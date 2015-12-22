Этот парень побывал во всех европейских столицах, не потратив и копейки

Крис Моул зависает с Лениным в Польше

В 2007 году Крис Моул начал своё путешествие в каждую столицу Европы, не взяв с собой вообще никаких денег. У него ушло чуть менее шести месяцев, чтобы проехать более 15,000 километров. Пересекая границы при помощи своего обаяния, во время этого приключения он чуть не умер от голода, спонтанно произнёс мотивирующую речь для организации «AIESEC», ел пасту, пока рядом с ним мастурбировал другой мужчина, а также добыл немного денег для исследований рака.

Конечно, молодой парень, решивший путешествовать «дикарём», не является чем-то новым, но парень, который преднамеренно готовит себя к опасным ситуациям, кажется глотком свежего воздуха среди потока утомительно привычных фотографий из поездок, размещаемых в социальных сетях. Недавно я с ним связался, чтобы расспросить его об этом путешествии.

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VICE: Привет, Крис. Почему ты отправился в эту поездку?

Крис Моул:В основном из-за того, что я хотел путешествовать, но у меня не было денег. Это также было чем-то вроде той английской традиции, когда делаешь что-то сумасшедшее ради финансирования. Как-то раз я на пьяную голову сказал своему другу, что собираюсь сделать это, а неделю спустя у меня уже был билет на самолёт до Швеции, где я начал своё путешествие. Я вообще не планировал эту поездку, хотя стоило бы.

Очевидно, предполагалось, что поездка должна была быть сложной задачей, но с какими самыми большими проблемами ты столкнулся?

Безусловно, найти какое-нибудь тёплое место, чтобы поспать, и ещё тот факт, что я не мог купить себе ничего поесть. Пока я летел в самолёте, я внезапно осознал, что даже не могу купить себе бутылку Колы, не говоря уже о билете на поезд из аэропорта в Стокгольм, где я договорился о встрече с человеком, согласившимся меня приютить, с которым я познакомился в гостевой сети «CouchSurfing». После Стокгольма мне нужно было попасть ещё в 26 столиц. Именно тогда я в первый раз подумал: «Погоди-ка, что ты делаешь?».

Эта мысль возникала вновь?

После этого она посещала меня каждый день, но страх потерять свою гордость поддерживал меня. Даже семья и друзья говорили мне: «Ты вернёшься через неделю, максимум – через десять дней». Скажу честно – я бы лучше умер где-то на автостраде, чем вернулся домой и сказал людям, что у меня ничего не получилось.

Так это было твоей единственной мотивацией на протяжении шести месяцев?

В значительной степени, но странно, насколько нормальным всё стало. Я просыпался утром, например, в Берлине и знал, что сегодня мне как-то нужно добраться до Польши; точно так же, как вы просыпаетесь и знаете, что вам сегодня нужно купить хлеб и вымыть пол. Это было почти как работа. Хотя бывали дни, которые оказывались особенно сложными; таким был день, когда я старался попасть из Варшавы в Вильнюс (Литва). Я по-дурацки расправился с первой частью Восточной Европы в тёплом пальто, и был более-менее готов к форс-мажорам.

Потом я отправился на запад и побывал во Франции, Испании и Португалии, когда у них была ранняя весна — подходящая погода для футболки, поэтому я выбросил пальто и все свои тёплые вещи, в надежде провести последний этап путешествия под солнышком. Когда я приехал в Польшу, было немного холоднее, но всё же солнечно. Но когда я проснулся на следующий день, было около метра снега. Это было большой проблемой.

В конце концов, мне пришлось путешествовать автостопом через настоящую снежную бурю. Я был очень голодным, мне было холодно, и я был таким уставшим, что у меня случился момент помешательства, когда я решил пройти пешком 300 километров. Когда меня, наконец, согласились подвезти, то этот парень высадил меня посреди лесной дороги, глубокой ночью, и всё ещё в условиях метели. Это была вроде как сложная транспортная развязка, но нигде не было света. Машины проезжали мимо, а я был одет в тёмные вещи. Я снова и снова падал на снегу, потому что к тому времени в моей обуви было полно снега. Ситуаций, типа этой, было мало, но именно в это время я был практически уверен, что умру.

Крис Моул, не умирает где-то в Европе

В скольких поездах ты ездил «зайцем»?

Я точно не знаю, но однозначно больше, чем в тридцати.

Что ты делал со всеми штрафами?

Я понял ещё в самом начале, когда у меня первый раз попросили паспорт, что в нём не написан адрес, поэтому я написал там единственный какой-то адрес, который помнил наизусть – это был адрес футбольного клуба Тоттенхэм Хотспур в Лондоне. Я думаю, единственным штрафом, который всё же пришёл на мой настоящий адрес, был штраф от немецкой железнодорожной компании, и пришёл он через примерно полтора года после того, как я вернулся.

Как часто ты пил, пока был в путешествии?

Алкоголь сильно выручал; он действительно помогает завести знакомства. Всякий раз, когда я оказывался в доме хозяина, мне практически без исключения предлагали выпить. Иногда, когда я приезжал, я по несколько дней не ел, но мне было 24 года и я не собирался отказываться от любого количества алкоголя, которое мне предлагали.

Доброта незнакомцев в действии. Ты останавливался у каких-то ненормальных?

Самым странным был парень в Люксембурге, француз. Он приютил меня по сервису «CouchSurfing», и он мастурбировал на меня. Ну, не буквально на меня, но он начал мастурбировать в кармане, пока я ел пасту, которую он мне приготовил. Было слегка неловко.

Ты доел пасту?

Да, доел. Я был голоден.

Учитывая, что миллионы людей пытаются найти убежище от жестокости и зверств в их странах, как ты относишься к тому, что ты смог настолько легко передвигаться по Европе?

Да, когда я вижу, что сейчас происходит, ирония меня не покидает. Это заставляет осознать, насколько мир испорчен. Мне удалось сделать то, что я сделал, только из-за страны, где я родился, и паспорта, который у меня имелся. Ведь люди, особенно в Восточной Европе, практически боялись обращаться со мной плохо из-за возможных последствий. Я знаю, что это клише, но привилегия от того, что я – белый европеец, очень меня выручила. Но что есть, то есть.

Ты выпустил книгу о путешествии. Какой была реакция на неё?

«Yahoo» был милым — мне пришло электронное письмо от журналиста, который сказал, что они видели историю и хотели бы написать о ней в «Yahoo travel», что, по моему мнению, было блестящей идеей для публичного освещения. Дело в том, что журналист сумел упустить тот факт, что путешествие было призвано собрать деньги на благотворительность, поэтому меня практически выставили бродягой, который старался околачиваться по Европе, сидя на шее у людей.

Так или иначе, оказалось, что люди, которые читали «Yahoo travel» – это те люди, которые смотрят «Fox News». Каждый второй комментарий гласил, что я – «грязный сирийский беженец» или «грязный афганский беженец». Даже были предположения, что я террорист из ИГИЛ.

Крис и объявление о разыскиваемых людях

Да, судя по тому, что я видел в отношении реакции, то там было немного расизма.

Ага, в этом и дело, даже когда я был в своей невероятной поездке. Пару раз мой британский паспорт считали подделкой; всегда проводили много дополнительных рассмотрений. Люди спрашивали меня, откуда я, и я говорил: «Из Англии», а они мне: «Нет. Откуда ты?». Например, я был на границе между Францией и Испанией, в Андае, где есть проблема с баскскими сепаратистами. В то утро, когда я был там, я проходил мимо объявления с группой баскских террористов. Все они выглядели похожими на меня. Каждый человек выглядел так, будто он мог бы быть моим братом. Итак, я сидел на вокзале, никого не трогал. Вдруг ко мне приблизились четыре вооружённых полицейских и забрали у меня паспорт на почти десять минут. Мне не поверили, что я – англичанин. Они просканировали мой паспорт и отправили его в главное управление для проверки. В конечном итоге меня отпустили, но они всё равно не поверили, что я был тем, кем назвался.

Какой ты можешь дать совет людям, которые хотят путешествовать бесплатно?

Используйте сервис «CouchSurfing» или похожие вебсайты, типа «Hospitality Club». Постарайтесь найти единомышленников, которые готовы приютить вас. Убедитесь, что вы хотите остановиться у этих людей — дело не только в использовании их домов в качестве отелей; это культурный обмен. Ещё я бы посоветовал путешествовать автостопом. В то время я таким образом практически не путешествовал, поскольку я был непривыкшим к этому, но с тех пор я так путешествую довольно часто. Проведите своё собственное исследование: посмотрите на «АвтостопВики», и вы увидите, что говорят тысячи людей о том маршруте, который вам нужен. Если вы собираетесь рискнуть ездить в поездах «зайцем», будьте уверены, имейте наготове ложь и не стесняйтесь её использовать. Я просто смотрел на это, будто я крал у большой железнодорожной компании, которая ничего не теряла, если один человек проедется даром. Но также не просто отказывайтесь платить – меня высаживали из многих поездов, когда у меня была уважительная причина, поэтому быть засранцем не получится.

Как думаешь, это путешествие изменило твой взгляд на жизнь в целом?

Когда я уехал в путешествие, я думал, что большая часть мира была мерзкой, что люди думали только о себе. Потом я вернулся, будучи немного хиппи, и подумал: «Вау, нет, все люди просто потрясающие».Сейчас я снова нашёл баланс и могу увидеть, что есть много хороших людей, но также есть много испорченных людей.

У тебя есть на очереди следующее невероятное приключение?

Да, есть парочка. Скажу так – в течение года я буду осуществлять ещё одно, но на этот раз с бюджетом. Я бы никогда не повторил того, что я сделал в этой поездке, в любой другой части света, потому что это было самой сложной вещью, которую я когда-либо делал. Я похудел на 13 килограмм, и я – не толстяк. С точки зрения морального духа, я был полностью во власти других людей; если люди не выручали, то я не мог помочь сам себе. Я думаю, что в следующий раз я хочу быть тем, кто помогает.

Крис написал книгу о своём опыте, «Непрошеный гость в Европе», которую вы можете купить тут.