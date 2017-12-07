Во Флориде Санта-Клаус прыгнул с парашюта и неудачно приземлился на пляж

Как сообщает «Bay News 9», в субботу благотворительная акция на пляже в Флориде провалилась, так как парашютист, одетый как Санта-Клаус, не справился с управление парашюта и врезался в дерево, а в результате столкновения сломал ногу.



Группа местных жителей собрались на пляже Gulfport Beach для участия в «операции Санта-Клаус», благотворительном турнире по волейболу, который проводился на пляже залива Тампа Бэй. Паря над ними, Джордж Крокус, заядлый парашютист, в полноценных регалиях Санта-Клауса, готовился прыгнуть с самолета с парашютом, привязанным к спине, чтобы поприветствовать их. Он прыгнул с самолета и открыл свой парашют — но когда он приблизился к земле, то не смог остановиться. В этот ужасающий момент, Рождество стало темным, как и весь ад.

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Крокус врезался в столб и в дерево, а потом кувыркнулся в воздухе, прежде чем упасть на песок и сломать ногу – всё произошло на глазах шокированных зрителей, некоторые из которых сняли все это на свои телефоны. Его доставили в больницу, и с тех пор он перенес операцию на сломанной большеберцовой и малоберцовой кости. Теперь он надеется собрать немного денег для оплаты медицинских счетов на GoFundMe.



Доминик Нельсон, который помог организовать мероприятие, рассказал «FOX 13», что после случившегося инцидента его приятель Крокус находится «в хорошем настроении» и считает, что полностью поправится. По данным «Bay News 9», он не был единственным, кто пострадал из-за падения: игрушка «Эльф на полке», которую Крокус нес местной девятилетней девочке, тоже повредила ногу. В конечном итоге Крокус взял эльфа Кристофа вместе с собой в местную больницу, чтобы подлечиться.

В записке, которую Кристоф «написал» девушке — которая якобы не узнала о том, что вся эта ситуация с Сантой является полнейшим обманом, — эльф рассказал ей о его выздоровлении, а также о том, что произошло в субботу.

«Когда мы собирались приземлиться, это большое дерево выскочило прямо перед нами»,– говорится в записке, согласно «Bay News 9». «Не волнуйся, хотя… теперь мы с G [Крокусом] отдыхаем в этом отеле, который называется «больницей»! У G забронирован номер на несколько дней, а я пока пообщаюсь с ним, чтобы он не чувствовал себя одиноким».

Никто на пляже кроме Крокуса не был ранен, по крайней мере, физически. Еще слишком рано подсчитывать психологический ущерб – его падение могло привести к тому, что дети, которые были свидетелями этого, могут еще больше начать бояться Санту.

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