Вот 19 вещей, которыми можно заняться вместо празднования Дня Святого Патрика

2018 по многим аспектам уже стал проклятым годом, а мы можем добавить к этому списку тот факт, что День Святого Патрика приходится на субботу.



Это означает, что утром толпы белых парней с с покрашенными в зелёный цвет бородами будут свободно распивать Джеймсон из красных пластиковых стаканчиков, а не ждать окончания рабочего дня. В прошлый раз уличные вечеринки в одном среднем канадском городе переросли в конкретные беспорядки, во время которых поджигали автомобили и забрасывали полицейских бутылками.

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Хорошая новость заключается в том, что вы можете отказаться стать частью этой неудачной традиции. Вы можете свободно составить план отдыха, который не приведёт к алкогольному отравлению, а сотрудники местного бара (не говоря уже о вашем желудке), скорее всего, поблагодарят вас.

В произвольном порядке, здесь есть несколько менее кошмарных способов занять своё время, вместо празднования Дня Святого Патрика.

Смотреть баскетбол

Это «Мартовское безумие», дружище. Заполни графы сетки плей-офф, и понаблюдай за кучей «спортсменов-студентов» работающих бесплатно, потому что именно так работает капитализм! Турнир, проводимый Национальной ассоциацией студенческого спорта (NCAA) — одно из самых интересных спортивных зрелищ. Это определенно интереснее, чем смотреть на толпу братанов, явившихся в футболках «Поцелуй меня, Я ирландец».

Сделайте разгрузочный день



Существует несколько веских причин начать разгрузочный день. Верите ли вы или нет в то, что кислая капуста «выводит токсины» из организма, вы можете почувствовать себя особенно превосходно, приступая к неделе или месяцу без алкоголя, когда вся планета сходит с ума от количества выпитого.

Приготовьте что-нибудь поесть

Приготовьте себе какой-то полезный хавчик. Ну не знаю, какое-нибудь Тайское карри или картофельную запеканку с мясом. Почувствуйте себя отлично, зная, что, оставаясь дома, вас, вероятно, не вырвет от него в переулке поздно вечером. Бонус за то, что, если вы приготовите достаточно обеда на работу, то на следующей неделе вы станет ответственным молодцом.

Празднуйте 4/20

Пить плохо, поэтому вы можете также воспользоваться зеленой тематикой и отпраздновать ещё один праздник, посвященный чрезмерному пьянству. Почему бы вам не покурить в ванной вашего лучшего друга и врубить мультики? Вы знаете, что в любом случае будете курить, чтобы избавиться от похмелья после Дня Св. Патрика.

Перейдите к Cloud за поучительными историями

Прежде чем взяться за бутылку, вытащите телефон. Независимо от того, являетесь ли вы пользователем Android или Apple, у вас есть Cloud — и у Cloud есть вы.

Прокрутите фотографии нескольких последних лет, и с ужасом посмотрите на коллекцию пьяных фотографий, которые вы сделали. Некоторые из них просто невменяемые и размытые, в то время как на других фотографиях вы обнимаетесь с какими-то людьми, которых вы не помните. Если вам повезёт, вы не найдете никаких видеороликов, в которых присутствует ваш неприятный голос. Прислушайтесь к предупреждению Cloud.

Наконец-то, узнайте, что это за хрень «блокчейн»

Если вы сделаете это, дайте мне знать? Мне до смерти хочется выяснить.



Разыграйте журналиста VICE: позвоните ему и скажите, чтобы он отрезал себе член

Такое и вправду случилось со мной прошлой ночью. Пожалуйста, не делайте этого.

Постирайте белье

Вам известно о куче одежды, которую вы перекладывали с постели на соседнее кресло? Представьте себе, насколько хорошо вы себя почувствуете, когда эта морщинистая коллекция из смазанных жиром кардиганов и джинсов будет чистой и возвращена на свое законное место в вашем гардеробе.

Сходите в протестантскую церковь и найдите Иисуса

Апофеоз восстания против Дня Св. Патрика.

Прочитайте «Огонь и ярость»

Она лежала на вашем журнальном столике месяцами, и вы хотели открыть её. Самый подходящий момент стать активным членом глобального общества, которым мама хотела, чтобы вы стали.

Мастурбируйте весь день



Мы не будем судить.

Проанализируйте тот День Св. Патрика, когда вы попытались сыграть в алкогольную игру «Edward Fortyhands»

Помнишь, как ты примотал скотчем к рукам по литровой бутылке ликера «Olde English 800»? Нет. Нет, ты не помнишь, ты, чертов болван. Учись на своих ошибках.

Послушайте «No Need to Argue» («Не нужно спорить») группы The Cranberries

Очередная голова поникла смиренно / ребенка медленно уносят прочь / и насилие приводит к тишине / в ком же мы ошиблись? Но видишь ли, это не я, / это не моя семья / в твоей голове, в твоей голове / они сражаются / с их танками и бомбами / их бомбами и пистолетами / в твоей голове, в твоей голове, они кричат / в твоей голове, в твоей голове / зомби, зомби, зомби, эй, эй / что в твоей голове? В твоей голове / зомби, зомби, зомби эй, эй, эй, ох до до до до до до до.

Посмотрите Шрек



Во-первых, весь звёздный состав исполнителей в этом мультфильме. Мы уже слышали шотландский акцент Майка Майерса, но в данном случае, в начале фильма голос действительно делает акцент на положение Шрека как изгоя. Он единственный у кого шотландский акцент, и он живет один в болоте. Совпадение? Неа, умный артистический выбор. Еще есть Эдди Мерфи. Как один из самых запоминающихся персонажей-приятелей из когда-либо созданных. Осёл — это персонаж, которого сложно не прикончить. Честно говоря, это такой замечательный фильм. Я понимаю, что за последние несколько лет Шрек приобрел совсе другую жизнь в связи с такими хитовыми видеороликами, такими как «Шрек – это любовь, Шрек – это жизнь» и другие не менее глупые мемы, но важно напомнить себе, что на самом деле это отличный фильм.

В прямом смысле все, что угодно

Живи своей жизнью, друг.

Эта статья первонач VICE CA.