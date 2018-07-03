Вот что говорит о тебе одежда, которую ты носишь

Значит так, есть такой вид одежды, как «podcast co-host shirt». Смотри, вот твит:



https://twitter.com/brodielancaster/status/971204201597493248

Вот немного из интернет-магазина «Modcloth», который продает такое:



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И это справедливо, потому что это очень эксклюзивная рубашка типа «ребята!! не забывайте, что наш клиент получит новый бонус!!». Очень «медленное чтение подробностей убийства 20-летней давности из Википедии». Работая руководителем компании «Blue Apron» по размещению объявлений реальности. Однако это заставляет тебя думать о другой одежде, не так ли? О вещах, которые носим, и что они говорят о нас как о человеке. Как мы представляем себя всему миру через наш выбор одежды. Как каждая шляпа, каждая футболка, каждый аксессуар и каждая обувь говорит миру: Привет, мир. Это… это я.

Вот кто ты, исходя из того, что носишь.

Флисовая кофта: «Выполняю требования полиции по первому стуку в дверь, за которой проходит домашняя вечеринка»

(via Alpine Trek)

«О, привет, полицейские. Дилеры находятся в спальне наверху. Их никто не приглашал, они просто вошли! Йух. Ой, я уронил кошелек, который дал мне мой отец … который служит в армии, между прочим…»



Небольшой кардиган: «Очень поддерживаю петицию о закрытии библиотек на Facebook»

(via ASOS)

В принципе невозможно провести больше одного дня в восточном Лондоне, не наткнувшись на одну из таких девушек. Сайт «Etsy» посвящен революционным вышивкам. У нее особая улыбка на бок, которая на всех её селфи и групповых фотографиях. Всегда сидит в пабе с пальтом на коленях. О, боже, боже. Она: да, она снова говорит о Гарри Поттере. Черт побери. «Добби страдал от притеснений — «могу ли я предложить кому-нибудь кружку пива? Кому угодно? Только прошу, дай мне повод встать и вместо этого пойти в бар. Могу ли я предложить кому-нибудь кружку пива?

Очки: «Вообще-то, приятель, я варю своё собственное пиво»

(via Ollie Quinn)

Удар в мою сторону, потому что это реально мои очки, но каждый раз, когда я их одеваю, я чувствую себя немного похожим на Револьвера Оцелота, когда он пришил себе руку Ликвида — в результате чего он внезапно насильственно был поглощен другой личностью, маска сверху моей, и только в этом случае моей маской является парень по имени Рори, который говорит, что он из Хакни, но на самом деле это не так, и у меня появляется неудержимая потребность называть вещи «пикантными» или «с кислинкой», это действительно только два прилагательных, которые я знаю.

Бейсболка: «формально, я веган, и я ем только драники и овощные наггетсы»

(via UO)

Очень легко переписываться с такими девушками, потому что всё, что вам нужно делать — это писать «цыц», и отправлять им изображение животного каждые два дня.

Сумка через плечо: «У тебя есть травка, братан?»

(via UO)

√ Создаёт кучу сториз на Instagram в совершенно пустых вагонах, потому что поездка из Лондонского Колледжа Моды [LCF] в дом его родителей, который находится на окраине Лондона, занимает больше часа, хотя в биографии «Tinder» его место жительства – «Лондон».

√ Однажды на карнавале у него случилась паническая атака

√ Проводит каждое Рождество вместе с родителями в Дубае, и получил 6 тысяч фунтов стерлингов в подарок на день рождение

√ [Расширенный монтаж громких звуков, исходящих из места для курения в ночном клубе] «Я слушаю грайм, чувак! Так что да, я могу сказать!

Кольцо: «Что такое кредит на учёбу? Постой: Значит, вам всем нужно выплачивать кредиты?»

(via goodhood)

В его первую неделю колледжа нужно было очень подробно объяснить концепцию баров Wetherspoons в течение 30-минутной беседы, после которой он превратился в завсегдатая этих заведений. Однажды он переночевал в гостинице «Spoons Hotel» смеху ради. Вся эта радость полностью исчезнет за одну ночь, когда через полтора года путешествий по миру, в компании своего отца он получит начальный оклад в размере 55 тысяч фунтов стерлингов [$76 000], купит «Mercedes-Benz», и с тех пор будет только ходить по барам на крыше в Сен-Полс.

Кофта «Девушка, которая жалуется на шум соседей сверху и снизу»

(via JD Sports)

«У моей соседки по комнате депрессия, а ваша спальня находится прямо под её комнатой, поэтому, могли бы вы выключить песню, которая играет на средней громкости на вашем магнитофоне, хорошо? У меня почему-то есть номер вашего хозяина, и я не боюсь написать ему об этом и преувеличить агонию умеренного шума, который каждый раз слышен через пол всё сильнее, пока у него не останется выбора, кроме как выселить вас и не вернуть вам залог. Подумайте, прежде чем включить свою музыку в 16:00 в воскресенье».

Спортивный костюм «Обожаю стиль 90-х, но не хочу покупать винтаж в случае, если нищеброд или покойник однажды был в него одет»

(via ASOS)

У тебя есть знакомые знакомых, которые искали квартиру в то же самое время, что и ты, и в итоге ты соглашаешься делить с ними аренду за трёхкомнатную квартиру? И вот ты отмечаешь это дело в пабе с ними, а тут она выдаёт: «так какой у тебя бюджет, одна в месяц? Одна двести в месяц?» И тебя озаряет, что они говорят о 1,200 фунтах в месяц? С каждого! И ты внезапно осознаешь, что они никогда в своей жизни не платили за аренду, потому что их отец просто напрямую переводил средства за аренду на карточку арендодателя. И ты в конечном итоге говоришь, что выбираешь самую маленькую комнату, потому что «тебе не нужно много места, честно!» но на самом деле это потому, что ты пытаешься сбить цену за свою часть аренды. Но так или иначе это всё равно £900. Это всё их клятые спортивные костюмы. Они никогда не готовят, потому что каждую ночь они заказывают доставку еды. Каждый раз, когда в доме становится грязно, они уходят ночевать в отель. Когда их гламурная мамочка приходит в гости и приносит тебе одну из этих дорогущих свечей Diptyque, они на самом деле зажигают вместо того, чтобы хранить её как святую драгоценность. Все эти толстосумы просто сумасшедшие.

Рубашка «Я всегда с собой беру 35-мм камеру, и каждое первое свидание заканчиваю петтингом»

(via ASOS Marketplace)

Он один из тех странных чуваков, которые через несколько часов после мучительного наркотрипа, размещает в Instargam качественную и безмятежную фотографию из музея, на которой он в стильной шапочке лицезрит картину.

Ботинки Челси «Личное сообщение своей девушке с предложением заплатить за пару»

(via END)

√ Продолжает проводить рекламные семинары по торговле акциями, которые, как ты уверен, просто являются сложной финансовой пирамидой

√ Высказывает замечания в отношении селфи Беллы Хадид так, как будто она действительно заметит их.

√ «Сколько стоит секс? LOL. Знаешь, я хороший парень». [прошли секунды] «Знаешь, ты не такая уж и… Ты тянешь на семь с десяти». [Прошли дни, наступило 4 часа утра] «ТВОЯ ВНЕШНОСТЬ НЕ ВЕЧНА! ХОРОШИЕ ПАРНИ НЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮТСЯ!»

Футбольный шарф «Знаешь, мы должны пойти хоть один раз посмотреть, как играют Clapton. Ты можешь взять с собой своё пиво»

(via UO)

Почему-то он одновременно носит сразу шесть плащей. Когда ты приглашаешь его к себе домой, чтобы посмотреть Лигу Чемпионов и поесть пиццу из Домино с парнями, он всё время отключает звуковой комментарий, чтобы вместо этого слушать подкасты о футболе. Пожалуйста, прекрати говорить мне о студенческом футболе, я просто пытаюсь радоваться Чемпионату мира по футболу.

Кроссовки «у нее есть только один популярный твит, который состоит из всего лишь четырех скриншотов её дешёвой переписки на Tinder»

(via ASOS)

Умудряется сделать два селфи в немного разных позах в свете профессиональной лампы, за которые почему-то получает 1.2K лайков. Затем каждую ночь не спит до 3 утра, глядя на мемы Губки Боба, и не знает, почему она всё время устает. Она также читает уведомления о прочтении её постов.

Комбинезон «Взять отпуск на неделю, чтобы провести выходные на музыкальном фестивале «День поля»

(Via M.C. Overalls)

√ Всегда опаздывает на работу в кафе, в котором он работает баристой, где латте стоит 4 фунта, и в котором безвкусно расставлены вазоны с искусственными цветами

√ Ни одного абажура на лампах в его комнате, ни одного абажура

√ Дарит картины на день рождение, и из-за чистой вежливости ты обязан хранить их следующие три-четыре переезда

Футболка «Я работаю в VICE»

(via Route One)

Мой редактор сказал, что мне ровно два раза разрешено сказать колкости ребятам, работающим со мной, потому что иначе я никогда не заведу друзей, однако никто здесь никогда не знает, в какой день выплата заработной платы, и всё, что мы пьём, кроме воды – это пиво «Old Blue Last», пожалуйста, спаси всех нас от этого ада.



Пирсинг в носу «Собирает средства на журнал, даже не проверяя, существует ли ещё этот журнал и освещает ли он точно такую же тему в точно такой же способ»

(via Etsy)

«Ребята, ничего себе, наш GoFundMe выглядит довольно скудно (120 фунтов стерлингов из 10 000 фунтов стерлингов), и только шесть из вас оказались на собрании по планированию, которое я организовал. Можем ли мы начать относиться к этому чуть более серьезно, пожалуйста? Фактические благотворительные организации и вправду пристают ко мне насчет того, действительно ли мой план печати сумки @Терезы Мэй. Если ты ответил на приглашение, то ты ДОЛЖЕН присутствовать на совещаниях по планированию). Мы должны давать отпор!»

Натуральная мужская розовая краска для волос: «Давай перепихнемся?»

https://www.youtube.com/watch?v=VNMRNHNIqbM

В день, когда умер Лил Пип, в его истории из Instagram была куча черно-белых видеороликов, на которых он пускает скупую слезу и очень медленно зажигает свечу. Сейчас, в пятницу в 3 часа ночи он сидит на WhatsApp и выставляет фотографии своей новой татуировки, а также спрашивает, может ли он полизать тебе киску.

Берет «В этой шляпе – вся я»

(via Zara)

√ Празднует «месяц рождения»

√ «Только интересные парни. НЕ проси меня пойти выпить с собой. Мысли нестандартно! Пригласи меня на квест».

√ На самом деле раскрашивает раскраски для взрослых

Узорчатая рубашка «совладелец магазина электронных сигарет»

(via Topman)

Чем занимались эти ребята перед тем, как начали курить электронные сигареты? Помнишь? Вы ходили в школу с одним из них, не так ли? Чем он занимался до курения электронных сигарет? Кем он был до этого? Я сам знал одного такого — я говорил с ним, или ходил в паб с одним таким, а теперь у меня вопрос: кем он был до того, как появились электронные сигареты? Всё, чем он занят теперь — пускает дым колечками и толкает их руками в направлении одной мерцающей лазерной лампы, а две грустные молчаливые девушки просто следят за тем, как он это делает. Он носит большие структурные толстовки и от него всегда пахнет жвачкой и сигаретой. Но кем он был до этого? Кем он был?

Серебристые кроссовки Bullet «Каждый месяц я продаю свою мебель за десять дней до зарплаты, но не продам брендовую футболку»

(via JD Sports)

1-ый День После Выплаты Зарплаты: «Uber Uber Uber Uber! Uber Uber Uber Uber! Deliveroo Deliveroo! Uber Uber Uber Uber!»



3 Дня После Выплаты Зарплаты: [полдня звук прокрутки сайта Grailed] «Что ты думаешь об этой кофте с начёсом за 400 фунтов стерлингов?»

8 День После Выплаты Зарплаты: «Чувак, нам нужно искать где-то более дешевое жилье. Я не могу так жить. Банк все время напоминает мне о выплате кредита».

20 День После Выплаты Зарплаты: [звук ввода слов «можно ли продать свою кровь» в Google] «Чувак, могу ли я одолжить у тебя немного макаронов? Думаю, я по-настоящему могу умереть, если ты скажешь «нет».

@joelgolby

Эта статья впервые появилась на VICE UK.