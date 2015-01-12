Я расспросил эксперта о том, каких болезней мне стоит опасаться

Медицинские работники готовятся войти в блок с больными лихорадкой Эбола. Изображение CDC Global

Оригинал статьи был впервые опубликован на VICE UK

Videos by VICE

Страх подхватить то или иное страшное заболевание или вирус, кажется, повторяется каждые несколько лет, словно стрелка часов, возвращающаяся на одно и то же место. Год 2002 – птичий грипп. Год 2009 – свиной грипп. Год 2012 – эпидемия окрашенных волос. 2014 год принес лихорадку Эбола, и все кинулись изучать карты мира, чтобы разобраться, на сколько далеко находится Либерия от их местных супермаркетов.

Конечно, когда люди на Западе считают, что их краю ничего не угрожает, все продолжают заниматься своими делами и копать себе свои никотиновые и фаст-фудовские могилы. Но мы задались вопросом: если не Эбола, то какой другой вирус может нас прикончить?

Мы выплеснули наши страхи на Бенджамина Кришна, студента Wellcome Trust , который в настоящее время работает над цитомегаловирусом человека на кафедре медицины Кембриджского университета, и он дал нам спокойные и вдумчивые разъяснения в отношении различных вирусов, представляющих потенциальную угрозу для человечества .

VICE: Давайте сразу к делу: Какой вирус сможет убить меня в ближайшем будущем?

Бенджамин Кришна: Существует очень много вирусов, которые могут убить вас, но я не могу вам этого гарантировать. Даже в случае с самыми смертоносными вирусами: бешенства, ВИЧ и вируса Эбола, к счастью, есть выжившие.

Бывает ли так, что что-либо считающееся достаточно безобидным, как грипп или повторяющиеся заражения гонореей, может стать смертельным?

Большое количество вирусов становятся невероятно агрессивными в отношении людей, подорвавших свою иммунную систему. Это не те, кому врач прописал витаминные добавки, а те люди, которые страдают от ВИЧ инфекции, пациенты после трансплантации и больные раком, например, могут стать чувствительными к обыкновенным вирусам, которых вы можете просто не заметить. Грипп и вирусы семейства герпес, являются большой угрозой для этих людей.

Различные вирусы семейства герпес. Фото с сайта Wiki Commons

Давайте поговорим о герпесе. Вы хотите сказать, что любой, кто проснулся в чужой постели после совместной пьянки может носить в себе бомбу с часовым механизмом?

Вирус герпеса является очень распространенным явлением. Заболевания, вызываемые вирусом, включают высыпания на губах и гениталиях, воспаление гланд и ветряную оспу. Вы можете заразится вирусом герпеса в детском саде. Вирус Herpes simplex, тот который вызывает оральный и генитальный герпес, часто передается именно половым путем.

Многие люди заражены герпесом, но не имеют симптомов. Невероятно, но поскольку вирус герпеса развивался вместе с людьми и приспосабливался к жизни в наших организмах, он имеет целый набор генов, взаимодействующих с нашей иммунной системой и сводящих симптомы к минимуму. В отличие от гриппа, вы можете быть инфицированы и даже не заметить этого.

Но если вирус так хорошо адаптирован к человеку, почему он так потенциально опасен?

Одна из причин в том, что он наносит сильный ущерб тем, у кого ослаблен иммунитет. Беременные женщины, инфицированные вирусом герпеса, несут риск передачи его своему плоду, что может нарушить его развитие. Цитомегаловирус, о котором почти никто не слышал, – это самая главная причина врожденных дефектов на западе. Больше, чем алкогольный синдром у плода.

Около половины людей инфицированы герпесом. И разработка вакцины от этого вируса является приоритетом – всё может протекать бессимптомно, но если ваша иммунная система даст сбой, это почти наверняка станет большой проблемой. Кроме того, есть редкие случаи, когда этот вирус повышает риск развития рака или энцефалита (воспаления головного мозга). Приблизительно в двух случаях из миллиона, вирус поражает головной мозг. Около 70 процентов таких больных умирает, более 90 процентов остаются с повреждениями головного мозга.

В Великобритании, где-то от 60 до 90 процентов людей заражены и, как это характерно для всех вирусов семейства герпес, инфекция остаётся в человеке в течение всей его жизни. В менее развитых странах распространенность составляет более 99 процентов. Наверное, болезнь имеет и социальные корни.

Можете ли вы объяснить связь между нашим поведением и инфекцией?

Это не официальные данные, но у нас есть некоторые проблемы с поиском инфицированных людей в Кембридже. Учитывая, что вирус распространяется через слюну, я не думаю, что мы найдем много больных.

То есть выходит, что если у меня слабая иммунная система, то отвисать в кембриджской тусовке не такая уж и плохая идея?

Если вы недавно перенесли трансплантацию, принимали иммунодепрессанты, и просто хотите выйти потусоваться с кем-то… это, наверное, хороший ход.

Ближневосточный респираторный синдром, 3-D изображения. Фото с сайта Wiki Commons

Есть ли вирусы, которых мы должны сейчас остерегаться?

Это может показаться высокомерным, но это не выглядит как что-нибудь что мы можем идентифицировать. У нас исследователи работают над всем, от слонового герпеса и до БВРС.

БВРС – это сокращением от Ближневосточного респираторного синдрома, респираторное заболевание, той же этимологии, что и ОРВИ и простуды, от которого погибло около трети инфицированных на Ближнем Востоке со времени, когда о нём впервые сообщали в 2012 году. Мы не совсем уверены откуда взялся этот синдром, но я думаю, что он мутировал из вируса ранее поражавшего верблюдов.

Так что не стоит тереться возле верблюдов?

Я бы это посоветовал даже без вирусов. Как ни странно, верблюды болеют верблюжьей оспой – версией человеческой оспы. Это проблема Ближнего Востока, где верблюды, по сути, являются сельскохозяйственными животными. Исследования, проводимые в Ираке по проблеме верблюжьей оспы, были включены в досье, оправдывающее войну в Ираке. Мне жаль этих бедных иракских ветеринаров, чей интерес к верблюжьей оспе был связан с биологическим оружием массового уничтожения.

Какие другие вирусы и болезни вызывают тревогу?

Существует целый букет болезней, переносящихся комарами, которые сейчас распространяются в Европе в связи с повышением температуры. Комары распространяют малярию и лихорадку денге, которая как и Эбола вызывает геморрагическую лихорадку.

Одна из самых страшных угроз для меня – это пандемия гриппа. В отличие от лихорадки Эбола, грипп распространяется очень быстро, по крайней мере в связи с тем, что он передаётся воздушным путём. В 2012 году в журнале Science исследователи опубликовали данные, демонстрирующие что должно произойти всего лишь пять мутаций для того, чтобы превратить вирус H5N1, он же птичий грипп, в вирус передающийся воздушным путём. По официальным данным, H5N1 убивает около 60 процентов заболевших, и даже часть этого имела бы разрушительные последствия для человечества.

Так выглядит вирус Эбола вблизи. Фото с сайта Flickr пользователя NIAID

Я думал, что мы побороли птичий грипп.

На самом деле не так давно случаи заражения диагностировались, и я думаю, что вакцина против H5N1 была разработана, но вирус всё таки пока поражает только птиц. Грипп является ретровирусом, и а ретровирусы распространяются с помощью мутаций, то есть они могут быстро мутировать и эволюционировать. Поскольку на каждый новый штамм гриппа нужна новая вакцина, риск быстрого распространения гриппа, даже с посредственной смертностью от него, существует и от этого становится страшно.

То есть, даже если у нас есть вакцина против гриппа, вирус с большой долей вероятности найдет как её обойти?

Для борьбы с новым штаммом гриппа потребуется новая вакцина, на разработку которой потребуется время. Если грипп опережает учёных, прежде чем найдут способ лечения много людей может умереть. Я думаю, что фильм Инфекция очень хорошо продемонстрировал такой сценарий, хотя я думаю, что в этом фильме показали нечто более напоминающее хантавирус, а не грипп.

Значит Гвинет Пэлтроу погибнет?

Я надеюсь, что нет, у неё и так хватало проблем в последнее время.

Какой из существующих на сегодняшний день вирусов самый страшный?

Наверное, вирус Марбург. Он похож на лихорадку Эбола, вызывает геморрагический жар, кровотечения. Самые большие вспышки приводили к смертности более чем в 80 процентах. Чтоб звучало ещё страшнее, могу сказать, что Советский Союз, вполне возможно, осуществлял успешные попытки использовать его в качестве биологического оружия.

Если не Марбург, то бешенство. Вы можете заразится от укуса животных. Это неприятно. Без лечения шансы на выживание очень низкие. Вирус распространяется от периферической нервной системы через спинной мозг и далее в головной мозг. В этой точке вы испытываете такие симптомы как бред, ужас, страх перед водой, последнее мне кажется симптомом современного зомби.

Хотите мне поведать ещё какие-либо страшные факты, прежде чем мы закончим наше интервью?

Если вам мало, погуглите некротический фасцит, лейшманиоз, лепра.