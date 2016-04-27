Мы съездили в сонный городок в Словении, в котором выросла Мелания Трамп

Стейн Ерко с первым профессиональным портретом Милании. Все фото Алексы Витрович

Эта статья впервые опубликована на ВАЙС Сербия.

Однажды в 1988 году семнадцатилетняя Мелания Кнавс ждала подругу на ступеньках Молодёжного зала в столице Словении Любляне. Именно там фотограф Стейн Ерко увидел её впервые и спросил, не согласится ли она позировать для него. Десять лет спустя на вечеринке, посвящённой неделе моды в Нью-Йорке Мелания (которая к тому времени стала успешной моделью) встретила Дональда Трампа. Пара поженилась в 2005 году.

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Стейн Ерко говорит, что он чувствовал, что «в ней что-то есть», когда впервые положил глаз на Меланию. «Я хотел фотографировать её на следующий день, но она сказала, что это был школьный вечер, а школа была важнее, чем карьера модели», – рассказывает он, пока мы рассматриваем раннее модельное портфолио Мелании в его скромной гостиной в зелёном пригороде Любляны. Лишь по нескольким фотографиям в рамках на стенах догадываешься о его профессиональной карьере. Будучи немногим за семьдесят и на пенсии, Ерко никогда не имел такой славы, как некоторые из его моделей. Но понятно, что Мелания была его самым большим открытием.

Он вспоминает с улыбкой, как его ассистент не мог найти туфли для Мелании для первых съёмок, потому что она носит размер 7. «Мне пришлось просить её принести с собой свою одежду в студию. У неё было немного одежды. Она была просто школьницей. Но она принесла несколько нарядов, сама сделала причёску и макияж, и первые фото неплохо получились».

Первая работа Мелании в качестве модели была для «VezenineBled» – одной из самых известных текстильных фабрик в Югославии. Это было за два года до того, как страна распалась в ходе нескольких кровавых воен. В наши дни фабрика «VezenineBled» работает в качестве площадки для пеинтбола.

«Она очень хотела сделать идеальную позу для камеры и интересовалась, какой свет работал лучше всего», – говорит Ерко. «Она очень хотела узнать, что нужно, чтобы получилась отличная фотография».

Мелания быстро начала получать постоянные заказы, поэтому Ерко с тех пор её практически не видел. «Я буду в восторге, если она станет первой леди», – говорит он. «Она не попала туда, потому что я её открыл – она много над собой работала. Она никогда никуда не ходила с нашей модной тусовкой. И всегда с собой носила книги. Она всегда или плавала, или училась. Она знала, чего хотела».

Севница

Но до того как она стала ходить по помостам Милана и Парижа, Мелания гуляла по улицам Севницы, расположившейся на берегах реки Сава, в 60-ти милях от Любляны.

Севница – это один из тех сонных городков, где тишину иногда нарушает эхо мотора проходящей машины. Стоя в центре города можно услышать щебетание птиц и ничего больше. Когда-то Севница была промышленным центром, а сейчас тут живёт около 5000 человек. Каждый участок травы идеально скошен, и всё везде в цветах.

Мирьяна Еланчич

Начальная школа «SavaKladinka», в которую ходила Мелания, получала несколько наград за инновации в образовании. Директор школы Мирьяна Еланчич училась вместе с Меланией: «Она никогда не выделялась, но в то время коллективное сознание ценилось больше, чем личность».

«Я с удовольствием о ней вспоминаю», – говорит Еланчич. «У неё была тяга к дизайну одежды с раннего возраста. Она всегда добавляла к одежде свои детали, и точно знала, как их носить».

Мелания внизу справа держит журнал

Она добавляет, что «харизма Мелании была очевидна, она всем нравилась, хотя и не была сильно открытой».

«Она часто говорила, что Севница слишком мала для неё. Она много читала, имела большие мечты и любила ездить в Любляну, куда ездила регулярно, даже если это было всего на один день. Она была очень счастлива, когда пошла там в среднюю школу».

Класс Мелании в средней школе (в первом ряду четвёртая справа)

По словам Еланчич, все знали, что Мелания окунётся в моду, но как дизайнер, а не модель. Отец Мелании работал на производстве автомобилей, а её мать была дизайнером на одной большой текстильной фабрике. Многих людей, которые выросли с ней, её выбор карьеры удивил также как и выбор мужа.

«Я была удивлена, когда впервые услышала, что она вышла замуж за Трампа, больше из-за разницы в их возрасте», – говорит Еланчич. «Но у Дональда Трампа и её отца много общего, и когда я провела эти параллели, мне стало понятнее, почему она выбрала его». Она также говорит, что все в Севнице гордились бы, если бы Мелания стала первой леди.

Здравко Ремар

Но большинство людей в Севнице ошеломлены внезапным вниманием к их городку. Большинство местных стараются не комментировать политику Трампа, говоря, что их это не касается. А о Мелании вообще мало говорят – только тогда, когда приезжают иностранные журналисты.

«Если она станет первой леди, у нас расцветёт туризм», – уверенно говорит туристический гид Здравко Ремар. «Этот город помог ей стать тем, кем она является сегодня, поэтому мы точно воспользуемся ситуацией. Это будет большая маркетинговая кампания». Ремар надеется, что когда туристы будут приезжать посмотреть, где выросла Мелания Трамп, они будут заказывать местное вино и сосиски, смотреть архитектуру и природу.

Семейный дом Кнавс

Семейный дом, в котором Мелания жила со своими родителями и старшей сестрой находится в пригороде под местным названием Беверли Хилз, так как в отличие от других частей города, в этой много больших домов с большими садами. На белом доме на улице Рыбники висит почтовый ящик с надписью «Сделано в США».

Когда я сюда приехал, Кнавсов не было дома. Их соседка Катарина Божич рассказала мне, что они много путешествуют: «Мелания не была здесь уже давно», – говорит она, смеясь. «Но многие проходят мимо, чтобы взглянуть – этот дом стал настоящим магнитом для туристов».



Любляна



Любляна находится в нескольких часах от Юлийских Альп и в нескольких часах от Адриатического моря, поэтому это прекрасное место для жизни. Тем не менее, считается, что город слишком тихий и чистый как для столицы.

Ваня Вардьян, который ранее организовывал популярные домашние вечеринки во времена бывшей Югославии, а сегодня является известным новостным журналистом на словенском государственном телеканале, говорит: «В те дни в Любляне было три кафе и несколько клубов, и нам их хватало. Но у нас было много домашних вечеринок, теперь их практически нет».

Ваня Вардьян

Но Мелания никогда особо не посещала вечеринки: «Мелания была на вечеринках в моём доме дважды», – говорит он. «Конечно, мы все её заметили. Она была очень красивая, такая же, как сейчас, но также очень тихая – она говорила всего несколько слов за три-четыре часа. Но эти несколько слов были такими искренними, и это было мило. Верю, что в этом отношении она не изменилась. Кажется, что она очень ответственно подходит к своей роли, касательно президентской кампании Дональда и всему, что с ней связано».

Я спросил Вардьяна, что это за роль. «Роль красивой женщины, которая стоит рядом со своим мужчиной», – ответил он. По его словам, Трамп – ещё больший феномен в Словении, чем Мелания, несмотря на её происхождение.

Большая фотография Мелании на показе мод в Любляне в начале 1990-х, в окружении её первых профессиональных снимков.

Теодора Несова, студентка политологии, с которой я поговорил на улице в Любляне, больше интересуется Дональдом и Меланией: «Не думаю, что Трамп – это хороший вариант для Америки. В его политической кампании присутствуют элементы фашизма и нацизма. Я особенно возмущена его позицией в отношении прав женщин.

С другой стороны, думаю, Мелания может повлиять на эту сторону его стратегии, благодаря своему имиджу, привлекательности и происхождению».

Её друг Радо согласен с мнением по поводу Трампа, но не думает, что Мелания будет иметь большое внимание в роли первой леди. «Не думаю, что молодёжь о ней вообще думает», – говорит он. «Её история их не трогает. Людям больше интересны действия и слова Трампа. Думаю, он разрушителен, и надеюсь, он не выиграет. Его риторика не принесёт миру ничего хорошего».

Мост в Любляне

Для Мелании Трамп 1990-е были гламурным десятилетием, в противоположность той ситуации, в которой пребывала её страна. Дональд Трамп улыбался на обложке журнала «Playboy», а Мелания делала себе имя в мире моды, в то время как Югославия тонула в кровавых травмирующих войнах.

Её шансы создать себе такую жизнь в Словении или даже в Югославии были небольшими. «Владелец модельного агентства пригласил её в Милан и Соединённые Штаты», – рассказывает Вардиян. «И она уехала».

Дональд и Мелания Трамп проводят кампанию в Новом Гемпшире. Фото с.

В 1998 году на вечеринке, организованной в Нью-Йорке модельным магнатом США, рождённым в Италии, Паоло Замполли, Мелания познакомилась с Дональдом Трампом. Замполли сказал в интервью, что его агентство подписало контракт с Меланией, потому что он увидел в ней того, кто был «стабильным и сфокусированным». В то время ей было 28, а Дональду Трампу 52.

Во время поездки в её городок, разговаривая с людьми, которые знали её с детства, становится ясно, что Мелания Трамп всегда была красивой, стеснительной и приятной, но она ни чем не выделялась из толпы. Возможно, все качества жены кандидата в президенты, воплощающего в себе самые большие кошмары человечества.

Мелания сказала, что она очень политична, но предпочла не выносить свои взгляды в кампанию мужа. Хотя, возможно, было бы не так и плохо, если бы она иногда что-то говорила вместо своего мужа.