы брали интервью (они предпочитаю называть себя «зависимыми», независимо от их статуса восстановления), утверждают, не имеет значения в какую игру играть. Они становились одержимыми разными играми, начиная от Тетриса и заканчивая Halo.

«Всё дело не в самих играх», сказал 21-летний Конор С., игровой наркоман, с которым я связалась через Интернет. «Это всё равно, что спрашивать алкоголика, от какого вида алкоголя у него зависимость. Всё дело в этом», сказал он, показывая на свою голову по Skype.

DansNewLife, комментатор Reddit на игровом наркологическом форуме, говорит о личном опыте: «наркоман ищет освобождение от стресса, это похоже на стремление убрать руку от пылающего костра. Если вы не боретесь, всё опять возвращается, вы опять бросаетесь в привычную жизнь. Для наркомана остановиться означает вернуться к очень болезненному и мучительному существованию».

Сегодня Бретт трудится над получением A+ сертификата по компьютерной технике. Он то бросал, то опять возобновлял учёбу в Санта-Барбаре в City College, не заканчивая и двух семестров подряд. И он по-прежнему играет, несмотря на его занятия в реабилитационном центре. По Skype Бретт взволнованно перечислял некоторые из названий компьютерных игр, которых больше 100, в которые он недавно играл в течение шести дней. В конце разговора он сказал, что лучше бы эти 15 минут, которые мы с ним говорили, он поиграл.

«Хотя сейчас», сказал он, «я играю уже не так много».

Его отец с бесконечным унынием в голосе добавил: «Дела также плохи, как и тогда, когда мы отправили его в реабилитационный лагерь. Шесть или семь лет жизни прошли впустую».

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