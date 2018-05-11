Всё, что мы знаем о новом парне Граймс, Илоне Маске

Граймс посетила бал в Метрополитен под руку с таинственным мужчиной – человеком, не принадлежащим к артистическим и музыкальным кругам, в которых она вращается. Как ни странно, разносторонняя певица решила завязать отношения с родившемся в Южной Африке бизнесменом по имени Илон Маск. Так кто же он? Не волнуйтесь, ответы на все ваши вопросы я привожу ниже:



Он супер-богатый

Маск – сооснователь и генеральный директор Tesla, компании, производящей дорогие электромобили, и SpaceX, которая запускает ракеты или что-то в этом роде. Он стал одним из основателей X.com, которая в итоге слилась с другой компанией, основанной Питером Тилем – миллиардером-технарём, который фанател от Дональда Трампа во время выборов и финансировал иск Халка Хогана против Gawker, – и в результате получилась PayPal. Также он основал компанию, которая роет ямы, с подходящим названием BoringCompany.



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У него пятеро детей от первой жены, Джастин Маск

Маск неоднократно был женат и побывал в отношениях с несколькими известными звёздами. (Скоро я расскажу об этом больше!) С первой женой, писательницей Джастин Маск (в девичестве Уилсон), он вступил в брак в 2000 году. Их первый сын, Невада Александр, умер от синдрома внезапной детской смерти в десять недель в 2002 году. За следующие пять лет пара завела сыновей-двойняшек, а затем сыновей-тройняшек. Брак распался в 2008 году, спустя несколько напряжённых лет, о которых Джастин рассказала в эссе 2010 года, опубликованном в MarieClaire. Этот текст, отрывки из которого приведены ниже, наглядно показывает, каково это – состоять в отношениях с сооснователем Tesla и SpaceX:



«Я – твоя жена, – неоднократно говорила я ему, – а не подчинённая».

«Будь ты моей подчинённой, – так же часто говорил он, – я бы тебя уволил».

Затем стало хуже:

Илон согласился записаться на психологические консультации, но он управлял двумя компаниями и терпел огромный стресс. Спустя один месяц и три сеанса он предъявил мне ультиматум: «Либо мы сегодня исправим этот брак, либо я завтра с тобой разведусь». Как я поняла, это значило следующее: «Наш статус-кво мне подходит, значит, он должен подходить и тебе». Следующим утром он подал на развод . Я как будто онемела, но мне странным образом полегчало.

Джастин и Илон осуществляют совместную опеку над своими пятью сыновьями.



Илон также публично высказался о своих отношениях с Джастин во время их сложного развода. «Поскольку меня обвинили в побеге с актрисой в одной из крупнейших газет мира, – писал Илон в Business Insider, – многие решили, что это так. Скажу совершенно чётко: это не так. Я подал на развод с Джастин (по причинам, которые мне не нужно ни оправдывать, ни разглашать) до встречи с Талулой Райли, женщиной, которая сейчас является моей партнёршей».

Он женился на актрисе Талуле Райли и развёлся с нею – дважды

Подав на развод с Джастиной Маск, Илон спустя шесть недель написал своей бывшей СМС о своей помолвке с Райли. «В течение бракоразводного процесса мы с моей партнёршей обнаружили, что нравимся друг другу», – писала Джастин об актрисе.

Илон Маск женился на Райли в 2010 году. В 2012 году они развелись. В 2014-м вступили в брак повторно. Снова они развелись в 2016-м.

«Брак – это социальный конструкт, но я всё равно в него верю. Мы с Илоном – друзья неразлейвода», – сообщила Райли DailyMail во время их второго развода. – Мы будем постоянно видеться и заботиться друг о друге. Если бы так могло продолжаться бесконечно, было бы замечательно. Пробыв с человеком восемь лет с перерывами, действительно учишься его любить. Мы с ним очень хорошо умеем любить друг друга».

Когда-то он встречался с Эмбер Хёрд

Той самой актрисой!



«Я только что порвал с девушкой, – заявил он RollingStone в 2017 году. – Я был сильно влюблён, и мне было очень больно. Ну, думаю, это скорее она со мной порвала, чем я с ней».

“После расставания с Хёрд он сказал: «Я ищу длительных отношений. Я не ищу секса на одну ночь. Я ищу серьёзную спутницу или родственную душу».

«Я не могу быть счастливым, не будучи влюблённым, не имея долговременной спутницы, – заявил Маск RollingStone. – Я никогда не буду счастлив, если у меня никого не будет. Я просто умираю, ложась спать в одиночку».

Его папаша, Эррол Маск, кошмарен

В том же интервью для RollingStone Маск также говорил о пережитом в детстве эмоциональном насилии со стороны отца. «Он был просто ужасным человеком, – сказал Илон. – У моего папы непременно имеется тщательно продуманный злобный план. Он непременно замышляет зло».



В марте 2018 года появилось сообщение о том, что Эррол Маск стал отцом ребёнка Яны Безюйденхут, собственной падчерицы от второго брака, которую он воспитывал с четырёх лет. «Это случилось однажды вечером, когда Яну вышвырнул из дома бойфренд и она переночевала у меня дома, – рассказал он южноафриканской газете. – Вы должны меня понять: я 20 лет был холост, и я – просто человек, который ошибается».

Слава Богу, Илон отдалился от своего токсичного отца.

Он не любит профсоюзы!

Компания Илона, Tesla, немало занималась публичной борьбой со своими заводскими рабочими, которые обвиняют компанию в отрицательном отношении к профсоюзам. «Всякий раз, когда мы выходим и пытаемся раздавать [профсоюзные] листовки, подходят охранники, говорят с нами 20-30 минут, берут у нас бейджи и проверяют, что мы работаем на заводе, – рассказал один из рабочих DailyBeast в прошлом году. – Иногда приходят люди из отдела кадров, и они высказывают своё мнение по этому поводу, не стесняясь».

Травматизм на его автозаводах выше среднего

В 2017 году исследование, проведённое одной группой защиты прав рабочих, обнаружило, что «травматизм на производственных мощностях [Tesla] во Фримонте в 2014-2015 годах был выше среднего… [и] заставляет сомневаться в заявлении Tesla о том, что с 2016 по 2017 год травматизм снизился».

(Вот из-за такого рабочие, собственно, и хотят существования профсоюзов.)

У него лучшие вживлённые волосы (возможно?), которые я когда-либо видела

Хотя у меня нет подтверждений тому, что Маск пользуется графтами с волосами, как ещё можно объяснить вот это?



«1999: «Я создаю финансовые вебсайты».

«2017: «Я создаю все что мне вздумается».

Musk joked about his hair transformation on Twitter in 2017.

Он идентифицирует себя как «либерала в социальных вопросах и консерватора в налоговых»

«Я где-то посередине: в социальных вопросах – либерал, а в налоговых – консерватор», – якобы высказался Маск о своих политических взглядах в 2011 году.



Он скоро откроет собственный юмористический сайт!

В 2017 году Маск увёл несколько штатных сотрудников с сатирического новостного сайта The Onion, дабы открыть собственную комедийную медиакомпанию, которую он, возможно, назовёт «Thud!» Сообщают, что в 2014 году Маск и вовсе задумывался о покупке The Onion.

«Чтобы понять важнейшую истину, – заявил он RollingStone, – её, думаю, можно раскопать на The Onion и порой на Reddit».

Он активно пользуется Twitter

Единственная женщина, которую он в настоящее время читает, – это его новая любовь, Граймс. Вот некоторые из его твитов:



Немного красного вина, винтажная музыка, немного Амбиена … и волшебство!

По видимому, еще есть эти штуки, называющиеся «Папиными шуточками» и я сочиняю их

И нет, я не инопланетянин, но я был им

A little red wine, vintage record, some Ambien … and magic! — Elon Musk (@elonmusk) June 7, 2017

Apparently, there is this thing called "Dad jokes" and I make them — Elon Musk (@elonmusk) February 16, 2017

And, no, I'm not an alien…but I used to be one — Elon Musk (@elonmusk) June 12, 2016

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Эта статья впервые появилась на VICE US.