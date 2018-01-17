Восстановление после лесного пожара, и ожидание следующего

Вы можете увидеть следы разрушения, вызванные лесными пожарами от шоссе Норс-Бей штата Калифорния. Почерневшая полоса сгоревшего леса, остатки одиноких сооружений, которые, к сожалению, сгорели дотла. В прошлом году к концу октября по всему штату стихийные пожары сожгли более 245 тысяч акров, уничтожив 8 900 зданий и убив по меньшей мере 43 человек. С точки зрения материального ущерба, пожар «Тюббс» (the Tubbs Fire), который опустошил Санта-Розу в округе Сонома, был самым разрушительным природным пламенем в истории Калифорнии, на который приходится огромная доля ущерба, нанесенного государству – и почти половина жертв. Однако это всего лишь статистика.



На самом деле вы не поймете масштаба разрушений, пока не съедите с шоссе Хоппер-Авеню и не отправитесь на запад в Коффи Парк. Пригородный район, расположенный в двух милях от центра Санта-Розы, был уничтожен «Тюббсом», название которого соответствует улице, названной в честь человека, которому принадлежала в 1800-х годах винодельня. В окрестностях было разрушено около 1500 домов. Выглядит так, будто там взорвалась бомба, оставляя после себя всё на улицах и закоулках: случайную дымовую трубу и барбекю с заднего двора. Они стоят как металлические сторожевые, которые возвышаются над горами пепла.

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14 ноября, когда я приехал, примерно через две недели после тушения пожара, жители всё ещё перебирали серые развалины, где когда-то стояли их дома. Одним из них был 65-летний Фред Хулак, который в течение последнего десятилетия жил в Коффи-Лейн в двухэтажном доме со своей женой Сюзи. Именно она впервые почувствовала в поздний час 9 октября, что что-то не так.



«Моя жена услышала грохотание», – вспоминал ту ночь Хулак. «Мусорные баки взрывались и были разбросаны по улице».

Снаружи он почувствовал «тяжёлый, токсичный, горячий воздух», и заметил, что уличные фонари исчезли за чёрным облаком. Он забрал баки и вернулся внутрь, но когда выглянул в окно, его поразил обзор задней веранды соседа. «Это было странно», – сказал он, – «потому что у нас там был забор». Ветер легко выдрал его.

Они собрались, однако взяли только самое необходимое, чтобы продержаться несколько дней. «Через каждые три квартала есть пожарные гидранты, а также пожарная часть по ту сторону и эту сторону», – сказал он, указывая в обоих направлениях мимо бесконечных завалов. «Мы живём в пригороде, а не в лесу, поэтому исходя из этого мы собрали вещи». Они взяли свои компьютеры, некоторую одежду, своих котов, оставив всё остальное.

Где раньше были пригороды сейчас остались только обугленные стволы деревьев и асфальт.

Истории, подобные этим, витают в развалинах домов. Они говорят нам о неразберихе той ночью и беспокойной эвакуации, о странных местах, в которых выжившие находятся с тех пор, о долгих разговорах по телефону со страховыми компаниями, и о их будущем.

Расчистка окрестностей проводится несколько недель, и части пепельного беспорядка постепенно преображаются в прямоугольные места со свежей грязью. До 13 ноября владельцы разрешили «право на въезд» Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), нанятому Инженерным корпусом армии США, для очистки их имущества. Соответствующая документация включает место проживания, где указываются ценности, такие как: семейные реликвии или ювелирные изделия, на которые работники бы обратили внимание. Шансы на возвращение крайне маловероятны.

«Видите, там нет стекла», – обратился ко мне один подрядчик, который не был уполномочен говорить с прессой. «Это означает, что огонь был более 5 тысяч градусов. Ничего не осталось».

После того, как бригады убрали железобетон, кирпичи, обуглившиеся автомобили и пыль со всего остального, они удалили пятна грязи и токсичные отходы. «Ваш холодильник, кондиционер, что-нибудь с фреоном, всё горит до пепла»,– сказала доктор Карен Релуцио, специалист по вопросам здравоохранения округа Напа. (Её территория также пострадала от ужасных разрушений). «В некоторых домах с более старой постройкой может даже быть асбест. Если тесты показывают наличие токсинов, бульдозеры соскребают ещё три-шесть дюймов, и снова проводят тесты», – продолжила Карен Релуцио. Если всё чисто, можно производить реконструкцию.

Но должны ли они это делать? И как? В настоящее время этот вопрос находится в центре оживлённых дискуссий относитльено этого района. По крайней мере один местный избранный чиновник описал трагедию как возможность превратить это место в более густонаселенный район, сняв ограничения, которые своим классическим пригородным видом предоставил Коффи Парк, и якобы предлагая владельцам возможность построить заново или построить дома повыше. Редакционный совет «Хроники Сан-Франциско» поддержал эту идею, в то время как один автор из «East Bay Express» окрестил потенциальное движение «Катастрофой «на моем заднем дворе» (YIMBY).

Фред Хулак проводит ещё один день перебирает остатки.

Жители Коффи Парка явно не в восторге от этой тупиковой ситуации. В конце ноября «псевдо» ассоциация домовладельцев, которая поддерживается сотнями бывшими жителями, сформировалась для руководства этим процессом. В различных интервью местным новостям, как и в моём интервью, жители обычно заявляли, что хотят восстановить всё в точности, как было раньше. Вы можете назвать это упрямством или реакцией на указания чужаков, которые говорят им, что делать.



Или, может быть, они просто по какой-то причине решили жить там.

Вопрос, который некоторые пытались выяснить, состоял в том, нужно ли вообще восстанавливать район. Как утверждает теоретик по вопросам урбанизации Майк Дэвис, усилия по воссозданию не учитывают большую проблему разрастания пригорода в районе, который, как известно, сгорел. «Вы говорите – огонь, я говорю – изменение климата, и мы оба игнорируем локомотив денег и бизнеса недвижимости, которые стимулируют субурбанизацию наших всё более легковоспламеняющихся диких мест», – пишет он. «Структура землепользования в Калифорнии долгое время была безрассудной, но с незначительным противодействием, они размножаются как «вирусная инфекция поедающая нашу плоть». (Считается, что саламандры находятся под угрозой вымирания).

«Восстановить», – настаивал Джо Олсон, которые 5 лет живет в Коффи Парк, подняв с пепла государственный флаг Калифорнии, который он недавно повесил. «Я не знаю другого варианта. Нет смысла уходить».

Когда я приехал, это был четвертый или пятый раз, когда Олсон вернулся в свой старый дом, чтобы копать, более для душевного покоя. «Вы находите вещи, но вы не собираетесь их хранить», – сказал он, схватив из сажи металлическую флягу. «Но тебе лучше, зная, что ты увидел». Он бросил флягу обратно в пепел.

Некогда привлекательная непроезжая улица превратилась в тупик пепла

Тем не менее, даже в этом пустынном пейзаже пробивались моменты надежды. Например, Фред Хулак и его жена Сюзи предположили, что всё с их дома было утеряно после того, как они его покинули. Но через несколько недель после пожара была создана онлайн-группа Facebook «потерянных и найденных» вещей, которые были развеяны ветром. Пара восстановила свыше десятка фотографий, которые, по их мнению, были потеряны, в том числе одну из дня их свадьбы, 33 года назад.

«Мы хотим быть источником вдохновения», – сказал мне Хулак. «Мы должны понять, что когда нам приходит конец и когда мы делаем последний вздох мы не берём с собой ничего».

Затем он рассказал историю своего соседа, которого не было дома во время пожаров, но вернулся, чтобы просеять пепел. «Он резко остановился и крикнул: «Где мои машины?», – рассказал Хулак. «Он посмотрел через улицу, и там был его «Лексус». Он взорвался». Невзирая на это, сосед продолжал свои поиски в пепле.

«И через какое-то время он говорит, “Ву-ху!”, – вспоминает Хулак со слезами на глазах от грусти и радости, от нелепости всего этого. «Он вытащил автомат, бросил его на тротуар и закричал: «Я думаю, что он ещё работает!»

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