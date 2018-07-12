Вот что произойдет, если заснешь на демонстрационной кровати

Покупка мебели настолько утомительна. Ты когда-нибудь просто ложился на демонстрационную кровать, чтобы проверить её и думал: «Я могу просто уснуть прямо здесь». Да, я тоже. Но проблема в том, что в жизни есть какие-то странные и неписаные правила, и уснуть на демонстрационной кровати, вероятно, является нарушением их всех. Но почему? Действительно ли кто-то рассердится на спящего?

Я решил узнать и дать оценку некоторым мебельным магазинам за их доброжелательное отношение, комфорт кровати и общее время сна.

Videos by VICE

Магазин Forty Winks

Первым был магазин Forty Winks.

Мы с моим фотографом ходили вместе по магазину и мы оказались в пустом магазине с тремя сотрудниками, которые наблюдали за нами, как ястребы. Через две минуты возле односпальной кровати один из сотрудников подошел и сказал мне, чтобы я перестал ошиваться вокруг. Атмосфера была невесёлая, и было ясно, что нам здесь не рады.



Но на выходе я быстро проскользнул на демонстрационную кровать, что была на витрине.

Не прошло и двух минут, как на меня накричали и попросили покинуть магазин. В то время, когда я продолжал «спать», выслушивая словесную тираду, парень слегка ударил меня по руке. Грубиян ещё тот.

Время: 1 минута, 50 секунд

Вердикт: 1 звезда

Магазин Great Dane

Магазин «Great Dane» – модное место, полное дорогой мебели в стиле минимализма. Даже воздух казался там дорогим.



Я нашел хороший диван за 18 тысяч долл., на котором можно было отдохнуть. Но он был не очень удобным, поэтому я направился к единственной демонстрационной кровати магазина.

Проблема заключалась в том, что в магазине тоже не было людей, не считая персонала, моего фотографа и меня. Поэтому через несколько минут один из сотрудников подошел к моему фотографу и спросил, всё ли со мной хорошо. «О нет, – ответил он, – мой приятель, должно быть, уснул, он работал всю ночь, и я сказал ему, что нам нужно пойти по магазинам, чтобы купить кровать, бедняжка».

Она засмеялась. «Ему, должно быть, правда понравилась постель». И после этого они разговаривали 20 минут, а я в то время, казалось бы, получил очень необходимый отдых.

Мы недавно переехали из Сиднея, и ищем новую мебель для нашей квартиры в Прагране».

«Ваша мебель такая красивая, элегантная».

«Ваши штаны марки «Issey Miyake»? Мне нравятся такие»

Время: 23 минуты, 51 секунда

Вердикт: 4 звезды

Магазин De Rucci

Магазин «De Rucci» – это китайский магазин кроватей, где мебель рекламирует напряженный и сердитый мужчина. Парень, похоже, ненавидит всё в мире, кроме кроватей. И только лишь несколько кроватей в магазине.

Изучая наши предыдущие ошибки, я вошел в магазин «De Rucci» один, а мой фотограф – через несколько минут. Тогда все сотрудники знали, что мы незнакомы. Я заснул в постели, и через пару минут один из сотрудников подошел ко мне. «Агов, вы в порядке? Извините?». Но я спал, и она не особо стремилась коснуться меня. Так что я пролежал ещё 10 минут.

Я слышал, как мой фотограф общался с персоналом. «Последнее время здесь много отморозков». Я не мог поверить, как быстро он превратился из любящего парня в жестокого свидетеля. По крайней мере, кровать была красивая и удобная. В конце концов один из сотрудников слегка подтолкнул меня за плече и разбудил.

Время: 13 минут, 23 секунды

Вердикт: 4 звезды

Магазин Ralph Lauren

Тебе наверное известен магазин «Ralph Lauren» за его коллекцию дерьмовых рубашек, но там также есть жалкая «домашняя» секция с демонстрационной кроватью за гладким бархатным канатом. Мне, безусловно, не разрешили, но я просто так устал…

К сожалению, реальность не оправдала ожидания.



Солнце светило прямо в глаза, а матрас был очень жестким.



И я чувствовал себя как в аквариуме.



В конце концов один из сотрудников заметил меня и слегка подтолкнул мою ногу. «Прости, приятель, мы должны это продать, поэтому кровать должна быть в стерильном состоянии», – сказал он, но его лицо выражало хорошо скрытое отвращение.

«О, все в порядке», – ответил я. «Сегодня утром я принимал душ».

«Приятель, там по соседству есть кафе», – сообщил он, когда я вставал с кровати. «Почему бы тебе не выпить кофе?»

Время: 17 минут, 38 секунд

Вердикт: 3 звезды

IKEA

До сих пор я был доволен результатами моего эксперимента, но все еще чувствовал немного притворства. Мне нужна была пижама. Сиреневый цвет и маленькие радуги. Идеально.



Но сначала надо выпить быстро чашечку чая перед сном.



Кровать была потрясающая, но я чувствовал, как люди смотрели на меня. Магазину «IKEA» не до меня, поэтому всегда кто-то проходил мимо. Некоторые люди фотографировали меня, другие молчаливо ходили вокруг меня, но большинство просто смеялись и повторяли одну и ту же пару шуток о кофе.



Я продолжал слышать предложение: «Это попадет в Facebook». Я был рад повеселить людей. Но было трудно держать глаза закрытыми, зная, что меня снимают. Это дало мне шанс по-новому взглянуть на актеров, которые притворяются спящими под давлением, это действительно тяжело.



Но через 45 минут всем было всё равно. Как будто это было нормально. К этому моменту мимо меня прошло четыре сотрудника, но никто, похоже, не возражал. Я много лет работал в розничных продажах, я понимаю как всё устроено. «Кто-то другой может справиться с этим дерьмом».

А потом, в конце концов, это случилось. Я действительно заснул. И спал около получаса, пока маленькая девочка, не позвала своего папу, чтобы разбудил меня. Её отец смеялся до упаду. Маленькая девочка была обеспокоена.

В конце концов, чуть меньше чем через два часа, я услышал, как мой фотограф беседует с сотрудником магазина. Он притворялся взволнованным гражданином. «Этот парень спит некоторое время, должны ли мы разбудить его?»



«Нет», – ответил сотрудник. «Мы позволим ему спать, пока не закроемся».

До закрытия было ещё четыре часа. Черт возьми. Ты выигрываешь, «IKEA». Твои кровати очень мягкие, и сотрудники абсолютно восхитительны. Я бы дал 10 звезд, если бы мог.

Я предполагаю, что главный урок таков: засыпание на большинстве демонстрационных кроватей подтвердило то качество, которое я подозревал и в людях. По большей части люди хорошие и доброжелательные, и видят в совершенно незнакомых людях лучшее, если только они не работают в «Forty Winks».

Время: в «ІКЕА»: 1 час, 53 минуты

Вердикт: 5 звезд

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Фото: Кала Фостера, и он тоже есть на Instagram

Эта статья первоначально появилась на VICE AU.