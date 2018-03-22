Вопросы к учителю естествоведения, который якобы скормил живого щенка черепахе

Для учеников старших и младших классов кабинет естествознания является тем местом, где можно узнать о ничтожном значении человека в мировой экосистеме или о том, как прыгать на скакалке с помощью кошачьих внутренностей. Всё зависит от того, какой учитель заправляет всем этим. Но даже самые креативные из преподавателей государственных школ нередко оказываются в центре полицейского расследования из-за своей педагогической практики, как например учитель из Айдахо, который якобы скормил щенка каймановой черепахе на глазах у группы учеников.



По данным издания «East Idaho News», Роберт Кросленд после занятий подал на съедение рептилии беззащитного щенка. Издание «USA Today» сообщает, что в настоящее время полиция ведёт расследование, что именно случилось после того, как местный активист по правам животных сообщил о жестоком обращении Кросленда с животными. За информацией издания «KSTU» собака была жива, когда её съели, хотя, по-видимому, она была больна, но как бы там ни было, директор школы не прокомментировал, сколько учеников видело это.

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Школа весьма туманно рассказывает об этой ситуации, описывая её как «заслуживающее сожаления обстоятельство с участием некоторых биологических образцов» в средней школе Престона, штат Айдахо, а также не подтвердила информацию, удалось ли некоторым ученикам увидеть происходящее. Как утверждается, Кросленд известен тягой скармливать и других животных (например, мышей и птиц) своим рептилиям, однако существует целый ряд новых вопросов, которые всё ещё нуждаются в ответе. Прежде всего:

Где вы взяли щенка?

Была ли это его собака? И если да, то сколько раз ей приходилось мочиться на ковер или грызть мебель, чтобы разозлить хозяина до такой степени, чтобы скормить щенка черепахе? Была ли собака настолько больна, что он не смог заплатить за её усыпление? И если это был не его щенок, то как можно найти больного, умирающего щенка, чтобы превратить его в еду для рептилии? Нужно порыться вокруг какого-то мусорного бака в поисках бродячей собаки? Или выставить объявление в интернете?

Каймановые черепахи едят даже собак?

Оказывается, что каймановые черепахи явно едят больше, чем просто растения и мелких рыб. Как правило, всеядные животные могут поживиться насекомыми, пауками, лягушками, змеями, птицами, мелкими млекопитающими и даже их собственными видами, но симпатичные, умирающие щенки похоже не вписываются в список меню. Вероятно Кросленд начинал этот инцидент, как и любой хорошо спланированный эксперимент, с вопроса: съест ли каймановая черепаха живого щенка? Затем у Кросленда возникло предварительное исследование, как учитель естественных наук, он, якобы, сформировал свою гипотезу: если дать каймановой черепахе живого щенка, она, по сути дела, съест его. Но это стало одним из самых дерьмовых «экспериментов» всех времен.



Это часть школьной программы?

Возможно, черепаха покалечила до смерти этого щенка из-за плохого решения одного человека, но, может быть, есть какая-то паршивая глава в учебном плане школьной программы, о которой никто не знает. Наряду с разделом, касающегося кучевых облаков, прежде чем найдете информацию об осадочных породах и сталактитах, возможно, будет параграф о лучшем способе накормить кровожадную рептилию самыми милыми животными, которые известны человеку. Или, может быть, Кросленд пошёл немного не по тексту.



Какой урок вы хотели преподать?

Предполагая, что несколько студентов могли стать свидетелями этой жестокости, Кросленд якобы мог использовать это в качестве урока. Но что, чёрт возьми, узнаешь из наблюдения за черепахой, которая поедает невинный шар пуха? Если Кросленд хотел просветить своих учеников, что каймановые черепахи поедают почти всё, он мог просто рассказать им об этом. Возможно, он хотел показать, насколько сильны челюсти рептилий, но, кстати, именно поэтому существует YouTube. Так в чём, черт возьми, здесь был смысл? Что-то о жизненном цикле? Для этого у нас есть передача «Планета Земля».



Какой породы был этот щенок?

Безусловно, уже не важно. Тем не менее, мы хотели бы знать.



Что вам такого сделали щенки?

Понятно, когда словил какого-нибудь паршивого, проблемного вредителя, как опоссума, или накормил черепаху крысой, потому что они отвратительны, и их слишком много. Но щенок? Что вообще можно иметь против щенков?



На данный момент Кросленд продолжает преподавать в средней школе Престона, в то время как местная полиция не перестает расследование. Может быть, полиция найдет ужасную информацию из прошлой жизни Кросленда, связанную с собаками, такую как: Ротвейлер укусил его в детстве, или какой-то соседский дворняга годами гадил на его газон. Кто знает: может быть, когда-то давно собака съела одну из его домашних черепах, а «эксперимент» на прошлой неделе был всего лишь местью.

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