Вот все виды разговоров, которые ведут по пьяни

Что хуже секса на одну ночь или даже бодуна? Когда в животе бурчит от осознания того, что вчера вечером мы сморозили кое-какую откровенную хрень. В водовороте алкоголя, возбуждения, наркотиков и музыки открываются шлюзы, за которыми оказывается архив странных секретов, скрытых эмоций и дерьмовых шуточек, которые вы так хорошо запрятали.



В принципе, лично мы считаем, что качественный пьяный трёп полезен для души. Разумеется, на самом деле то, что мы говорим по пьяни – это всё, что нам кажется слишком неприлично сообщать в обществе в трезвом состоянии. Именно в эти хмельные сумеречные часы завязываются дружеские отношения, рождаются несмешные повторяющиеся шутки «для своих», а с души сбрасывают все «камни», которые очень долго там лежали. При всём при этом именно в это время люди также пытаются влезать в драки с передвижными мусорными бачками, так что давайте не будем слишком это романтизировать.

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В попытке лучше понять «пьяный трёп», составить карту его динамики и поразмыслить над его значимостью мы составили исчерпывающий путеводитель по всем нудным, дурацким, гадким, надоедливым, стрёмным, странным разговорам, в которых вы поучаствуете в эти выходные.

Уровень 1: Банальная болтовня до выпивки

«Я учусь на инженера».



«Ой, круто, это серьёзно. Впрочем, как я понимаю, это значит, что ты знаешь, чем хочешь заниматься после универа?»

«Да, наверное, подам заявки на несколько программ распределения выпускников».

Вечер начинается у кого-то в гостиной, либо с Дэном, новым парнем вашей приятельницы, либо с приятельницей приятельницы, приехавшей на выходные из другого университета. В какой-то момент, обычно между двумя порциями выпивки, вы осознаёте, что спрашиваете не знакомого вам в лицо человека, чем он занимается, хотя думали, что так поступают только те, у кого совсем нет личных качеств. Часов примерно через шесть вы увидите приятельницу или парня в клубе, слегка похлопаете её или его по спине, спросите, как проходит вечер, и смоетесь, после чего никогда больше её или его не увидите.

Уровень 2: Таксист

«Вы до скольки?»



«До 4».

«Неплохо».

Поехали. Вы нализались непременного пива Stella, в кармане у вас свежая пачка сигарет, а телефон полностью заряжен. Uber неплохо ходит. Усадите самого болтливого/пьяного своего приятеля на пассажирское сиденье и хихикайте сзади, пока он настойчиво интересуется, как у водителя прошёл вечер, до скольки он работает и не может ли он включить на радио Бейонсе.



Уровень 3: Болтовня в очереди

«…»

«…»

«…блин, да тут дубак, приятель».



Стояние в очереди перед клубом – один из относительно малоизвестных кругов Дантова ада. Человек стоит двадцать минут, говорит чуть менее, чем ни хрена, и периодически думает, нельзя ли свалить поссать, не потеряв своё место. Порой кто-нибудь проталкивается впереди, и вокруг звучит вопль «АЛЁ, ЧТО ЗА ХРЕНЬ», пока до всех вас не доходит, что увещевать незнакомого человека совершенно бесполезно, потому что человек, которому хватает наглости толкаться в очереди, не относится к тем, кто хорошо воспринимает рациональную критику из уст человека, от которого несёт Kroney и Amber Leaf.



Уровень 4: Флирт

«Я узнаю ваши часы».



«Что?»

«Отличное здесь заведение, не так ли?»

По моему скромному мнению, вечерний загул становится гораздо лучше, если не утруждать себя попытками завалиться с кем-нибудь в постель. Народ, меня интересует только музыка. Тем не менее, даже в самых дерьмовых клубах могут попадаться лица, способные спасти никудышный вечер. Поглотив достаточно выпивки и заметив такое лицо, вы, возможно решите попытаться заговорить с его обладателем. Если вы не из тех простых парней, которые с радостью нарушают границы и ограничения, вполне возможно, будет довольно неловко. Совет от профессионала: всегда просите зажигалку, даже если вы или этот человек не курите. Если этот человек курит, его можно пригласить выйти на улицу, а если нет, то что ж, готовьтесь разразиться пятнадцатиминутной тирадой о том, что за грязный народец эти курильщики. Если предмет ваших нежных чувств носит очки, попросите их примерить, а затем притворитесь слепым из-за того, что вы ненадолго надели чужие очки – это беспроигрышный вариант. Уж поверьте мне.



Уровень 5: Разговор с трезвым человеком

«Приве-е-е-е-е-е-е-ет».



«Хорошо сидите?»

«М-м-м-м? Да, реально, просто расслабился. М-м-м-м?»

Мы поставили это пятым уровнем, но считайте это скорее бонусным уровнем, так как это может случиться в любой момент. Нежданный телефонный звонок от вашей мамы, кто-нибудь спросит у вас дорогу куда-то, когда вы будете направляться к клубу; у меня вообще был случай, когда человек, выгуливавший собаку, попытался немного со мной поболтать, между тем как я сидел на скамейке, пытаясь избежать тошноты в 7 утра. Они странные до жути – это внезапное резкое напоминание о том, что не все на свете чувствуют себя так, как будто у них в голове игровой автомат. Лучшие тактики на этот случай: пытайтесь не закрывать глаза (но не раскрывайте их слишком широко), говорите как можно меньше (но не слишком мало), а также избегайте постоянных заверений в том, что вы, вообще-то, не так уж много выпили.



Уровень 6: Приближение

«Как давно мы пришли?»

«Минут 20 назад».

«Хорошо… Я пока что ничего не чувствую… как давно мы пришли?»



В зависимости от того, как вы гуляете, это может быть момент, в который вы начинаете яростно хлопать всех своих приятелей по плечу лишь затем, чтобы сказать: «Кажется, я…», при этом указывая на потолок. Это произойдёт примерно раз 14 за последующие 45 минут, между тем как каждый из вас будет методично пытаться убедить себя в том, что это начинают действовать выпитые вами поллитра пива. Если вы не на этой волне, то вы будете спокойно всех убеждать: нет, здесь не так уж жарко, и да, вода за барной стойкой бесплатная, и да, вы снабдите их дюжиной сигареток. Болван.



Уровень 7: Лю тя, приятель!

«Эй, ты, иди сюда».

«Я по тебе скучал… люблю тебя безумно».

«Простите, мы знакомы?»

Вероятно, это самый милый момент болтовни, предшествующий вашему впадению в шоковое состояние. Теперь вы все пьяны в стельку, но, по сути, всё ещё достаточно наслаждаетесь музыкой, чтобы не решаться на большее, чем несколько недолгих заявлений о том, какие все, на ваш взгляд, классные. Даже те, кого вы практически не знаете. Блин, даже если бы с вами была та странная женщина, которая давала вам уроки игры на пианино в начальной школе, вы бы, вероятно, вцепились в неё мёртвой хваткой и поблагодарили её за всё, что она для вас сделала. Примечание: некоторые люди любят перемежать это дело поцелуями в макушку.

Уровень 8: Незнакомец в зоне для курящих

«Вы любите футбол?»

«Да».

«Да, отлично, верно?»

Народу в клуб уже набилось, как сельдей в бочке, и реальный мир уже исчез. Вот и всё. Вам хочется сигаретку и немного времени, чтобы разобраться со всем этим. К вам на нетвёрдых ногах подходит незнакомый человек, и вы оба отчаянно пытаетесь найти какую-то общую тему для разговора, пока вам не остаётся ничего сказать друг другу. Впрочем, берегитесь: некоторые незнакомцы в зоне для курящих совершенно не понимают, какова их роль в вашем вечере. Они вполне могут попытаться зафрендить вас на Facebook, а то и хуже – прицепиться к вам до конца ночи. Хотите ехать домой в одном такси? Он живёт всего в тридцати милях отсюда.

Уровень 9: Сезон признательности

«Ну, тут такое дело – ты мне не просто друган, ты мне типа как брат, а ведь у меня есть родные братья».

«Ты мне больше брат, чем моя сестра».

«Я тобой очень горжусь».

Это интенсивное развитие уровня 7, переход на более высокую ступень от предыдущих признаний в любви к полноценным настойчивым комплиментам. Если у вас не появляется незнакомый спутник в зоне для курящих, вы всё равно можете обнаружить, что находитесь в компании родных и близких. Если так и вышло, вы, скорее всего, запрыгнете в большой замасленный чан взаимных поздравлений. Возможно, вам придётся стоять, задумчиво разглядывая кроссовки приятелей, между тем как они крепко обнимут вас за шею и будут раз за разом рассказывать, что они за вас в огонь и воду.

Уровень 10: На политику потянуло

«Дело тут уже не в социализме».

«Приятель, это просто, это не так легко классифицировать».

«Слушайте, у меня батя из рабочего класса…»



Ёшкин кот, да это же самый худший разговор, который вы будете вести каждые выходные в течение всего года. Видели дебаты? Зелёные на подъёме, правда? Пошёл нафиг, Оуэн Джонс. Прибереги это для концерта Фрэнка Тёрнера.



Уровень 11: Плакса

«Он/она такой чмошник / такая сука!» «Знаю, приятель/няшка». «А вот и нет! Он/Она с тобой так не говорит!»



Это вообще убийственно. Если вас во время пьянок тянет на сопли, то разберитесь с этим. Мы пришли пить неоправданно дорогое пиво, а не слушать, как вы, усевшись на бровку с краю, ноете о человеке, с которым и дальше будете тусоваться или заниматься сексом, независимо от нашей непрекращающейся пьяной поддержки. Важное примечание: возможно, у вас возникнет искушение попытаться приписать этому гендерную специфику, но парни однозначно плачут.



Уровень 12: СПГС

«Ох-х, извини, я сегодня порчу всю малину, это сильно бесит?»



«Нет, если честно, это нормально, ты всегда можешь мне об этом говорить».

«Хорошо, в принципе…»

Приступ СПГС – настоящего синдрома поиска глубинного смысла – может быть тяжёлым. Лучше всего их остерегаться и душить в зародыше, дабы не потерять в итоге два часа. Он наступает, когда вы и один или двое из ваших друзей напиваетесь до такой степени, что кому-то приходит в голову открыть мрачную семейную тайну, сознаться в сильной тревоге или (в лучшем случае) сделать некое признание в связи со смертью домашнего животного. Они могут обладать сильным терапевтическим эффектом, но также могут и испортить диджейский сет, которого вы ждали всю неделю.



Уровень 13: Буза

«Вода есть?»

«Приятель, ты в норме? У тебя нездоровый вид».

«Не, я типа… немножко сваливаю…»

Бузотёры – это кошмар. У меня есть приятель, который, пройдя определённый этап внезапно таращится на меня с яростной тревогой – как будто у меня плавится лицо, – а затем просто говорит: «Да не волнуйся». Такое случается, когда внезапно осознаёшь, что твой приятель отсыпал чего-то покрепче, не сказав тебе, и теперь у всех вместо головы – рюкзак Jansport. Тем не менее, крыша может поехать у кого угодно, и виной этому не обязательно должны быть галлюциногены. Когда-нибудь это может случиться с вами. Сейчас вы ухмыляетесь под мелодию лета, а мгновение спустя уверены, что повсюду муравьи.

Уровень 14: Заказ еды

«У вас есть майонез с чесноком?»



«Что можно взять на 80 пенсов?»

«Извините, у нас сейчас закрыто».

Я всегда поражаюсь тому, что момент, который должен быть самым простым в любой вечер, может стать самым проблемным. Предложение, которое должно звучать как «Шаурму и чипсов, пожалуйста», превращается в нескончаемые переговоры и перечисление специй, а слова при столкновении плавятся, превращаясь в исковерканное «ну-хорошо-как-дела-вы-ещё-подаёте-чипы-чипсы-или… луковые кольца есть?» Ваша компания полностью растворится: одни будут пытаться подружиться со всеми по ту сторону стойки, а другие – жаловаться на то, что маленькая порция чипсов стоит 2.50 фунта, при этом постоянно раскачиваясь так, как будто в ресторане с блюдами из курятины устроили камеру невесомости.



Уровень 15: Болтовня – просто космос

«Это будет немного похоже на Ocado, только для независимого кино». «Вам когда-нибудь приходит в голову: блин, да у Майка Тайсона есть папа?» «Ступеньки рукотворны, но в нашем недостижимом параллельном состоянии они были всегда… ну… посмотрите, где находятся эти ступеньки. Было такое время, когда их там не было, но возможность перехода с того уровня… на тот уровень… была всегда».



Ого. Вы добрались до уровня 15. Вы, должно быть, генерально нализались. К этому моменту прогнозы полностью теряют смысл. Темы могут быть совершенно разными, от «как же круто реально посмотреть в глаза дикому животному» до «твоя идея приложения с применением интерфейса симулируемого движения и интерактивного текста».



Прошли все 15 уровней? Пожалуй, вам пора спать.



@a_n_g_u_s

Эта статья была впервые опубликована на Thump.