Вопрос дня: Со сколькими людьми вы переспали?

Я сидел за столом со своими друзьями. Мы были пьяны и начали задушевные разговоры, что в конечном итоге привело к разговору о сексе. Или, точнее, к его количеству.

Мы записали наши цифры на клочках бумаги, вытащили их из шляпы и держали их у нашей груди так, будто мы держали подарки от Санты. Затем мы зачитала их вслух, один за другим, вздыхая и хихикая. И по какой-то причине это показалось нам очень важным.

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Но почему эта цифра настолько важна для нас? У каждого есть своя цифра. В этом контексте даже „0” является числом. Но есть что-то волнительное в этой цифре, особенно если озвучиваешь её своему партнёру. Узнать, что ваша вторая половина спала с большим количеством людей – на самом деле достаточно, чтобы собрать вещи и убраться.

Так почему же нас так заводит этот вопрос? С этой дилеммой я погуляла по Мельбурну и расспросила незнакомых людей о количестве их партнёров. Вот что я узнала об этом и о том, что количество значит для них.

Лили, 24 года

Повар

VICE: Эй Лили, со сколькими людьми ты переспала?

Лили: С недавних пор я стала довольно моногамной. Двадцать шесть — это последнее число, которое я помню, и это было тогда, когда мне было 18-19 лет. С тех пор я постоянно с кем-то встречалась, но в перерывах между отношениями было ещё четверо или пятеро партнёров. Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что было около 30.

Как бы ты в целом описала свою сексуальную жизнь?

Ну, это довольно странно, потому что моя сексуальность не была мне до конца понятна — я довольно рано стала сексуально активной. Я думала, что лесбиянка. Все время я думала: «Эй, это я». Но потом после 18 лет я стала бисексуальной.

Ты много экспериментировала в молодости?

Гораздо больше, чем сейчас. Когда я была моложе, мне казалось, что нужно вести список всех партнёров.

Что ты думаешь о своём количестве партнёров?

В молодости я гордилась этим. Все мои друзья начинали курить, заниматься сексом. Теперь, когда мне 24 года, я думаю, что, возможно, речь шла не о гордости, однако я поняла, что благодаря этому я являюсь той, кем я являюсь.

Кем это?

Мне 24. У меня есть время сосредоточиться на моей карьере, искусстве и других вещах, которые я хочу сделать в своей жизни. И я состою в отношениях. Я выкинула своё прошлое из своей головы, но у меня действительно много опыта. Мне кажется, что я знаю, как вести себя как взрослая, в отношениях. Теперь я знаю, когда другие просто хотят использовать меня — я немного разбираюсь в этом. Думаю, я бы даже сказала, что горжусь собой.

Генри, 22 года

Шеф-повар

Со сколькими девушками ты спал?

С шестью.

Ты гордишься этим числом?

Никогда не думал о нем в такой способ, но — да?

Сколько из них были на одну ночь?

Были две случайные ночи. С всеми остальными я состоял в отношениях.

Когда ты последний раз спал с кем-то?

Четыре месяца назад.

Анита, 27 лет

Татуировщица

Со сколькими людьми ты спала?

Вероятно, с около 15.

Ты ведешь счёт?

В прошлом году мне тоже задавали этот вопрос, вот почему я помню.

Есть ли кто-то, кого ты не можешь вспомнить в этом списке?

Один, не знаю его имени, даже не помню его лица. Я не жалею об этом, это было весело, но не думаю, что смогу повторить.

А с другими, ты всё ещё поддерживаешь связь?

Можно и так сказать. Они либо бывшие, либо те, которые стали полезными друзьями.

Как ты думаешь, 15 — это большое число?

Я не слишком уверена, большое ли это число. По словам моего друга, оно довольно низкое. Но мне не стыдно, просто потому, что большинство из них были хорошо продуманы. Я никогда не иду на тусовки с целью заняться с кем-то сексом. Но если такое и случается, то я сильно не парюсь.

Джордан 26 лет и Дэн 37 лет (слева направо) Строители

Со сколькими людьми вы переспали?

Дж: На самом деле, я не знаю ответа на этот вопрос.

Д: Я бы сказал, что с около 80-90.

Дж: Чёрт! Хорошо, я могу сказать, что где-то с 20, может быть, с 25.

Вы когда-нибудь вели подсчёты?

Дж: О Боже, нет, вот почему я не знаю точного числа.

Вы гордитесь своими числами?

Д: Нет.

Дж: Нет.

Д: Мы на самом деле не знаем точных чисел, так как не говорим об этом.

В какой период вашей жизни вы больше всего спали с другими?

Единогласно: после 20 лет

Эда 20 лет, cтудентка факультета питания

Со сколькими людьми ты переспала?

Ни с кем.

Есть какая-то причина?

Религия.

Что за религия?

Мусульманство.

Поддавалась ли ты когда-нибудь искушению?

Нет.

Было ли тебе когда-нибудь неловко говорить людям, что ни разу ни с кем не спала?

Никогда. Я никогда не оказывалась среди людей, которые заставили бы меня беспокоиться из-за этого.

Спрашивали ли тебя когда-нибудь об этом?

Нет.

Бен, 25 лет

Парикмахер

Со сколькими людьми ты переспал?

Где-то с 50.

А откуда ты знаешь?

Ну, это только приблизительное число, но когда вы молоды, вы немного сходите с ума, не так ли? С возрастом, немного успокаиваешься. Я считаю, что люди становятся более здравомыслящими.

Когда ты успокоился?

Может быть, где-то в 23-24 года.

Ты гордишься своим числом?

Если честно, никогда не думал об этом, но, видимо, никто из них не подошел мне, иначе я бы продолжал отношения с одним из них, не так ли?

Ты всегда спишь с людьми, которых хочешь добиться?

Прежде всего, они должны привлекать меня, но в последнее время я смотрю на это так: может ли эта девушка стать моей постоянной девушкой? Вот так я их выбираю.

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Эта статья первоначально появилась на VICE AU.