Вопрос дня: Со сколькими людьми вы переспали?

Я сидел за столом со своими друзьями. Мы были пьяны и начали задушевные разговоры, что в конечном итоге привело к разговору о сексе. Или, точнее, к его количеству.
Мы записали наши цифры на клочках бумаги, вытащили их из шляпы и держали их у нашей груди так, будто мы держали подарки от Санты. Затем мы зачитала их вслух, один за другим, вздыхая и хихикая. И по какой-то причине это показалось нам очень важным.
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Но почему эта цифра настолько важна для нас? У каждого есть своя цифра. В этом контексте даже „0” является числом. Но есть что-то волнительное в этой цифре, особенно если озвучиваешь её своему партнёру. Узнать, что ваша вторая половина спала с большим количеством людей – на самом деле достаточно, чтобы собрать вещи и убраться.
Так почему же нас так заводит этот вопрос? С этой дилеммой я погуляла по Мельбурну и расспросила незнакомых людей о количестве их партнёров. Вот что я узнала об этом и о том, что количество значит для них.
Лили, 24 года
Повар
VICE: Эй Лили, со сколькими людьми ты переспала?
Лили: С недавних пор я стала довольно моногамной. Двадцать шесть — это последнее число, которое я помню, и это было тогда, когда мне было 18-19 лет. С тех пор я постоянно с кем-то встречалась, но в перерывах между отношениями было ещё четверо или пятеро партнёров. Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что было около 30.
Как бы ты в целом описала свою сексуальную жизнь?
Ну, это довольно странно, потому что моя сексуальность не была мне до конца понятна — я довольно рано стала сексуально активной. Я думала, что лесбиянка. Все время я думала: «Эй, это я». Но потом после 18 лет я стала бисексуальной.
Ты много экспериментировала в молодости?
Гораздо больше, чем сейчас. Когда я была моложе, мне казалось, что нужно вести список всех партнёров.
Что ты думаешь о своём количестве партнёров?
В молодости я гордилась этим. Все мои друзья начинали курить, заниматься сексом. Теперь, когда мне 24 года, я думаю, что, возможно, речь шла не о гордости, однако я поняла, что благодаря этому я являюсь той, кем я являюсь.
Кем это?
Мне 24. У меня есть время сосредоточиться на моей карьере, искусстве и других вещах, которые я хочу сделать в своей жизни. И я состою в отношениях. Я выкинула своё прошлое из своей головы, но у меня действительно много опыта. Мне кажется, что я знаю, как вести себя как взрослая, в отношениях. Теперь я знаю, когда другие просто хотят использовать меня — я немного разбираюсь в этом. Думаю, я бы даже сказала, что горжусь собой.
Генри, 22 года
Шеф-повар
Со сколькими девушками ты спал?
С шестью.
Ты гордишься этим числом?
Никогда не думал о нем в такой способ, но — да?
Сколько из них были на одну ночь?
Были две случайные ночи. С всеми остальными я состоял в отношениях.
Когда ты последний раз спал с кем-то?
Четыре месяца назад.
Анита, 27 лет
Татуировщица
Со сколькими людьми ты спала?
Вероятно, с около 15.
Ты ведешь счёт?
В прошлом году мне тоже задавали этот вопрос, вот почему я помню.
Есть ли кто-то, кого ты не можешь вспомнить в этом списке?
Один, не знаю его имени, даже не помню его лица. Я не жалею об этом, это было весело, но не думаю, что смогу повторить.
А с другими, ты всё ещё поддерживаешь связь?
Можно и так сказать. Они либо бывшие, либо те, которые стали полезными друзьями.
Как ты думаешь, 15 — это большое число?
Я не слишком уверена, большое ли это число. По словам моего друга, оно довольно низкое. Но мне не стыдно, просто потому, что большинство из них были хорошо продуманы. Я никогда не иду на тусовки с целью заняться с кем-то сексом. Но если такое и случается, то я сильно не парюсь.
Джордан 26 лет и Дэн 37 лет (слева направо) Строители
Со сколькими людьми вы переспали?
Дж: На самом деле, я не знаю ответа на этот вопрос.
Д: Я бы сказал, что с около 80-90.
Дж: Чёрт! Хорошо, я могу сказать, что где-то с 20, может быть, с 25.
Вы когда-нибудь вели подсчёты?
Дж: О Боже, нет, вот почему я не знаю точного числа.
Вы гордитесь своими числами?
Д: Нет.
Дж: Нет.
Д: Мы на самом деле не знаем точных чисел, так как не говорим об этом.
В какой период вашей жизни вы больше всего спали с другими?
Единогласно: после 20 лет
Эда 20 лет, cтудентка факультета питания
Со сколькими людьми ты переспала?
Ни с кем.
Есть какая-то причина?
Религия.
Что за религия?
Мусульманство.
Поддавалась ли ты когда-нибудь искушению?
Нет.
Было ли тебе когда-нибудь неловко говорить людям, что ни разу ни с кем не спала?
Никогда. Я никогда не оказывалась среди людей, которые заставили бы меня беспокоиться из-за этого.
Спрашивали ли тебя когда-нибудь об этом?
Нет.
Бен, 25 лет
Парикмахер
Со сколькими людьми ты переспал?
Где-то с 50.
А откуда ты знаешь?
Ну, это только приблизительное число, но когда вы молоды, вы немного сходите с ума, не так ли? С возрастом, немного успокаиваешься. Я считаю, что люди становятся более здравомыслящими.
Когда ты успокоился?
Может быть, где-то в 23-24 года.
Ты гордишься своим числом?
Если честно, никогда не думал об этом, но, видимо, никто из них не подошел мне, иначе я бы продолжал отношения с одним из них, не так ли?
Ты всегда спишь с людьми, которых хочешь добиться?
Прежде всего, они должны привлекать меня, но в последнее время я смотрю на это так: может ли эта девушка стать моей постоянной девушкой? Вот так я их выбираю.
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Эта статья первоначально появилась на VICE AU.