Вспоминая серию «Умерь свой энтузиазм» о Хью Хефнере

Хью Хефнер был отвратителен. Да, его империя «Плейбой» оставила вполне определённый и неизгладимый отпечаток на популярной культуре, и ему удавалось возвести себя в ранг икон, что впечатляюще для парня, который рекламировал мягкую порнографию среди масс, но он всё равно был отвратителен.



И думать так нормально! Если вы работаете или живёте в Интернете (есть ли здесь какая-то разница?), на вас, вероятно, обрушивается океан того, что молодая поросль называет «телегами», о покойном 91-летнем магнате. Вы, вероятно, услышите, что он был сторонником свободы слова, а также нечто об изменении наших мыслей о заячьих ушках. Полагаю, это правда! Кроме того, он был отвратителен. Кроме того, вам вообще необязательно иметь какое-то мнение! Это же не Барак Обама – он основал журнал с голыми фотками и разбогател. Проще не придумаешь.

Videos by VICE

Помимо прочего, Хью Хефнер поучаствовал кое в чём хорошем (пусть и не напрямую) – в серии «Умерь свой энтузиазм» 2005 года, «Дымящаяся куртка». Действие значительной части серии происходит в скандально известном (и возмутительно удручающем) Playboy Mansion, но вместо того, чтобы откровенно сосредоточить действие вокруг того, насколько круто было бы посетить обиталище непристойностей Хефнера, серия хитро, забавно и, возможно, неумышленно подтрунивает над визуальными образами вокруг самого бренда.

Главная мысль состоит в том, что менеджер и доверенное лицо Ларри, Джефф Грин (Джефф Гарлин), получил приглашение в особняк и хочет, чтобы Ларри поехал с ним, но Ларри уже и так не в ладах с женой, Шерил (Шерил Хайнс), и сомневается – как бы не разозлить её ещё больше. Джефф, в свою очередь, разъясняет ему «теорию двойных нарушений»: по сути, бессмысленно волноваться, как бы не разозлить Шерил ещё больше, потому что она и так зла. Насколько сильнее она может разозлиться?

Бесчувствие очевидно, и оно отчасти делает «Умерь свой энтузиазм» настолько смешным: разумеется, если посетить дом, полный полуголых женщин, ваша жена может разозлиться, но погодите, она же всё равно зла, так имеет ли это вообще значение? Для большинства людей ответ – явное и очевидное «да», но Ларри Дэвид не такой, как большинство людей, и наблюдение за тем, как он настолько эгоистично действует в подобные моменты, приносит однозначное и очень забавное удовольствие.

Как указывает название серии, в ней также есть сюжетная линия об обмене куртками с самим Хефнером, а также сюжетная линия с загаданным ребёнком желанием увидеть голую женщину. Последняя несколько попахивает «Шоу Бенни Хилла», чего и следует ожидать. Первая несколько фантастична, пусть и исключительно потому, что видеть, как Хефнер пытается находиться «в характере», всегда весьма фантастично. Для парня, который так часто признавался в любви ко всему голливудскому, он также показался до боли неловким перед камерой. («Издаю я «Плейбой» или нет, я человек очень застенчивый», – заявил он вочерке Rolling Stone 1986 года, отвечая на обвинения в том, что он якобы изнасиловал покойную Playmate Дороти Страттен.)

А всякий, кто видел хоть одну серию скандально известного реалити-шоу на E! «Соседка», где Хефнер съёживается и глотает слова, уклоняясь от разговоров со своими многочисленными подружками, попавшими на шоу, знает, что камеры – это не для него. В «Дымящейся куртке» он такой же, но, как и в жизни в целом, ею всё равно можно наслаждаться, не замечая его присутствия.

Следите за сообщениями Ларри Фицмориса на Twitter.