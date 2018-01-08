Вот лучший способ инсценировать свою смерть

Существует множество причин, по которым человек хотел бы исчезнуть – долг, дерьмовые отношения, ненависть к своей жизни, бесперспективная работа, постоянные несогласия с друзьями и родителями, а также со всеми, кого ты когда-либо встречал – всё в таком духе – и если вы собираетесь исчезнуть, то нет ничего лучше, чем инсценировать собственную смерть.



Обманом заставлять людей думать, что ты труп – это фантазия, которая существовала с незапамятных времен, однако это то, о чём нам всем недавно напомнили, когда появилась информация о том, что бывший парень Оливии Ньютон-Джон, вероятно, инсценировал собственную смерть. Её приятель, Патрик МакДермотт, который является, скорее не мёртвым папашей, а папашей авантюристом, исчез в 2005 году, когда он отправился на ночную рыбалку на своей яхте, которая безо всякой иронии получила название «Свобода».

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На протяжении многих лет сообщается, что МакДермотт живет в Мексике – в значительной степени это подтвердили расследования программы «Dateline» 2009 года, во время которых было установлено, что – и тут нежданчик – он задолжал нехилую сумму алиментов. Еженедельный австралийский журнал «New Idea» представил самое недавнее напоминание о возможном мошенничестве со стороны МакДермотта, в котором утверждалось, что ранее у них появилось фото, которое доказывает, что МакДермотт проживает в Мексике.

Всё это заставило меня задуматься над тем, как правильно исчезнуть, так чтобы австралийские еженедельники не смогли меня найти. Итак, учитывая случай с Патриком МакДермоттом, я решил побеседовать с экспертом о том, как на самом деле инсценировать собственную смерть. Я обратился к Элизабет Гринвуд, автору увлекательной книги «Притвориться мертвым» ( Playing Dead), в которой освещаются все виды фальшивых смертей.

В самом начале нашего разговора Гринвуд предупредила касательно всех своих советов, отметив: «Честно говоря, я не советую ничего из этого».

«У большинства из нас есть возможность исчезнуть, просто покинув свою жизнь», – сказала Гринвуд, – «В этом нет ничего противозаконного. Очевидно, что то, что вы за собой оставите, вернётся и будет преследовать вас, как например, если вы сбежали из-под ареста, однако, если вы просто обычный Джо, то лучше просто умереть».

Тем не менее, если губить свою жизнь для вас это не вариант, но, возможно, вы разозлили картель, то, может, вам стоит на самом деле инсценировать собственную смерть. Однако по словам Гринвуд, способ МакДермотта был плохим. Как оказалось, исчезновение в океане, как правило, настораживает следователей, особенно когда тело (которое обычно появляется в течение нескольких дней) не было обнаружено. То, что вам действительно нужно сделать, намного проще.

Пойдите в поход в лес.

«Я побеседовала со следователями о том, каких несчастных случаев следует избегать, и они сообщили мне, что это происшествия на воде; нужно выбирать такие несчастные случаи, которые кажутся правдоподобными, и у которых много вариантов развития событий», – сказала Гринвуд. «Например, люди отправляются в поход и постоянно исчезают без следа, а их тела так и не обнаруживаются, и так и непонятно, что с ними произошло».

«Так что это что-то, что является немного менее очевидным, чем свалиться за борт и утопиться, где существует единственный ответ на то, что могло случиться с вами. Вы хотите что-то немного более многогранное… ситуацию, в которой есть несколько ответов».

Фото с Pexel

Итак, вы пропали в горах или на Аппалачской тропе, и что дальше?

Ну, инсценировка собственной смерти в каком-то смысле не является незаконной, однако существует огромное число сопутствующих преступлений, связанных с этим, такие как мошенничество и хищение личных данных, если вы пытаетесь выдать себя за кого-то другого. Так что, если вы не готовы нарушить закон и прибрать к рукам какие-то подходящие водительские права, тогда вождение исключается из вашего «посмертного» будущего. Итак, опять же, в качестве нелогичного шага, вы же не собираетесь отправиться в дальние края или на уединенную ферму, а в большой город. Подумайте об этом: люди постоянно переезжают в города, где гораздо легче получить неофициальную работу и приобрести жилье, не имея при себе никаких документов.

Гринвуд рассказала о женщине по имени Петра Пашитка, которая в 80-х годах пропала без вести в возрасте 24 лет. В довольно выгодном повороте для того, кто инсценировал свою собственную смерть, Петру Пашитку объявили мертвой после того, как серийный убийца взял на себя ответственность за убийство. Однако в 2015 году, после обращения в полицию из-за незаконного проникновения, Пашитка была обнаружена в Германии, где она проживала под другим именем. Ей удалось работать не официально за наличные и обходиться без надлежащих документов на протяжении 30 лет. Когда она была наконец-то обнаружена, следователи заявили, что она не несёт уголовной ответственности, поскольку не подделывала каких-либо документов.

Это наилучший способ уйти, говорит Гринвуд.

«Вам не нужно путешествовать и не нужно получать паспорт, только если вы не хотите тратить много денег на получение поддельного, но в принципе настоящего паспорта, и к тому же вы должны знать нужных людей. Из того, что я видела, думаю, лучше всего оставаться незамеченным, прилагая минимальные усилия».

Фото с Pexel

Большое значение имеет также маскировка. Случай с одним человеком по имени Джон Дарвин, более известным как Лодочник, был освещён в книге Гринвуд. Дарвин, в начале 2000-х годов, после покупки некоторой недвижимости залез в долги, поэтому он вышел в море на лодке и пропал. Его тело так и не нашли, однако были обнаружены обломки лодки, его признали мертвым, а его семья получила страховую выплату в размере $32 000, которую они затем использовали для выплаты долга.



Дарвину даже удалось жить по соседству с женой в течение многих лет до того, пока их не поймали в 2007 году, сфотографировав их вместе на отдыхе. Дарвину и его жене предъявили обвинение в мошенничестве и приговорили к восьми годам – сейчас они находятся на испытательном сроке. Дарвин дал интервью Гринвуд для её книги и рассказал, что он полностью изменил свою внешность за своё время в качестве мертвого человека. Он исхудал, отрастил бороду, изменил причёску, стал носить очки и немного начал хромать. Его маскировка была настолько хороша, что он однажды даже прошёл мимо своего отца на улице, и его папаша не узнал его.

Важно знать, что инсценирование собственной смерти – это не мелкое жульничество, вы должны быть готовы играть длительную партию. Однажды решив уйти, вы уходите навсегда. Вы не сможете связаться со своими друзьями, своей семьей или с вашими 4290 подписчиками на Twitter, которые живут и умирают ради ваших твитов. Вы не можете иметь ничего общего со своей прежней жизнью, иначе вы рискуете попасться.

«Основная причина, по которой люди обычно попадаются, заключается не в том, что они были опознаны с помощью камер безопасности, или были где-то просто замечены», – сказала Гринвуд. «Люди попадаются, потому что они не могут разорвать связи со своей прежней жизнью, и это означает, что они по-прежнему пытаются связаться с родственниками или каким-то образом оставаться на связи… Вы должны изменить всё о себе, поэтому вам нужно поехать в совсем неожиданное место».

Инсценировка своей смерти не является деятельностью, в которой можно выработать универсальный подход. Существует множество вещей, которые вы можете сделать, как например, связаться с некоторыми специалистами по заметанию следов, которые помогут вам, или заплатить врачам из стран третьего мира, чтобы получить свидетельство о смерти, и всё такое прочее. Но ребятки, для изучения быстрой, грязной и наилучшей практики инсценирования своей собственной смерти, это [вероятно] работает.

Удачи! До встречи на Аппалачской тропе.

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