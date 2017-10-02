Все, что мы знаем о стрелке из Лас-Вегаса Стивене Пэддоке

Полиция определила стрелка, ответственного за стрельбу, которая произошла в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе и в результате которой были убиты 50 человек и ранены более 400 человек. Им оказался 64-летний житель Мескита (штат Невада) Стивен Пэддок. Эта стрельба стала самой смертоносной в истории США.



Пэддок открыл огонь с 32-го этажа гостиничного развлекательного комплекса Мандалай-Бэй по людям, находившимся на фестивале кантри-музыки. Когда полиция ворвалась в его гостиничный номер, он был мертв: он выстрелил в себя из пистолета.

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Власти продолжают собирать информацию о Стивене Пэддоке и пытаются выяснить мотивы убийства, пока это все, что нам известно, много вопросов остаются без ответов.

Почему он это сделал?

Мотив Пэддока до сих пор неизвестен. «В данный момент, мы считаем, что он был единственным действующим лицом, волк-одиночка», – заявил в понедельник журналистам шериф Ломбардо. «Что касается его истории и прошлого, мы еще не закончили эту часть расследования.

«Мы понятия не имеем, какова была его система убеждений».



Группировка «Исламское государство» выступила с заявлением, в котором взяла на себя ответственность за нападение, и назвала Пэддока одним из ее «солдат», но в настоящее время нет доказательств того, что он имел какую-либо связь с террористической организацией.

«По мере развития событий, мы не установили связь с международной террористической группировкой», – заявил в понедельник специальный агент ФБР Аарон Рауз.





Откуда у него оружие?

По словам шерифа округа Кларк Джозефа Ломбардо, Пэддок был вооружен как минимум 23 единицами огнестрельного оружия, включая несколько длинноствольных винтовок. Сотрудник правоохранительных органов, имя которого неизвестно, сообщил Wall Street Journal, что в гостиничном номере Пэддока следователи обнаружили «18-20 единиц огнестрельного оружия, некоторые из которых были полностью автоматическими», а также «большой запас боеприпасов». Сообщается, что среди оружия были винтовки «типа AR-15» и обычные автоматы типа «AK -47».

Власти утверждают, что в доме Пэддока был найдены еще 18 единиц оружия, тысячи единиц боеприпасов и взрывчатых веществ, а в его машине был обнаружен нитрат аммония.

Паддок купил часть вооружений в магазине Guns & Guitars, расположенном в Меските, штат Невада. Как сообщает «The New York Times», за прошлый год Пэддок купил в магазине пистолет и две винтовки. Генеральный менеджер магазина Крис Салливан подтвердил VICE News, что Пэддок был их клиентом и добавил, что продал оружия на законных основаниях.

«Мы глубоко потрясены этой трагедией, и наши мысли и мольбы связаны с семьями погибших и раненых», – сказал Салливан. “Мистер Пэддок был нашим клиентом и покупал огнестрельное оружие в нашем магазине; однако все необходимые проверки и процедуры были соблюдены в соответствии с местным, государственным и федеральным законом. Никогда не было даже намека или оснований полагать, что он был неуравновешенным или нездоров. В настоящее время мы сотрудничаем с расследованием, которое проводят местные и федеральные правоохранительные органы, в полной мере».

Очевидцы сообщили, что слышали выстрелы из автоматического оружия, однако согласно предположениям некоторых экспертов, Пэддок, возможно, использовал пусковой механизм, дешевое и законное устройство, с помощью которого полуавтоматическое оружие может сделать до 700 выстрелов в минуту. Салливан отказался комментировать, мог ли Пэддок модифицировать свои винтовки, чтобы сделать их полностью автоматическими, но заявил, что его магазин не продает автоматическое оружие, «поэтому он либо купил их законно, либо изменил их».

Представитель Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ сообщил, что следователи из местного отдела агентства в Сан-Франциско совместно с местными властями находятся на месте инцидента.

Он действовал в одиночку?

Все указывает на то, что Пэддок был одиноким стрелком. Сначала полиция задержала его давнюю подругу, 62-летнюю Мэрил Данли, подозревая её в соучастии, но Ломбардо подчеркнул, что она была допрошена и освобождена, поскольку не была в этом замешена.

Как сообщает Nevada Independent, председатель комиссии округа Кларк Стив Сисолак отметил, что Пэддок снял два гостиничных номера в Мандалай-Бэй, один из которых выходил на север, а другой на восток. Фестиваль проводился на северо-востоке от казино, в центре Лас-Вегаса. Сисолак сказал, что в казино для игры в игровом автомате Пэддок использовал карточку Мэрил Данли, однако во время стрельбы она находилась на Филиппинах.

Департамент внутренней безопасности опубликовал заявление, в котором говорится, что «нет никакой информации, указывающей на конкретную реальную опасность на других публичных мероприятиях, которые происходят в стране», однако «безопасность в общественных местах и вокруг них может быть обеспечена, поскольку должностные лица принимают дополнительные меры предосторожности».

Откуда он?

С 2013 года Стивен Пэддок жил в городе Мескита, что примерно в часе к северо-востоку от Вегаса. По данным USA Today, в Мескит он жил в резиденции для престарелых «Sun City», на территории которой находятся примерно 1400 домов, 18-луночное поле для гольфа и другие удобства. В «Sun City» могли жить люди старше 55 лет, детям проживать здесь не разрешается.

Офицеры полицейского отдела Мескита ворвались в дом Пэддока в понедельник утром. Представитель отдела Куинн Аверетт заявил, что его дом «уютный и чистый», и там не было «ничего необычного». По словам Аверетт, в доме полиция обнаружила оружие и боеприпасы, однако он не предоставил конкретную информацию. Он сказал, что Пэддок никогда не имел проблем с законом и не имел связь с местной полицией.

«Он жил азартными играми. Он не делал никаких секретов из своей деятельности»,

Ранее Пэддоку принадлежал дом во Флориде, примерно в 120 милях к северу от Уэст-Палм-Бич. Как сообщает издание «The Palm Beach Post», Пэддоку принадлежала собственность в «Heritage Isle» в округе Бревард, дом престарелых, в котором проживали люди старше 55 лет. Соседи рассказали веб-сайту Florida Today, что за два года, пока Пэддок владел этой собственностью, он лишь пять раз приходил к себе домой.

«Он казался нормальным, кроме того, что жил азартными играми. Он не делал никаких секретов из своей деятельности», – сказала соседка Шарон Джуди. «В первый раз, когда мы встретились, он дал нам ключ от дома и сказал: «Эй, ты будешь следить за моим домом? Мы будем здесь только время от времени».

Чем он зарабатывал на жизнь?

По данным публичного реестра, в период с 2001 по 2010 гг. Пэддок был лицензированным пилотом в Неваде и Калифорнии. Ранее он владел имуществом в округе Кларк, штат Невада; в Лос-Анджелесе и Сан-Бернардино в Калифорнии; и в Меските, штат Техас. Общественные записи также показывают, что он владел двумя самолетами. Кроме того, у него была лицензия на охоту на Аляске.

Согласно записям о занятости, ранее Пэддок работал менеджером в жилом комплексе в Меските. В 1980-х годах он также, видимо, работал внутренним ревизором для авиационной крупнейшей компании «Lockheed Martin».

«С 1985 по 1988 год Стивен Пэддок работал в компании-предшественницы Lockheed Martin», – заявил представитель компании «Bill Phelps». «Мы сотрудничаем с властями и отвечаем на все вопросы, которые возникают в отношении г-на Пэддока и его времени работы в компании».

Анонимный источник из правоохранительных органов сообщил NBC News, что в последние недели Пэддок осуществил «несколько крупных денежных переводов, имевших отношение к азартным играм». Как сообщается, речь идет о транзакции на сумму в десятки тысяч долларов, однако источники NBC не могли сказать, выиграл ли Пэддок или проиграл.

Джон Кацилометс, репортер журнала «Las Vegas Review», процитировал анонимные источники, в которых говорилось, что Пэддок был «известным VIP-игроком в Мандалай-Бей». Он «играл в покер, имея высокие лимиты, 125 долларов за одну раздачу».

Кто-нибудь видел это?

Пока нет никаких доказательств. Брат Пэддока, Эрик сказал Orlando Sentinel: «Мы абсолютно ошеломлены. Мы не можем понять, что произошло». Он не сразу ответил на сообщение, оставленное журналистами VICE News.

Эрик Пэддок также сказал «Daily Mail», что «не было абсолютно никаких признаков, указывающих на то, что он мог бы сделать что-то подобное», и добавил, что у его брата нет религиозной или политической принадлежности. «Он был просто парнем, – сказал он. «Что-то случилось, он сорвался или что-то в этом роде; он был просто обычным парнем».

Члены семьи сказали, что большую часть своего времени Пэддок проводил за азартными играми в Лас-Вегасе. Как сообщает Washington Post, по его словам, он любил слушать музыку кантри и посещать концерты в отелях Вегаса.



Пару лет назад Пэддок нанял Уэйда Хьюза, совладельца подрядной компании в Меските, чтобы построить забор вокруг его дома. Он хотел, чтобы он был сделан из твердого металла, так чтобы никто не мог заглядывать, но согласно местным правилам это было запрещено. Забор в конечном итоге был сделан из проволочной сетки.

«Он расстроился, что ему пришлось изменить его», – сказал Хьюз журналистам VICE News. «Похоже, он был зол».

Но, как и многие другие, которые пересекались с Пэддоком, Хьюз сообщил, что в нем не было ничего необычного.

«Он был другим – разные бывают люди», – сказал Хьюз. «Но вы должны понимать, что мы имеем дело с многими людьми здесь – людьми с разными представлениями. Поэтому, если бы мне пришлось вернуться в прошлое, нужно ли мне вспомнить что-нибудь, что он сказал не так? Ну, ты привык к людям, которые говорят странные вещи».

Хьюз добавил, что соседи по дому Пэддока часто отмечали, что он никогда не появлялся дом, и он понял, что в последнее время он жил в Лас-Вегасе.

Уточнение: более ранняя версия этого рассказа была приведена Джейсоном Шоу, сотрудником оружейного клуба Смокиа в Литтлфилде, штат Аризона, который рассказал журналистам VICE News, что видел Пэддока несколько раз за эти годы. Но когда журналисты VICE News начали проверять его, Шоу сказал, что он уже не уверен, что Пэддок был тот клиент, о котором он вспоминал.

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