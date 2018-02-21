Все причины почему одиночество очень плохо влияет на вас

Ещё в январе власти Великобритании объявили о назначении министра по одиночеству с целью решения проблемы социальной изоляции, поскольку одиночество стало такой же проблемой, как зависимость от сигарет.



Мы давно знаем, что отношения (особенно среди мужчин, вступающих в брак с женщинами) делают нас здоровее, поэтому, возможно, именно это и происходит в День Святого Валентина: поднятие тоста за дополнительные 10 лет жизни или более, так вам суждено жить дольше, если вы состоите в браке.

Videos by VICE

Ладно, да, быть одиноким – это чудесно и хорошо для развития, и нас таких больше, чем когда бы то ни было, бла-бла-бла, но давайте у нас будет хотя бы один день, когда мы признаем наши самые мрачные опасениях по поводу жизни и смерти в одиночестве.

Итак, вот все причины, по которым одиночество плохо влияет на вас, так утверждает наука, и об этом догадываетесь вы сами, потому что мы все жили (или продолжаем жить) сложной одинокой жизнью и имеем эмоциональные, финансовые и сексуальные шрамы, которые мы получили в ходе такой жизни.

Одинокие люди умирает раньше



Многие исследования показали, что одинокие люди умирают раньше, чем их женатые сверстники, мужчины умирают на 10 лет (!!!) раньше, а с женщинами и того хуже.



Вы слишком много пьете

Существует несколько неоднозначные данные об этом… женатые мужчины, по-видимому, пьют меньше, чем их одинокие сверстники, в то время как замужние женщины пьют больше. (Исследователи просто предполагают, что причина этому заключается в том, что мужчины пьют меньше, когда хотят вступить в серьёзные отношения, а женщины наоборот). Но всё же, такое чувство, как будто вы пьете больше будучи одиноким, не так ли? У вас есть друзья, с которыми вы встречаетесь и отвратительные свидания через Тиндер, которые вы терпите, и у вас всегда под рукой есть бутылка красного вина, которую можно допить, потому что сегодня уже вторник, и вы посмотрели половину последнего сезона Проекта Минди. Не могу поверить, что она развелась.

Купить дом в большом городе практически невозможно

Согласно исследованию Zoocasa, соотношение цен на жилье и доходов одинокого человека в центральном Торонто является в 17 раз выше его среднего дохода. Основное правило обычно заключается в том, что соотношение вашего уровня жилья и дохода должно быть примерно в три или четыре раза выше вашего дохода. Что это на самом деле значит? Это значит, что если вы живете в крупном городе, вам нужно зарабатывать более 100 тысяч долларов, если вы хотите иметь собственное жилье.

Вас будут позорить

В Дании в день своего рождения вас публично опозорят и тщательно покроют специями, если в возрасте от 25 до 30 лет вы до сих пор будете одиноки. Кроме того, ваша тетя будет мучить вас вопросами о вашем намерении создать семью, и это безумно бесит.

Никто не говорит вам «пойдем спать»

Вы не спите допоздна. Вы пытаетесь сразиться со своим одиночеством, засиживаясь допоздна за видеоигрой и выпивая дешевое пивко, подробно комментируя свою любимую спортивную игру, а затем проводите поддельные интервью с игроками после её завершения (по крайней мере, я так слышал). Затем вы приходите на работу после нескольких часов сна, чувствуя себя как куча дерьма, и, конечно же, делайте это снова на следующей вечер.

Вы ходите на такие тусовки, на которые вы действительно не хотите идти, потому что боитесь одиночества и смерти



Как много унылых вечеринок на дому друга вашего друга вы посетили, потому что думали, что есть надежда, что вы можете встретить кого-то классного? Миллиард? Вы никогда не ходили, верно?



Когда вам за 30 – это действительно отстойноооо

Все ваши друзья встречаются с кем-то, и вы действительно начинаете ощущать эффект «третий лишний» на встречах с ними, а потом начинаете замечать, что получаете всё меньше и меньше приглашений. И бог вам в помощь, когда в вашем кругу друзей начинают заводить детей и видят вас раз в сто лет, и шутят: «О, у тебя должно быть столько свободного времени, чтобы весело провести время, и я так завидую тебе», а вы просто думаете о вашем пустом календаре и бутылке красного цвета, которую вы собираетесь выпить в эти выходные, когда будете смотреть Проект Минди.

Вы можете превратиться в интернет-тролля



Вы смотрите каждый дерьмовый сабреддит, направленный против женщин. (Хорошо, это может быть немного самовыборочным.)



Паршивые спальные места



Когда вы отправляетесь в групповую поездку на дачу, вы вынуждены спать на диване, потому что парам «нужна конфиденциальность». В лучшем случае вы можете рассчитывать на одноместную кровать с вашим приятелем, который всю ночь громко пердит.



Вы на денежном дне

Вы тратите слишком много денег, потому что вы никогда не можете разделить что-либо – еду, продукты, жилье и т.д. Жизнь просто дороже, когда вы одиноки! ОХ ГОРЕ МНЕ!

Вы путешествуете в одиночку



Путешествие в одиночку может быть потрясающим. Когда вы молоды, всегда есть гостиница, проектированная для молодых людей, новые друзья и новые приключения. Когда вы достигаете определенного возраста, скажем, находитесь дважды в разводе с нефтяным магнатом, то вы можете путешествовать в роскоши, побаловать себя в одном из роскошных отелей класса «36 часов», а потом в другом. Но если вы находитесь в среднем классе, где вы превратились в того странного парня из хостела, путешествие в одиночку может немного сказаться на ваших эмоциях и расходах.



Вы несете ответственность сами за себя



У вас нет никого, кто мог бы помочь вам избавиться от всего вашего дерьма. Таким образом, вы никогда не развиваетесь эмоционально и в конечном итоге пишете плаксивые списки о том, как быть одиноким.



Никто к вам не прикасается



Вы когда-нибудь слышали о термине «голод по прикосновениям»? В основном, несексуальные прикосновения имеют глубокие здоровые эмоциональные и физические последствия.



«Существует необходимость прикоснуться, чего слова не могут. И есть также определенные преимущества для здоровья, которые является более заметными, когда привязанность выражается тактильными способами», – сообщил Кори Флойд из Университета Аризоны.

Вы, скорее всего, умрете после серьезной операции



Да, вы всё верно прочли. Это правда – чёрт возьми, есть даже чертово критическое исследование, подтверждающие это. Короче говоря, если у вас когда-нибудь случится операция на сердце или любая другая крупная операция, вы, скорее всего, умрете. С 2012 года толпа врачей в течение пяти лет следили за пациентами, которым сделали операцию на сердце и обнаружили, что одинокие люди почти в два раза чаще умирают чем те, которые состоят в браке. Теперь, прежде чем вы начнёте говорить дерьмовое клише «ох, он/она умер от разбитого сердца», есть простой, важный фактор, который объясняет это – близкий человек, как опекун, который помогает вам выздороветь. Так что, да, если вы восстанавливаетесь от чего-то серьёзного, имейте в виду, что без любимого человека, присматривающего за вашей жалкой задницей, пока вы поправляетесь, вы скорее всего умрёте. Урааааааа!!!

Эта статья изначально появилась на VICE CA.