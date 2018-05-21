Врачи отказываются лечить трансгендерных пациентов чаще, чем вы думаете

18 января Министерство здравоохранения и социальных служб США предложило новые правила и объявило о создании «Отдела свободы совести и вероисповедания», которое будет направлено на поддержку медицинских работников, отказывающихся предоставлять некоторые медицинские услуги по религиозным или моральным соображениям.



«Хватит этого дерьма», — подумала Мариан, мать парня-трансгендера по имени Джулиан, который живет в сельском районе штата Джорджия. (Мариан решила не оглашать свое имя и Джулиана по соображениям безопасности.)

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В 2016 году Мариан отметила, что в медпункте местных супермаркетов медсестра неоднократно и преднамеренно неправильно определяла гендерную идентичность Джулиана во время введения ему инъекции тестостерона, спрашивая: «Какой врач прописал это девочке?». Всё что Мариан увидела, это то, что отвращение медработника было очевидным — а через неделю ей позвонили, чтобы сообщить об отсутствии надлежащего персонала, который мог бы провести следующую инъекцию Джулиан в клинике и предложили им вместо этого попробовать обратиться в другую клинику в близлежащем городе.

Хотя причины, по которым медсестра отказала Джулиану, были неясны, её действия были законными; согласно законодательству штата Джорджия, фармацевт может «отказаться выписать любой рецепт, основываясь на профессиональном суждении или этических или моральных убеждениях».

Мариан не хотела рисковать; рискуя получить другой отказ, она предпочла проехать 200-миль в кабинет доктора Джулиана, что в Атланте.

Для тех, кому было отказано в медицинской помощи по религиозным или моральным соображениям, могло показаться, что объявление Министерства здравоохранения и социальных служб США бередит старые раны. Однако работники здравоохранения, отказывающиеся оказывать помощь лицам нетрадиционной сексуальной ориентации — и, в частности, транссексуалам — явление не новое, также как и законы, позволяющие им это делать.

В 1970-х годах Конгресс принял ряд законов в сфере здравохранения о защите отказов от выполнения обязанностей по соображениям совести. Среди них — Поправки о церкви, которые препятствуют то, чтобы медработники были вынуждены предоставлять или участвовать в предоставлении услуг, которые противоречат их моральным или религиозным убеждениям. В 2008 году, в последние дни администрации Джорджа У. Буша, Министерство здравоохранения и социальных служб США издало постановления, призванные обеспечить защиту этих отказов от предоставления медпомощи посредством, например, требования, чтобы медучреждения подтверждали соблюдения закона в письменной форме для получения федеральных средств на здравоохранение.

Некоторые рассматривали эти правила как такие, которые создают путаницу и недостаточно защищают пациентов, и поэтому в 2011 году при президенте Бараке Обаме они были в значительной степени отменены. Однако законы, лежащие в их основе, остались на месте, поэтому, хотя институциональное бремя было отменено, сотрудники по-прежнему были защищены федеральным законом в случае отказа участвовать в определенных процедурах.

Как закон, так и этические нормы, опубликованные Американской медицинской ассоциацией, позволяют медработникам отказаться от предоставления определенных услуг, превышающие их возможности, которые не являются необходимыми с медицинской точки зрения или несовместимы с их личными, религиозными или моральными убеждениями. Тем не менее Федеральный Гражданский Правовой закон запрещает дискриминацию в отношении пациентов по признаку расы, цвета кожи, национального происхождения и инвалидности, а многие штаты принимают законы, защищающие дополнительные классы людей.

«Существует разница между [не]желанием предоставлять услуги и [не]желанием предоставлять услуги определенному человеку», — отметил Марк Виклер, биоэтик и автор книги 2011 года «Conscientious Objection in Health Care: An Ethical Analysis». Но в недавно предложенных постановлениях Министерства здравоохранения и социальных служб США не проводится различие между ними, открывая возможности для дискриминации медработников в отношении пациентов на основе множества классов, не защищённых федеральным законом, включая гендерную идентичность и сексуальную ориентацию. И поскольку постановления позволяют федеральному закону превосходить законы штатов, урегулирование конфликтов между федеральными и законами штатов становится прерогативой судов, что может угрожать законам штатов, которые защищают лица нетрадиционной сексуальной ориентации от дискриминации.

Вызывает беспокойство, по словам Виклера, также более широкое определение видов деятельности, по которым медработник может отказаться помочь в связи с вероисповеданием — новые виды деятельности с «неопровержимой» связью с процедурой, изменением от предыдущего «допустимого». Таким образом всё большее число категорий медперсонала отказываются от предоставления помощи, не опасаясь нести дисциплинарные наказания, выносимые их работодателями.

Дискриминация в отношении лиц нетрадиционной ориентации со стороны медработников является общей проблемой, которая становится ещё больше масштабной среди транссексуалов. В исследовании 2017 года, проведенном Центром американского прогресса (CAP), независимым институтом политики, 8% из 857 опрошенных людей ЛГБТ сообщества отметили, что врач или другой медработник отказывались обследовать из-за их фактической или предполагаемой сексуальной ориентации, тогда как 29% из 101 опрошенных трансгендеров сообщали о том, что им отказывали в три раза больше. (Эти результаты аналогичны тем, которые были в американском опросе трансгендеров в 2015 году, согласно которому за последний год 23% опрошенных заявили об отказе в необходимой медицинской помощи из-за опасений, что медработники будут плохо с ними обращаться).

Трансгендеры в рамках опроса CAP также сообщили о высоком уровне дискриминации, оскорбительном высказывании или поведении в медицинских учреждениях: 21% сказали, что медработники использовали грубые или оскорбительные выражения во время предоставления медицинских услуг, а 29% столкнулись с нежелательным физическим контактом со стороны работников.

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Не все трансгендеры одинаково рискуют лишиться медуслуг или получить плохое лечение в медицинских учреждениях. Анализ ответов, полученных в ходе опроса в 2008-2009 гг трансгендеров по всей стране, показал, что более высокому риску получения отказа в медицинской помощи подвергаются люди-трансфемини (т.е. человек, который родился мужчиной, однако потом определяется и нередко представляет женскую сторону гендерного состава), которые являются коренными американцами или многорасовыми, а также имеют низкий уровень доходов.



Опрошенные, проживающие в южных и западных штатах, чаще сообщали об отказе в медицинской помощи, что, возможно, объяснялось региональными различиями в политике штатов: чем сильнее правление республиканцев в штате, тем больше вероятность того, что их жители-трансгендеры получат отказ в медпомощи.

Не все медицинские работники, которые отказываются предоставлять услуги трансгендерам, делают это на основе религиозных или моральных убеждений — многие говорят, что они просто считают себя малообразованными по этому вопросу и боятся причинить вред, предоставляя лечение, о котором они не обладают значительном опытом. Но по словам Джеки Уайт Хьюто, которая возглавила исследование по факторам риска в отказе трансгендерам в медицинской помощи, пациентам эти особые причины часто не озвучивают.

«Если вы трансгендер, который пытается найти врача», — отметила она, — действительно ли вы проводите различие между врачом, который отказывает вам по причине предубеждения, и тем, который отказывает вам по причине неуверенности в своих профессиональных навыках?»

Люди, которым отказали в медицинской помощи из-за дискриминации, часто в дальнейшем перестают обращаться за медицинской помощью. Согласно опросу CAP, 14% людей из ЛГБТ сообщества и 22% трансгендеров, которые столкнулись с дискриминацией по причине их сексуальной ориентации или гендерной принадлежности, в результате избегали или откладывали медицинскую помощь, что приводило к затягиванию лечебно-профилактической проверки.

Общественное осуждение, с которым сталкиваются сексуальные меньшинства и которым отказали в медицинской помощи, может способствовать ухудшению физического и психического здоровья. «Получение отказа — в результате брошенного таким образом вызова вашей личности и достоинству — это само по себе причиняет вред», — сказала Лаура Дурсо, возглавляющая политику ЛГБТ сообщества в Центре американского прогресса.

Дурсо рассказала, что как и в случае с делом в Верховном суде, связанным с пекарней «Masterpiece Cake Shop», в котором пекарь из Колорадо отказался продавать свадебный торт однополой паре на основе его религиозных убеждений о браке, противники равенства часто утверждают, что человек, которому отказали в медицинской помощи, может «предпочти» найти альтернативное медицинское обслуживание. Но опрос CAP показывает иное: 30% опрошенных трансгендеров, проживающих за пределами городского района, заявили, что если бы их ближайшая больница или клиника отказала в лечении, то было бы очень сложно или невозможно найти такое же обслуживание в другом учреждении. Другие исследования также показали, что сексуальным меньшинствам из сельских районов, в том числе трансгендерам, тяжелее получить доступ к медицинской помощи, чем тем, кто живет в городах. И не все в случае отказа в медицинской помощи имеют возможность взять отгул на работе или прогулять школ, чтобы добраться до ближайшего медицинского учреждения, где вам будут рады, как в случае Мариан.

Несмотря на то, что пациенты сообщают об отказах в медицинской помощи или плохом лечении со стороны медработников, в том числе врачей, медсестер, фармацевтов и других, не вполне ясно, часто ли, чем другие, упоминаются определенные профессии в этих отчетах. По словам Дурсо, выяснить это непросто, поскольку медработники могут не признаться в отказе в оказании лечения или в плохом обращеним с пациентами, так как иногда они могут не обратить на это внимание.

Но Мариан не одобряет мотивы, стоящие за отказом от предоставления медицинских услуг и выразила опасения относительно последствий от предлагаемых правил. «Было далеко непросто добиться, чтобы обычные фармацевты/врачи/медсестры относились ко мне с уважением, — написала она по электронной почте, — но теперь у них есть правило, на которое они могут ссылаться [для того, чтобы] оправдать свою ханжество».

Керен Ландман — практикующий врач, специализирующийся на инфекционных заболеваниях и общественном здравоохранении. Следите за её сообщениями на Twitter.

Эта статья впервые появилась на VICE US.