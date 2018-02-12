Вот всё, что стало не модным среди молодёжи в 2017 году

Я буду первой, кто признает, что молодёжь может очень раздражать. Мы начали тенденцию делать селфи на похоронах, мы всё время опаздываем (или вообще не приходим), мы не отрываемся от своих телефонов во время еды, и убиваем своих парней ради ролика с трюком на YouTube.



Тем не менее, тенденция обвинять нас во всем совершенно вышла из-под контроля. Я имею в виду, жаль, что мы уничтожили автомобильную промышленность, но с нашими высокими темпами безработицы, автомобили стали роскошью для тех, кто живёт в городских центрах и не может себе их позволить.

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Сейчас вы можете ввести в поиске «Google»: «молодежь разрушает», добавить буквально всё, что угодно до этой фразы, и скорее всего, вы получите хотя бы несколько результатов.

В 2018 году, давайте более подробно проанализируем всё то, что мы, молодежь, по неофициальной информации, хладнокровно уничтожили в 2017.

Полицейских

Нет, мы на самом деле не убиваем полицейских. Это было бы глупо. Но, по словам начальника полиции Далласа Рени Холла, мы предоставляем угрозу для сотрудников правоохранительных органов. Холл отметила городскому совету Далласа, что молодёжь, похоже, не заинтересована в том, чтобы поступать на службу в полицию. «Мы работаем в ночные смены, на выходных и праздники – и это не является привлекательным для молодёжи, которая хочет выходные и за полгода стать начальником», – заявила она, а начальник пожарной службы Далласа добавил: «Каждые пять лет они меняют место работы». Стремясь охватить большее количество молодых людей, стратегия Холл заключается в игнорировании людей, которые были осуждены за мелкие преступления, и предоставлении отгулов сотрудникам, которые успешно привлекают новобранцев. Может сработает. Но ей лучше попытаться не оскорблять публично население, которое она надеется нанять на работу.

Торговые центры

Согласно отчёту о потребителях от «Yes Lifecycle Marketing», более 55 % из 1000 опрошенных в марте молодых людей покупают барахло на «Amazon». Я являюсь одной из них. Моей ванны бы не было, если б не «Amazon». А пока, прибыль крупных универмагов, таких как «Macy’s», падает, и американская Национальная федерация розничной торговли узнала, что молодые люди предпочитают онлайн-покупки в Интернете. Я не могу сказать, что сожалею об этом. Как только я появляюсь в торговом центре, я сожалею об этом. Толпы, медленноходящих людей, ад, который является магазином «Apple» – кто, помимо подростков, ходит туда?

Алкоголь и наркотики

Согласно результатам опроса британской молодёжи на портале «Eventbrite», четверо из десяти молодых людей отрицательно относятся к чрезмерному употреблению алкоголя, описывая это состояние как «жалкое зрелище» или «позор», в то время когда только 10 % считают, что напиваться – это «прикольно».



Частично причина, по словам эксперта по свиданиям Ники Ходжсон, которая работала над опросом, заключается в том, что молодёжи не нужно заниматься самолечением так, как в этом нуждается их старшее поколение.

«Поколение «X» страдало от упорства, они использовали алкоголь и наркотики, чтобы скрыть свои проблемы. Молодые люди не хотят скрывать свои проблемы, употребляя алкоголь и наркотики, они хотят столкнуться с ними», – заявила она изданию «Telegraph».

Сайт «DrugAbuse.com» обнаружил, что молодёжь употребляет меньше травки и кокаина, чем поколение бэбибумеров на пике своего времени.

Судя по всему, мне не кажется, что, когда возникает вопрос об употреблении алкоголя, моим сверстникам это выглядит «жалким». На самом деле, я бы сказала, что это всё ещё увлечение номер 1 среди писателей моего возраста, как бы там ни было. (Кто-то только-что попросил меня пойти на пиво, когда я писала этот абзац.) И что касается Канады, то в этой стране курят травку тоннами. Но, к сожалению, оказалось, что молодежь использует гораздо больше болеутоляющих средств, чем другие поколения. Согласно данным сайта «DrugAbuse.com», более 12 % молодых людей возрастом от 19 до 20 лет сообщают о недавнем использовании болеутоляющих средств.

Поздние свидания

Ужинать с людьми, которых вы едва знаете, это глупо. Зачем посвещать несколько часов своего времени и деньги, чтобы возможно умереть со скуки, нежели можно просто полежать на диване с едой на дом? Вероятно, по этим веским причинам, молодежь перестала ходить на ужины. По данным опроса «OKCupid», только 7 из 10 000 приняли предложение пойти на ужин. Честно говоря, если кто-то попросит вас поужинать на первом свидании, это должно вызвать подозрение относительно того, почему у них так много свободного времени.



Брусок мыла

Исследовательская фирма «Mintel» обнаружила, что с 2014 по 2015 год продажи брусков мыла упали на 2,2%, и будьте уверены, за этим стоит молодежь. Опрос показал, что мужчины старше 60 лет по-прежнему покупают бруски мыла. Проблема с кусками мыла заключается в том, что они становятся грязными, к ним прилипают волосы и они теряют свой внешний вид. Они действительно не могут конкурировать с красивой, стильной бутылкой геля для душа, которая содержит «30 % козьего молока».



Секс втроём



Начинает казаться, что молодёжь скучно живет. Нет спиртного, меньше наркотиков, и теперь можно добавить в список секс втроем. Университет Нью-Брансуика провел опрос среди 300 студентов из Канады: участвовали ли они или были заинтересованы в сексе втроём. Было установлено, что «только» 13 % имели секс втроём. (Это на самом деле звучит много, если честно. Насколько тщательно были проверены утверждения этих озабоченных студентов?) В любом случае, исследование показало, что сомнения, заняться этим или нет, основывались на страхе быть осудимым сверстниками. Скажу, что, будучи на массовом съезде свингеров на Ниагарском водопаде в день Св. Валентина этого года, я увидела очень мало людей возрастом до 30 лет. Думаю, потребуется несколько десятилетий, чтобы набраться смелости.



Сиськи

Кто, ради всего святого, не любит сиськи? По данным «PornHub»: миллениалы. Порносайт выявил, что люди в возрасте от 18 до 24 на 19 % меньше задают в поиске слова, как «буфера», «сиськи» или «грудь», чтобы помастурбировать. Но даже когда они вводят в поиск «сиськи», они предпочитают смотреть на фальшивую грудь. Печально.



Кондиционер для белья

Что это, чёрт возьми?

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Эта статья первоначально появилась на VICE Canada.