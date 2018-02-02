Вот что на стенах в общежитии у студентов

Я однажды прочитал, что звезды из фильма «13 причин почему» (проблемная подростковая драма Netflix) Дилан Миннетт и Кэтрин Лангфорд решили, что их персонажи в своих спальнях будут иметь соответствующие плакаты музыкальной группы «Аркад Файр». Это произошло потому, что Миннетт является большим поклонником, и оба актера считали, что плакаты соответствуют личностям персонажей.



Думаю, что они были правы, потому что, когда я смотрел шоу, считал этих двух ведущих актёров самыми высокомерными людьми, а абстрактные плакаты Аркад файр были вишенкой на торте. Это то, что они хотели? Возможно, нет. Я ошибаюсь, думая, что плакаты Аркад Файр претенциозные? Я так не думаю. Но это изображает важный момент: люди (как я) будут судить вас, основываясь на том, что у вас на стенах. Ваш плакат «Живи Смейся Люби» скажет о вас гораздо больше, чем вы что-либо могли бы рассказать о себе. Особенно в колледже, где ваши пьяные одноэтажники неизбежно, в конечном итоге, окажутся в вашей комнате в общежитии, и будут смотреть на них.

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Таким образом, VICE вторглась в общагу колледжа, чтобы проверить, что студенты вешают на своих стенах и спросили их, что они хотят, чтобы люди думали.

From left to right, Adyn Langlois and Mateus Butterwick.

Адын Ланглуа и Матеус Баттервик, 19 лет

Пожалуйста, объясните этот очень угрюмый плакат кумира молодежи Шона Мендеса.



Адын: Сначала мы любили его «иронично», но чем больше мы его слушали, тем больше он ставал реальностью.

Матеус: Да, сейчас нам он действительно нравится.

Адын: Поэтому мы купили плакат на Amazon и повесили его.

Ребята, вы видели его живым?

Матеус: Да, мы видели его на мероприятии «WE Day» в Торонто два года назад. Он был действительно хорош.

Что люди думают, когда видят этот плакат?

Адын: Мы пытаемся объяснить людям, что мы действительно любим его. Это уже не смешно. Он делает хорошую музыку!

У вас обоих есть плакаты джазового фестиваля в Монреале в ваших комнатах. Это довольно большой переход от культуры Шона Мендеса.

Адын: Ну, нам нравится Шон Мендес, и нам нравится джаз. Это – вкус обоих миров.

Даниэлла Чан, 21 год

VICE: У тебя много Леди Гаги и «RuPaul».



Даниэлла: Ну, они похожи, в основном, на гомосексуалистов, к которым отношусь и я. Это всего лишь мои любимые ребята, но думаю, они действительно прекрасны и с «голубой» красотой, а искусство на моих стенах реально вдохновляет меня, и это заставляет чувствовать себя красивой.

Как ты считаешь, люди, которые входят в комнату, что думают? Многие ли люди узнают звезд «RuPaul»?

Люди, которые не знакомы с ними, всегда удивляются. Но у меня в основном друзья геи и лесбиянки, так что этого не происходит. Касательно этого плаката Леди Гаги ребята всегда говорят «эй, что у неё с глазами?». Людям всё время очень любопытно.

Почему именно плакаты с Леди Гагой? Они довольно безумные.



Они оба из альбома ArtPop, моего любимого, и мне просто нравится, как они выглядят.

У тебя есть искусство на другой стене?

Да, я хочу уйти от этих постеров с кумирами и перейти к искусству, которым я заинтересована.

Думаю, это более «зрелая» эстетика?

Да, я начинаю идти в правильном направлении.

Камерон Пинто, 20 лет

VICE: Расскажи о своей коллекции плакатов.



Кэмерон: В основном у меня плакаты с Ники Минай, но также много и других крутых засранцев. Это коллекция людей, которые представляют тех, кем я хочу быть.

Много Ники. Ты видел, обложку журнала «PAPER»?

Да, на самом деле я собираюсь её увеличить и повесить на стену. Я хочу заполнить всё пространство.



Это довольно обширная коллекция для одной стены.

Да, иногда они не прилипают! По утрам я просыпаюсь, чтобы посмотреть на них, а они все лежат на земле. Они просто падают на меня ночью и это довольно грустно.

Это потому, что вы используете клейкую ленту?



Нам не разрешают вбивать гвозди в общежитиях.

Так как люди реагируют, когда заходят и видят всё это?

Люди в ужасе! Они этого не ожидают. В первый раз, когда вошел мой сосед по комнате, я понял, что он был шокирован.

Думаешь, они нравятся соседу по комнате?

Нет, не нравятся. Но мне всё равно.

Нико Л.

У тебя есть художественные плакаты с кумирами.



Да, есть Шерлок и немного покемонов. Все они из FanExpo. Я получаю их с Аллеи художников.

Почему ты покупаешь изображения автора вместо реальных плакатов?

Думаю, что они немного круче. Мне нравится видеть работы художников и оказывать им поддержку.

Многим ли людям, приезжающим сюда, нравится «Шерлок!».

Нет. Никто не признает этот сериал.

Тристан Ларнох, 19

VICE: У тебя много черной ленты. Расскажи мне о своей стене.



Тристан: Итак, первая стена – «Стена славы», что и написано чёрной лентой. Затем я прикрепляю любое произведение искусства рядом с надписью. Обычно я приклеиваю футболку. Но зато люди знают в чем дело.

Ты просто приклеиваешь футболку с чёрной липкой лентой?

Да, я отношусь к этому как к искусству, как к плакатам.

На этой стене написано «T-Bone», что это значит?

Это мое прозвище.

Люди впрямь тебя так называют?

Да.

Что это за стена? Там «Т» внутри прямоугольника.



Да, итак, «Т» – это мой инициал внутри, как предполагалось, квадрата, а не прямоугольника. В любом случае, «Т» – это я, и он находится в коробке, потому что служит как бы напоминанием «мыслить нестандартно».

«Т» находится в коробке?

Да, потому что ты должен думать о том, что за пределами коробки.

Понятно, круто.

Да, это очень абстрактно. У меня также есть гобелен, на котором изображены все основные американские куклы, но он слишком тяжелый, чтобы повесить. Я пытался, но он падает.

Подожди, что. Почему у тебя это?



Это просто прикольно, там есть все куклы. Это классика.

Как ты считаешь, что думают другие люди?

Вероятно, когда они видят это, то думают, что это прикольно. Нужно выяснить, как это повесить.

Сойер С., 20 лет

VICE: У тебя исключительно плакаты с фильмами.



Сойер: Да, я киношник, поэтому решил, что люди должны иметь возможность говорить, поэтому достал кучу киноплакатов и повесил их.

Как ты считаешь, что люди думают о фильмах, которые ты выбрал?

Думаю, я выбрал некоторые классические фильмы, как «Крестный отец», «Назад в будущее», которые нравятся всем. Надеюсь, люди подумают, что у меня хороший вкус и всё такое. Я имею в виду, что я реально люблю фильмы.

У тебя есть также «Криминальное чтиво». Ты считаешь его лучшим фильмом Тарантино?



Чувак, да, легко.

Нувайра Тахир, 19 лет

У тебя тут космическая тематика, сделала это специально?



Нувайра: Нет. Мне просто очень нравится Космическая Одиссея, потому что всегда смотрела все фильмы, когда была подростком. И этот гобелен с девушкой и луной, я просто подумала, что это круто. Например, как она одинока в уединении, глядя на луну. Все так спокойно.

Что люди думают, когда видят твой плакат?

Первое, что меня всегда спрашивают, это то, действительно ли я видела фильм.

Ты действительно видела фильм?

Да!

Я верю тебе. Откуда ты взяла плакат?



В моем университете продаются эти плакаты. Я всегда в поисках за такими вещами. Это был единственный плакат, который мне понравился, и это был мой любимый фильм, так что я взяла его. Это действительно хороший плакат, реально красивый.

Кики Цекота, 20 лет

VICE: Как ты считаешь, что твои плакаты говорят о тебе?



Кики: Думаю, они показывают, что мне нравится много вещей, потому что у меня нет одной доминирующей темы. У меня есть обложка альбома Трэвиса Скотта, и плакат об убийстве Линкольна, и другой о Фриде Кало, так что, полагаю, это просто указывает на то, что мне нравится много разных вещей.

Что люди обычно говорят, когда видят их?

Люди обычно комментируют обложки из New Yorker, говоря, что им действительно нравится или им любопытен плакат Линкольна. Один человек сказал, что он даже не знал про убийство Линкольна, поэтому я рада, что мои плакаты тоже могут быть образовательными.

Обложки New Yorker действительно красивые. Откуда они у тебя?



Обложки New Yorker я купила, выйдя из музея Метрополитана, за два доллара за штуку, и мне очень понравилось, как они дополняли друг друга. На одной город во время заката, а на другой – город в сумерках, так что они рядом выглядят очень красивыми. И я люблю New Yorker.

Почему маленький портрет Фриды Кало?

Я всегда любила её и как беззастенчиво она была собой и независимой в то время, когда это было делать. Моя мама привезла мне этот портрет из Мексики, куда она отправилась прошлой зимой.

У тебя есть такие вещи, как New Yorker и Фрида Кало, тебя когда-нибудь беспокоило, что люди подумают: ты претенциозный сноб или что-то в таком роде?



Честно говоря, это никогда не приходило мне в голову, но теперь я немного волнуюсь.

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