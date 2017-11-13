Внутренний мир похоронного бюро для животных

Первоначально эта статья появилась на VICE Canada.



К тому времени, как ей исполнилось 35 лет, Хелен Хоббс потеряла отца, мать и двух близких бабушек и дедушек. Во время приготовлений похорон своего отца, она впервые увидела управляющего похоронного бюро женского пола. Именно в этот момент она решила посвятить себя другим, чтобы помогать им в их горе.

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После десяти лет работы в качестве директора бюро ритуальных услуг для людей, она приняла решение открыть «Питомцы покоятся в мире: Ритуальные услуги для домашних животных». Как руководитель похоронного бюро для домашних животных, она отвечает за простые услуги, которые чтят жизнь вашего питомца, и, как правило, они состоят из того, что друзья и члены семьи рассказывают смешные истории и делятся прекрасными воспоминаниями. «Хорошенькая «концовка», хотя мне не нравится это слово, но оно помогает людям высоко ценить жизнь своего питомца и признать ее значение», – говорит Хоббс.

Она обеспечивает большую часть того, что вы ожидаете от обычного директора похоронного бюро: помощь с купанием, уход и размещение тела питомца так, чтобы прощание с ним выглядело настолько естественным, насколько это возможно. Оттуда умершее домашнее животное, часто завернутое в одеяло или часть одежды владельца, помещается в похоронный мешок для кремации. Поскольку в Торонто нет кладбищ для животных (и согласно уставу вы не можете похоронить своего питомца на заднем дворе), Хоббс осуществляет только кремацию, хотя кремировать домашних животных и людей в том же крематории также запрещено.

Мы поговорили с Хелен Хоббс, чтобы узнать какие домашние животные получают такие тщательно продуманные проводы и каково это иметь дело с особым видом горя.

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Хелен Хоббс: Моя подруга отвела свою кошку к ветеринару, чтобы ее усыпить. Она хотела сохранить ее прах. Она подождала пару недель, а потом позвонила узнать, где прах. Они сказали: «У нас его еще нет». Так продолжалось шесть недель, она звонила каждую неделю. Наконец, после шестой недели она позвонила им, сказав, что это уже смешно. Через час они позвонили и сказали: «О, он здесь». Это только усугубило ее горе. По сей день у нее возникает вопрос, принадлежит ли этот прах ее кошке. Занимаясь этой профессией и понимая процесс кремации, я знала, что он не длится так долго. Это действительно всего несколько дней. Я думала, что должен быть лучший способ.

Чем отличаются похороны домашних животных от похорон людей?

Говоря о питомцах, большинство людей, которые приезжают к нам, ищут достойные и почтительные крематории для своих животных. Мало кто предпочитает проведение целой церемонии. Члены семьи просто хотят вернуться домой с прахом своего питомца. Если говорить о людях, то вы организовываете похороны для родителей, у которых была прекрасная долгая жизнь, поэтому члены семьи более или менее понимают, что это произойдет и привыкают к этому. Жизнь домашних животных, даже если они прожили всю свою жизнь ради потомства, скажем, 15 или 16 лет, длится достаточно долго. Кажется, только вчера они были щенком или котенком. Хотя это можно ожидать из-за их возраста, однако их смерть все еще подвергает нас в шок.

Каждый раз, это похоже на организацию похорон для ребенка. Единственное, с чем могу это сравнить. Думаю, что причина, по которой мы так привязаны к домашним животным, состоит в том, что они остаются детьми для нас всю свою жизнь. Мы так близки к ним, потому что они с нами, наверное, больше, чем наши супруги или дети, потому что они постоянно дома.

Какие виды домашних животных Вам приходилось кремировать?

Нашими услугами пользуются семьи, у которых были волнистые попугайчики, какаду, крысы, морские свинки, хомяки и шиншиллы. Мы также занимались похоронами нескольких змей. Мы кремировали белку – молодая пара нашла ее еще совсем маленькой на лужайке, принесли ее домой и вырастили. Поразительно, кого люди считают своими домашними животными и любят как питомца. Это действительно трогательно. Самым старым домашним животным, которого я кремировала, была 22-летняя кошка. Около трех недель назад золотистый ретривер [этого человека] родила щенков, и один из них родился мертвым. Он принес его к нам.

Это Вас совсем не трогает? Видит мертвых домашних животных каждый день?

Конечно, это трогает меня. У меня есть собака и три кошки. К сожалению, людям дается это тяжело. Скорбь по домашнему животному, безусловно, кажется более глубокой и сильной. У меня были люди, которые говорили мне: «Я скорблю по моей кошке почти больше, чем по своей матери». Я также считаю, что одним из элементов скорби являются люди, которые потеряли питомцев – как и те, которые не могут найти их. Конечно, бывают хорошие и плохие люди, но я знаю таких, которые могут установить связь с животными. Я действительно разговаривала с одной такой личностью пару недель назад. Несколько семей пришли к ней в поисках своих потерянных домашних животных, и ей удалось найти двух из них. С другой стороны, когда люди уезжают, они часто говорят своему питомцу: «Жди меня» или «Скоро увидимся». В конце концов, они вытащат свой телефон и покажут вам фотографии – вот он, и это было только на прошлой неделе. Так что это очень мило. Вот откуда берется радостная часть.

Какое самое большое ошибочное представление имели люди о вашей работе?

Думаю, что на похоронах человека есть больше заблуждений. Люди думают, что директора похоронных агентств, единственное, что делают, просто стоят рядом с посетителями или открывают для вас двери. Не думаю, что они понимают, как много на самом деле мы делаем, и я считаю, что люди очень удивлены тем, что директор похоронного бюро также занимается бальзамированием органов.

Что вы хотите, чтобы люди узнали о похоронах домашних животных?

Мы не уменьшим их горе, и это нормально оплакивать своего питомца, и не смущаться. Я хочу, чтобы люди знали, что это важно, и искали других, которые будут поддерживать во время трудного испытания. Все равно остается еще немного того, что называется «бесправным горем», то есть вы не получаете такой же поддержки, как в случае потери, скажем, брата или сестры. Люди говорят: «Ну, это же собака, вы можете купить другую такую». Люди, которые легкомысленно говорят такие вещи, как правило, не любят животных, поэтому не могут понять эту связь.

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