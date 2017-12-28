Внутри блестящих умов, создавших новый сезон «Очень странных дел»

До премьеры «Очень странных дел 2» остаётся всего ничего, а тут я встречаюсь с Мэттом и Россом Дафферами, создателями сериала. Они лихорадочно заканчивают последние спецэффекты для своего хитового сериала Netflix, но кажутся относительно расслабленными, несмотря на короткие сроки и крайне высокие ожидания фанатов.



Я немедленно налаживаю с ними контакт, и пока мы болтаем, до меня доходит, почему «Очень странные дела» обрели столь невероятный успех. Помимо отсылок к массовой культуре 1980-х в сериале, его чудесного актёрского состава, отличных спецэффектов и внимания к деталям, суть сериала (и, если уж на то пошло, братьев Даффер) заключается в страсти.

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И эта страсть порождает достоверность; хотя эстетика 80-х и отсылки к тогдашней массовой культуре и помогают рассказывать историю Уилла Байерса и «обратной стороны», Мэтт и Росс не хотят, чтобы они затмевали собой самый главный посыл для зрителей – радость, чудо и страх былого детства.

Детьми Росс и Мэтт каждое лето снимали домашние фильмы вместе с друзьями. Начиная с четвёртого класса, они брали свою видеокамеру Hi8 и штатив и целыми днями искали приключений в родном городе Дареме (Северная Каролина), между тем как их родители понятия не имели, где они и чем занимаются. Они вместе с друзьями просто исчезали в лесах.

«Самой большой и самой важной частью нашего детства были съёмки фильмов, – рассказал мне Росс. – В жизни нам хотелось только одного – зарабатывать этим на жизнь, а потом ещё и попытаться заново передать то, что мы ощущали, рассказывая эти истории летом».



Также они смотрели очень много фильмов, вроде «Останься со мной», «Инопланетянин» и «Полтергейст», пересматривая их снова и снова на кассетах. Просмотр фильмов, приключения и создание историй были очень большой частью детства 33-летних братьев. Мэтт конкретно вспоминает, как впервые посмотрел «Балбесов»: «Этот фильм был для нас очень мощным, потому что во время его просмотра нам действительно казалось, как будто мы смотрим, как отправляемся в приключение сами. Дети в этом фильме были очень похожи на нас и наших друзей, и они отправлялись в это необыкновенное приключение».

Мэтт и Росс хотят, чтобы зрители приходили от их историй в такой же восторг, как и они, когда смотрели фильмы, от которых фанатели детьми – и пока что это работает. Этот сериал – один из рекордсменов Netflix по количеству полных просмотров, как сообщает Business Insider, и он помечен как «свежий» на Rotten Tomatoes, где его зрительский рейтинг равен 96 процентам. К невероятно высоким зрительским ожиданиям и вопросу о том, оправдают ли они их, Росс относится вполне трезво. «Если говорить об ожиданиях, то на самом деле человек просто пытается обращаться к себе или к тому, что кажется классным ему, – сказал он. – Стоит только начать вычислять и пытаться понять, что подумает огромная зрительная аудитория – и он потерпит неудачу».

Все эти годы с ними оставалась манера повествования, существующая во множестве фильмов 80-х: истории о взрослении в остросюжетной приключенческой обёртке. Больше всего братья восхищались фильмами о таких же детях, как они сами, которых забрасывало в эпичные приключения, которые в итоге их изменяли. «Это история, которой, как нам казалось, как бы не хватало на рынке», – рассказал Мэтт.

Впрочем, Росс быстро подключается к разговору: «Я склонен думать, что подобные повествования могут быть интересными, не будучи ностальгическими. Мы поместили действие сериала в 80-е по определённым причинам, но не исключительно из-за ностальгии. Я склонен думать, что подобные истории можно рассказывать, необязательно основывая их на 80-х, и это всё равно понравилось бы сегодняшним зрителям».

«Когда мы только начали писать сценарий для «Очень странных дел», первым делом мы написали ту сцену с Dungeons & Dragons, – заявил Мэтт. – И написали мы её минуты за две. Она просто излилась из нас, потому что это было очень близко нам. Нам просто нужно было использовать то чувство, которое мы испытывали в детстве. Так я впервые это испытал, потому что при этом человек обычно пытается передать некий голос, которому он пытается подражать – то есть не своё истинное «я». Так как это было очень личным, писать об этом было гораздо легче».

Росс надеется, что сериал похож на то, что могли бы снять в 1983 году, поэтому они очень тщательно подошли к тому, какие отсылки вставлять и как часто. «Да, дети будут говорить о «Звёздных войнах». Ну, в «Инопланетянине» же есть упоминания о Йоде, правда? Дети тогда были одержимы именно ими».

Мэтт вставляет замечание о втором сезоне: «В хэллоуиновской серии они все переодеваются в охотников за привидениями, – рассказал он. – Но охотниками за привидениями на Хэллоуин одевались мы. Так что это не я вопрошаю: «О Боже мой, вы помните «Охотников за привидениями»?» Я надеюсь, что именно поэтому сериал интересен людям, которые выросли в то время – потому что у них были друзья, одевавшиеся охотниками за привидениями. Мы все выросли, обожая «Охотников за привидениями». Поэтому охотников за привидениями, конечно же, любят наши дети».

Мэтт и Росс Даффер на съёмочной площадке «Очень странных дел». Автор фото – Джексон Ли Дэвис /Netflix

Впрочем, как бы они ни старались, люди обожают ностальгию в сериале – даже те, кто родились позже 80-х, как и сами Дафферы. «Думаю, в нём всех удивляет то, что это объединяет с молодым поколением, – объяснил Мэтт. – Но мне кажется, что в том времени есть нечто притягательное для молодого поколения – свобода до появления мобильных телефонов, то, как тогда росли дети. Думаю, там, возможно, есть нечто чертовски привлекательное».

Во втором сезоне, как это бывает с любым хорошим киносиквелом, братья взяли уроки, извлечённые из первого сезона (из истории и точек зрения актёров), и положились на них. Этот сезон будет более сосредоточен на Уилле Байерсе (Ной Шнапп), который уже вернулся с «обратной стороны», а также на последствиях его возвращения. В отличие от прошлого сезона, Шнапп будет в сериале на переднем плане. Также в этом сезоне появятся новые персонажи: сыгравший в «Чужих» Пол Райзер исполняет роль доктора из Министерства энергетики; «балбес» Шон Остин играет Боба Ньюби, бывшего однокашника Джойс Байерс и шерифа Хоппера; также в нём сыграют Сэди Синк, Линнеа Бертельсен и Дакре Монтгомери.

Что же касается того, сколько ещё сезонов «Очень странных дел» нам следует ожидать, братья сходятся на том, что спрогнозировать это трудно. «Мы просто хотим постараться испытывать восторг каждый год и не стоять на месте, – сказал Росс. – Мы знаем, что представляет собой эта конечная точка. Так что мы знаем, куда направляемся, знаем пункт назначения. Мы просто как бы думаем, как долго туда нужно будет добираться».