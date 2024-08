Вот каково быть беременной анорексичкой

Если вы беременны и вам хочется съесть целую банку нутеллы, всегда можно воспользоваться старым добрым аргументом о необходимости «есть за двоих». Но что, если вам этого совершенно не хочется? Что, если вы, будучи беременной женщиной с анорексией, вместо этого скорее заморите себя голодом «за двоих»?



Если женщина страдает анорексией (и ей страшно набирать вес), это ещё не значит, что она не хочет быть мамой. «Нельзя сказать, что я не любила свою дочь или не хотела заботиться о ней, пока она ещё была у меня в утробе. Но из-за анорексии я во время беременности не могла принимать рациональные и здоровые решения, ни за себя, ни за неё», – вспоминает Мэгги Бауман в Daily Mail.

Бауман одной из первых открыто заговорила о жизни с анорексией во время беременности. В 2009 году она написала пост для блога уже не работающего веб-сайта momlogic.com, озаглавленный «Прегорексия: пухнуть от голода за двоих». Опубликовав историю, она удостоилась довольно мощной отрицательной реакции.

«Моя беременность походила на битву длиной в девять месяцев, – писала Бауман, которая сегодня работает специалисткой по расстройствам пищевого поведения. – Меня шокировало моё растущее «я», и я сопротивлялась каждой унции, которую набирала. Вместо ощущения свободы есть за двоих я чувствовала себя ограниченной, вынужденной пухнуть от голода за двоих».

В Нидерландах, согласно подсчётам, ежегодно борются с анорексией 5500 молодых женщин, и к этой компании ежегодно присоединяется ещё 1300 женщин. Сколько из этих женщин беременеют, в настоящее время неясно. Однако мы знаем, что каждая четырнадцатая женщина в Великобритании сталкивается с расстройством пищевого поведения в первые три месяца беременности. В США около 30 процентов всех женщин, когда ждут ребёнка, не набирают достаточно веса. Крайняя одержимость весом во время беременности называется «прегорексия»; это смесь из слов «pregnant» («беременная») и «anorexia» («анорексия»).

Внесу ясность: прегорексия – это не официальный медицинский термин, а обозначение, в основном используемое в СМИ. Это слово не относится к каждой женщине, которая во время беременности следит за весом, а должно означать реальное расстройство пищевого поведения. Большинство женщин, у которых появляется прегорексия, каким-то образом сталкивались с расстройствами пищевого поведения до беременности.

«Я ни разу не встречала женщину, у которой бы появилась анорексия во время беременности», – говорит профессор Мириан Верват, заведующая Центра расстройств пищевого поведения Университетской больницы в городе Гент (Бельгия). «Однако её можно впервые заметить во время беременности, к примеру, из-за того, что [женщины] до этого отказывались обращаться за помощью или не знали о [заболевании] сами», – объясняет Верват в интервью бельгийской газетеHet Nieuwsblad.

«У молодых анорексичек, желающих иметь детей, риск бесплодия часто вызывает огромный стресс».

Для женщин, которые пережили анорексию и уже победили это заболевание, беременность может стать триггером, вызывающим новое появление расстройства пищевого поведения, говорит Марти де Йонг, клинический психолог, специализирующаяся на расстройствах пищевого поведения. «Рецидив во время беременности возможен даже у женщин, которые уже несколько лет не [имели дела с] анорексией».



Полное название этого заболевания, «anorexianervosa» («нервная анорексия») буквально означает «нервная потеря аппетита». Но это немного вводит в заблуждение, так как люди, страдающие от анорексии, часто не теряют аппетита полностью – просто в основном пытаются его подавить. Они игнорируют голодные спазмы и стремятся потреблять как можно меньше калорий. Больные обычно имеют недостаточный вес(то есть обладают ИМТ ниже 17), с маниакальной частотой думают о еде и часто тренируются, чтобы сбросить ещё больше веса. Из-за этих симптомов анорексия считается психологическим состоянием, которое отрицательно искажает восприятие размера собственного тела и собственного веса.

Среди физических последствий заболевания – выпадение волос и остеопороз (ослабление костей). Недостаток эстрогена может приводить к аменорее, то есть к прекращению менструаций. Некоторые женщины с анорексией ошибочно считают, что отсутствие месячных означает отсутствие риска беременности, и поэтому не пользуются противозачаточными. Однако во время первой овуляции после аменореи (особенно в процессе выздоровления от анорексии) забеременеть однозначно возможно, и это может привести к незапланированной беременности. Несмотря на риск постоянных проблем как с менструациями, так и с фертильностью после анорексии, к большинству женщин месячные возвращаются, как только они восстанавливают здоровый вес.

Немало женщин, страдающих расстройствами пищевого поведения, также хотят иметь семью. «Если говорить о желании иметь детей, я не вижу разницы между женщинами, страдающими и не страдающими расстройствами пищевого поведения, – говорит де Йонг. – Однако это желание может быть мотивацией для борьбы с расстройством пищевого поведения, чтобы мама смогла быть хорошим примером своему ребёнку. И конечно же, часто бывает страх набрать вес во время беременности. Женщины с расстройствами пищевого поведения очень этого боятся».

«Я заметила, что у молодых анорексичек риск бесплодия вызывает огромный стресс, и иногда это, собственно, становится для них причиной бороться со своим заболеванием, – говорит она. – Но пережить беременность можно множеством разных способов; это зависит от конкретного человека. Беременность может быть мотивацией по дороге к выздоровлению, но может быть и помехой – к примеру, для женщин, которые находятся в процессе выздоровления и не планировали беременность. В этом случае вместе с изменениями в организме и весе приходит огромный страх».

По словам де Йонг, женщины с анорексией обычно имеют потребность управлять ситуацией и нередко борются с отрицательным образом себя. Будущая мать может начать чувствовать себя так, как будто она теряет контроль над своим телом и весом, из-за психических изменений, происходящих во время беременности. «На психическом уровне это создаёт дополнительное напряжение, стресс и депрессию, – говорит де Йонг. – [Её] чувство собственной ценности также слабеет, потому что [она] больше не в состоянии контролировать [своё тело]».



У женщин с расстройствами пищевого поведения беременность может вызывать противоречивые эмоции. «Я сто раз в день смотрела в зеркало на этот ужасный живот, – пишет анонимная пользовательница в блоге на сайте Proud 2 Bme, крупнейшем онлайн-сообществе для поддержки при расстройствах пищевого поведения в Нидерландах и Бельгии. – С другой стороны, это было прекрасно, там рос мой ребёнок […] Я хотела, чтобы у моего ребёнка была здоровая мама, на которую можно опереться. Не такая мама, которая теряет сознание у него перед носом. Мне нужно иметь возможность позаботиться о своём ребёнке».

Анонимная автор хочет быть здоровой для своего ребёнка, но при этом также с трудом принимает изменения. «То, что было раньше, меня как бы устраивало. Цифра на весах продолжала расти, она не останавливалась. Но чем дольше я проходила терапию, тем чётче осознавала, что должна есть и за себя и должна продолжать в том же духе даже после родов».

«Во время кормления я страшно боялась, что у меня сломается позвонок из-за вызванного анорексией остеопороза».

Женщины, страдающие анорексией, часто отрицают, что у них расстройство пищевого поведения. «Им очень трудно признать, что у них есть проблема. Они боятся стать мишенью для отрицательных стереотипов, а также потерять контроль, – утверждает де Йонг. – А если их окружение в ответ говорит что-нибудь вроде «просто начни снова нормально есть, придёшь в норму», они чувствуют себя неправильно понятыми. Люди из ближайшего окружения больного с анорексией часто видят проблему только тогда, когда она становится [заметной], а к тому моменту всё уже идёт наперекосяк».



Эбигейл Истер, клинический психолог, связанная с британскими исследованиями, упомянутыми в начале этой статьи, говорит, что из-за страха столкнуться с предубеждениями и стигматизацией женщины могут умалчивать о расстройствах пищевого поведения, говоря с врачами или другими медработниками.

Пытаясь забеременеть, художница Лизбет Равен (которая на сегодня здорова, но в прошлом боролась с анорексией) осознала, что страх перед предубеждениями среди медработников имеет под собой основания. «От этого не избавиться никогда: даже когда это уже не будет проблемой, вы уже не будете совершенно беспечно относиться к еде», – сообщает Равен Tonic. Равен и её сестра-близнец Анжелик известны в мире под именем Л.А. Равен; они создают спорное «анорексическое искусство», к которому относятся инсталляции, перформансы, видео и рисунки.

Liesbeth Raeven as drawn by Angelique Raeven. Illustrations provided by the artists and via Ellen de Bruijne Projects.

Однако Лизбет Равен утверждает, что этот страх может быть беспочвенным. Пока она ещё ожидала возвращения месячных, медработники, занимавшиеся её лечением от бесплодия, настаивали на том, что она остаётся слишком худой или что она нездорова. «После многих лет с расстройством пищевого поведения менструации никак ко мне не возвращались, хотя я не один год поддерживала здоровый вес. Мне продолжали говорить, что мне нужно набрать ещё веса, хотя мой вес был вполне нормальным». В конце концов она нашла гинеколога, который был готов помочь ей вопреки рекомендациям коллег, решивших, что она «слишком стара», и считавших, что все варианты лечения уже исчерпали себя.



В итоге Равен родила двух здоровых детей, но всё равно боялась любых остаточных явлений, связанных с её анорексичным прошлым. «Во время кормления я страшно боялась, что у меня сломается позвонок из-за вызванного анорексией остеопороза и многих лет без месячных. Но этого, к счастью, не произошло».

«Если [пациентка выздоровела и теперь обладает] здоровым весом, [отказ от лечения] внушает тревогу, – утверждает де Йонг. – Анорексия в анамнезе может оказывать долгосрочное воздействие на фертильность, но не должна являться основанием для полного отказа от лечения. Иногда возможны неверные предположения о том, что активное расстройство пищевого поведения ещё никуда не делось, несмотря на то, что женщина уже выздоровела. Возможно, отчасти из-за того, что признавать эти расстройства очень трудно. Но возможен и недостаток понимания со стороны конкретных врачей и гинекологов».

Де Йонг надеется, что в конце концов, если беременная женщина продемонстрирует симптомы анорексии, врачи или другие медработники их распознают. «Я часто вижу, что расстройства пищевого поведения не замечают, потому что женщина ни разу не упоминала их сама. Было бы отлично, если бы врачи могли обращать внимание на определённые признаки, чтобы можно было своевременно уведомлять специалиста по расстройствам пищевого поведения».

Эта статья была впервые опубликована на Tonic Netherlands.