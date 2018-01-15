Всё, что не так, со «Звёздными войнами: Последние джедаи»

«Звёздные войны: Последние джедаи» идут в кинотеатрах, и сходить на них нужно всем, а то они могут и не заработать 800 миллионов долларов, которые им нужны, чтобы выйти в ноль. Предполагается, что большую часть прибыли фильм получит за праздники от членов семей, которым нужно отдохнуть друг от друга. Так как у меня семьи нет, я посмотрел их вчера вечером .

«Последние джедаи» – это длинный, запутанный фильм с переизбытком персонажей и общим посылом, который то ли неясен, то ли попросту глуп. Также он забавный, симпатичный визуально и удивительно странный, но его сюжет слишком беспорядочен и кажется порождением нескольких десятков очень талантливых людей, которые не соглашались друг с другом и шли на дурные компромиссы.

Videos by VICE

Не знаю, можно ли сказать, что у этого фильма есть сюжет, но там происходит следующее. Генерал Лея (бывшая принцесса Лея) эвакуирует свои войска с их секретной базы одновременно с наступлением плохих ребят. (Её повышение из принцесс в генералы – из тех псевдо-повышений, которые дают вместо повышений зарплаты. Лея всегда была на коне.) По Дэмерон прикалывается над плохими ребятами, дабы отвлечь их, а затем взрывает несколько орудийных башен на нехороших космических кораблях. Выглядит это шикарно, как ближний воздушный бой в конце «Звёздных войн: Новая надежда».

Затем По ослушивается приказов, возвращается на базу и вызывает эскадрон бомбардировщиков, которые прилетают и взрываются, как по принципу домино. Эта сцена и разочаровала меня в фильме: повстанцы воюют уже много десятилетий и не научились летать достаточно далеко друг от друга, чтобы не повзрывать друг дружку? Может показаться, что я сейчас придираюсь к мелочам, но в «Последних джедаях» полно моментов, в которые логика исчезает, а умные по идее персонажи делают дурацкий выбор.

Тем временем Финн без лишних церемоний пробуждается от комы, в которой находился в конце «Пробуждения Силы», и бегает в прозрачном пластиковом костюме, брызгая во все стороны жидкостью. Пока что это был самый странный момент, который я видел в фильме по «Звёздным войнам» (погодите, то ли ещё будет), и это было довольно круто. Он спрашивает, где Рей, и мы быстро переходим к ней на том ирландском острове, где она протягивает старый световой меч Люка самому Люку. После долгой паузы он берёт его и забрасывает за плечо, что вызвало у зрителей смех и частично сняло напряжение.

Люк почему-то ведёт себя как уставший, склонный к пессимизму гад, которому хочется забыть обо всей этой джедайщине. Марк Хэмилл публично заявил, что считает, что его персонаж был плохо прописан, и я с этим согласен, но смотреть на него всё равно очень приятно. Рей пристаёт к нему с просьбами обучить её, он ворчливо отказывается, но в конце концов сдаётся.

Disney

Главным злодеем всё ещё является Кайло Рен, и когда мы видим его первый раз, он говорит со своим злым боссом Сноуком. В «Пробуждении Силы» мы видели Сноука только в виде проекции с огромным масштабом, и возникла популярная фанатская теория, что на самом деле он малюсенький; впрочем, в «Последних джедаях» мы узнаём, что он просто чувак нормального размера, будто из видеоигры, выглядящий так, как будто на компьютерную графику для него поскупились.

Пока Рей продолжает ходить за Люком по острову, мы видим стоящее прямо гигантское существо с чем-то, похожим на очень большие тестикулы, хотя на самом деле это груди (или вымя). Вот самое странное, что я видел в фильме по «Звёздным войнам»: Люк доит этого гигантского зверя и неаккуратно поглощает его молоко. Также на острове живут те самые миленькие, похожие на Фёрби создания, которые называются порги; впоследствии мы видим, как Чубакка жарит одного из них на костре, между тем как другие порги смотрят на это и оплакивают потерю товарища. Это тоже было очень странно. Происходит ещё одна огромная космическая битва, в которой генерала Лею взрывом выбрасывает в космос; она вроде как мертва, но затем приходит в себя и вплывает обратно в космический корабль, что тоже очень странно.

За её работу берётся адмирал Холдо, которую играет Лора Дерн. (Кэрри Фишер закончила съёмки до своей смерти в прошлом году, но всё равно кажется, что роль Дерн заполняет собой те кадры, до которых не успели добраться.) Холдо (и Лея) неоднократно говорят Дэмерону, что сбежать и выжить лучше, чем сражаться и жертвовать человеческими жизнями, что и является основным посылом «Последних джедаев» – посылом, который кажется сомнительным и, возможно, нечестным. В конце концов, франшиза же называется не «Звёздный мир».

Disney

После второй огромной космической битвы хорошие ребята бегут от плохих ребят через гиперпространство, но плохие ребята сразу следуют за ними, а воспользоваться гиперпространством снова хорошие ребята не могут, потому что топлива у них в обрез и если они это сделают, то застрянут. Как и где заправлять гигантский космический корабль? Мне всегда казалось, что эти гигантские космические корабли работают от каких-то гигантских ядерных реакторов. Возможно, эта жалоба прозвучит по-задротски, но представьте себе, как кто-нибудь говорит, что не может управлять своей подлодкой, потому что на ней защитный колпачок. Неужто «Звезду Смерти» подводили к гигантской АЗС?

Финн (для него это второй фильм по «Звёздным войнам», и у него нет почти никаких определяющих черт, кроме трусости) пытается сбежать с корабля хороших ребят, и его арестует за дезертирство неприятный персонаж по имени Роуз. Они узнают, что им нужно отправиться на похожую на казино планету в поисках некоего дешифровщика, чтобы их не выследили плохие ребята. Так начинается самая бесполезная сюжетная линия «Последних джедаев».

На планете, на которую они отправляются, играют большие оркестры, а богатые жители космоса играют на фантастических игровых автоматах. Они встречают Бенисио Дель Торо, пардон, Ди-Джея, который помогает им в тюрьме, а вскоре после этого предаёт. Возможно, «Последние джедаи» были бы гораздо лучше вообще без этой сюжетной линии и всех участвующих в ней персонажей, и это весьма хреново, поскольку в этой сюжетной линии также задействованы все трое небелых актёров в фильме.

Как бы то ни было, есть классный момент, когда Рей залезает в нору в земле и видит шикарный психодел, а ещё – красивый наземный бой, который происходит на покрытой солью красной планете. Но всё остальное в «Последних джедаях» – это пресная мешанина из взрывов и разочарования. Плохие ребята и дальше используют оружие, которое долго включается перед выстрелами, Люк, по-видимому, бесславно умирает, растворившись в воздухе без предупреждения, происходит ещё кое-какая ересь, фильм посвящается Кэрри Фишер, и на этом конец.

Disney

Франшизу «Звёздные войны» легко представить себе как огромную песочницу бесконечных возможностей, но все события этих в целом слабых и незапоминающихся после «Возвращения джедая» фильмов, показали, насколько ограничен на самом деле масштаб «Звёздных войн». Передача атмосферы и тональности трёх оригинальных фильмов озадачила множество высокооплачиваемых профессионалов. Оригинальные фильмы по «Звёздным войнам» были простыми историями с простыми персонажами, в которых изображались роскошно смоделированные места. Предполагается, что главным персонажем этой новой трилогии является Рей, но мы всё ещё знаем о ней недостаточно, так как «Последние джедаи» больше времени отводят другим персонажам, которые не кажутся такими важными.

Джордж Лукас решил убить персонажа Бена Кеноби посредине «Новой надежды» из-за того, что после побега персонажей со «Звезды Смерти» ему больше ничего не оставалось делать. «Последние джедаи» задуманы как аналог «Империя наносит ответный удар», но на самом деле у них больше общего с «Возвращением джедая», которое большинство фанатов «Звёздных войн» считает самым слабым фильмом оригинальной трилогии. Если бы «Возвращение джедая» в основном вращалось вокруг освобождения Хана из дворца Джаббы и противостояния Люка Вейдеру, этот фильм был бы лучше, но вместо этого он слишком много времени отводит лесной планете Эндор, на которой армия плюшевых мишек неубедительно побеждает огромную армаду хорошо вооружённых космических солдат.

В «Последних джедаях» точно так же могло бы быть поменьше персонажей и поменьше перипетий. По, Финн, Роуз, Ди-Джей и Холдо были бесполезными персонажами с бесполезными сюжетными линиями, которые ничего не принесли, но зато очень много отняли. Пока что единственным мало-мальски глубоким персонажем является Кайло Рен. Получит ли Рей какую-то личность в следующем фильме? Думаю, мы ещё узнаем.