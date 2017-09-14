Вот еще несколько новых типажей, которые можно примерить в первый день в школе

Первый день в школе означает одно: пришло время изменить себя в кого-то крутого. С незапамятных времен такова была традиция первого дня возвращения в школу – дети, которые провели лето, отращивая волосы, учась игры на гитаре, отрываясь по полной, куря свой самый первый косяк, рисуя большие A3 рисунки запутанно спроектированных роботов – все они, преобразованные и перерожденные, возвращаются к новому учебному году. Вот несколько классных типажей, которые вы, возможно, захотите примерить, чтобы скрыть свои собственные, ужасные и замороченные качества:

МЕГА-ГОТ

Вы ходили в один класс с Сарой в течение многих лет, но вы никогда раньше её не замечали, потому что она такая смиренная и спокойная, и поднимает свою руку только на уроке рисования, но теперь она каким-то образом попала в чрезвычайно готическое дерьмо и носит сетку на своих руках, а также тратит все свободное от обучения время, пытаясь полностью раскрасить одну страницу своего учебника черной чернильной ручкой, и продолжает угрожать сделать куклу вуду по вашему подобию и сломать ей шею на ваш день рождения. В конечном итоге её оставят после уроков за попытку заняться физкультурой в ботинках «New Rocks».

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ПАРНИШКА, ТОЛЬКО ЧТО УЗНАВШИЙ О ГРАЙМЕ

Он дважды читал о рэпере Скепте в Википедии, просмотрел все серии «Люди просто ничего не делают» в течение лета, и теперь он постоянно застегивает на молнию куртку «The North Face», называет свой сонный провинциальный родной город «концом» и продолжает пытаться сделать на уроках математики этот звук brrrrrap, но у него не получается выговорить r правильно, поэтому он звучит так, как будто он замерз. Он теряет весь свой небольшой накопленный имидж, когда один из клевых учителей школы спрашивает его, что такое национальный гимн, а он без шуток и прямо перед всеми говорит «Боже, храни Королеву».



ПАРНИШКА, ПОДСЕВШИЙ НА “НЕЗАКОННЫЙ ВЭЙПИНГ”

Школы всегда проявляют бдительность, когда речь заходит о запрете абсолютно любых безвредных видов развлечений, поэтому вам всем пришлось вытерпеть собрание по поводу спиннеров и т.н. «Вызове подражания манекену», и почему семиклассникам этого больше не разрешают. Но по какой-то причине они никогда не запрещали вэйпинг («электронное курение»), потому что с чего бы им это делать: что, действительно, родившийся в августе 15-летний парень хочет опозориться перед своими сверстниками, пуская настолько огромное облако дыма, чтобы вэйпинг запретили во всем университетском городке?



Ну и ну, Себастьян из одиннадцатого класса, вот кто; мальчик, который говорит только слово «прикид» сейчас и еще после нескольких недель занятий не может пускать дым колечками, так что просто выложил некачественные видеоролики на Инстаграм (@seb_tha_vape_g0d), на которых он затягивается электронной сигаретой в вентилятор на потолке, затем кашляет целых 15 секунд до полной отключки.

ДЕВОЧКА, СЛЕГКА УВЛЕЧЁННАЯ ГАРРИ ПОТТЕРОМ

Очки, без рецепта врача, чтобы скрыть отличное зрение? Есть. Каждое задание на уроке английского как просто плохо написанный фанфик? Есть. Приклеить свой ключ от шкафчика к концу длинной трости так, чтобы она могла открыть её, делая вид, что это палочка? Есть, есть, есть. Проводить время обеденного перерыва в коридорах третьего этажа, пытаясь найти скрытые комнаты? Эээ, сейчас это становится немного странно. На самом деле подозрительно настаивать, что теперь её зовут «Лаванда»? Эээ… Ммм. Должны ли мы сказать учителям, что она сошла с ума, или просто … оставить её в покое?



ДЕВОЧКА, ВСТРЕЧАЮЩАЯСЯ С ПАРНЕМ НЕМНОГО СТАРШЕ ЕЁ, И КОТОРЫЙ КУРИТ

Реорганизация иерархии девушек всегда происходит в первый день десятого класса, когда одна из девочек среднего звена внезапно поднимается на вершину иерархического порядка, потому что летом она приобрела парня, который немного старше её и который курит. В идеале, он также ходит в другую школу, неподалеку. И у него есть автомобиль. Детали не имеют значения: важно то, что она теперь курит сигареты. В воскресенье вторую половину дня она без причины ездила за рулем машины. Иногда она надевает его кожаную куртку, ту, которую он купил за деньги, заработанные в продуктовом магазине. Парни из десятого класса просто не в состоянии конкурировать. Понаблюдайте за пчелиной маткой, как она парит по коридорам, которыми теперь управляет, излучая неприступную атмосферу таинственности, задымленности и житейского знания. Она и лишь она знает, каково это пошалить ручонками на пассажирском сиденье «Ford Focus RS», прежде чем пережевать массу мятных жвачек и выйти в двух кварталах от дома.



ВЛОГГЕР-ЛЮБИТЕЛЬ КОСМЕТИКИ

Привет, народ!!!!!!! Добро пожаловать на мой канал YouTube beauty_is_in_the_i !!!!! Итак, сегодня мы поговорим о том, как просмотреть три руководства о контурах, о попытках и неудачах накрасить лицо с помощью бронзера для лица торговой марки «Boots», быть три раза задержанным за нарушение строгой школьной политики макияжа, которая предусматривает лишь тушь и базу, а также о попытке арестовать мистера Петерса за то, как он каким-то образом побывал в ночном клубе, кому за 25, и о беседе с ним в курилке. Ставьте лайки и подписывайтесь!



ДЕВОЧКА, ПОБЫВАВШАЯ НА ФЕСТИВАЛЕ ГЛАСТОНБЕРИ, И ТЕПЕРЬ ЭТО ЕЁ ЕДИНСТВЕННАЯ ЗАМЕТНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ

Ребята, вы были в Гласто????? Ух ты, вы ДОЛЖНЫ там побывать. Мой папа – мой папа является одним из тех классных пап, которые потратили половину денег после развода на кучу дорогих гитар и позволил нам называть его «Гевин» вместо «папы», и разрешает нам пить пиво, а его новой подружке 24 года. Мой папа взял меня с собой в этом году и вау, народ, вау. Для начала, атмосфера: атмосфера – невероятная. И так одухотворенно, понимаешь? Но в основном, самое лучшее, что было Гластонбери, это просто невероятные музыканты. Перед Гласто я была любительницей «да, да, герл-бендов», но теперь моя любимая группа – ну, у вас может быть и нет, но вы когда-нибудь слушали Muse?



ХАЙПБИСТ НА ЖЁСТКОМ БЮДЖЕТЕ

Наш мальчик работал все лето на автомойке своего отца, чтобы собрать деньги на священную повязку Supreme на голову, которую он нашел на Grailed, и теперь он отказывается снимать её, даже когда спит. Поездка на выходные с командой в кафе «Nando’s»? Головная повязка Supreme. Выпускной сестры? Головная повязка Supreme. Отец не позволил ему прийти на похороны дяди в ней, но ему все же удалось присесть с ней на голове перед гробом ради десяток фото для Инстаграма. Он такой, какой есть. Он … самый гангстерский парень в десятом классе.



ПАРЕНЬ, НЕМНОГО ОТРАСТИВШИЙ ВОЛОСЫ

Ах, хороший: странный ребенок из десятого класса стал теперь странным длинноволосым парнем из одиннадцатого, потратив лето на отращивание волос мимо стандартной стрижки, одобренной мамой, а теперь они бесформенно развиваются где-то около его плеч. Вы будете удивлены, услышав, что он действительно теперь любит металлическую музыку, всё ещё ненавидит своего отчима, и после шокирующего всплеска роста, обеденное время он проводит, пробивая стены в одиночку, чтобы «укрепить суставы пальцев». Эти метаморфозы перешли от «смехотворно странных» до «действительно ужасающих». Не переживайте, он будет иметь полное право учиться в колледже после того, как его переведут в число лучших по математике и научат снова любить науку.



ПАРНИША, ЧЬИ РОДИТЕЛИ УЕХАЛИ НА ВСЁ ЛЕТО, А ОН ПОПЫТАЛСЯ ПРОВЕСТИ ВЕЧЕРИНКУ, ПРИГЛАСИЛ ВСЕХ В ОКРУГЕ, ПРИШЛО ЛИШЬ ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА, ПОЭТОМУ ОН ПРОВЁЛ ВЕСЬ ВЕЧЕР ВОЗЛЕ ПАПИНОГО БАРА, А СЕЙЧАС ЕГО РЕАЛЬНО ПРЁТ ОТ АЛКОГОЛЯ, ТУПО РЕАЛЬНО

Вы всегда считали, что «самый отвратительный способ начать школьный день» может быть на автобусной остановке, полной прыщавых парней, глотающих энергетические напитки, и заедающих их несколькими шоколадными батончиками, после чего они ведут себя раздражительно и непредсказуемо, сильно воняя каким-то газированным лекарством. Однако не долго музыка играет для пацана с прошлого года, который пьёт водку с колой и плохо завтракает. Каждое утро в автобусе у него есть маленькая бутылка диетической колы вперемешку с водкой Рахманинов, а по утрам на физкультуре он выпивает большую банку Гиннеса «для поднятия уровня железа», и его лицо уже начало немного краснеть, а вы вполне уверены, что он наверняка уже какал под себя, или по крайней мере, пёрнул жидким говном хоть один раз, и часть вас думает: эй, если бы я просто отправился на его вечеринку, возможно, этого никогда не случилось бы. Но другая, большая часть вас, думает: да, но посещение вечеринки какого-то десятиклассника, по сути, представляет собой социальную смерть, и это определенно был один из тех случаев ещё до того, как мрачные фотки его танцев в одиночку попали на Фейсбук. Итак, на самом деле, кого бы вы предпочли: Ли из десятого класса с его вечеринкой или свою хрупкую и формирующуюся репутацию? Именно.

