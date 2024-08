Всё, что нужно узнать перед просмотром «Чёрной пантеры»

Итак, вы на самом деле ни черта не знаете ни о Чёрной Пантере, ни о Ваканде, а также думаете, что Т’Чалла – это такой латиноамериканский танец. Вас здесь никто не осуждает – вероятно, потому-то вы это и читаете. Я искренне надеюсь, что вам уже больше никогда не придётся симулировать во время очередного разговора об этом крутом фильме-рекордсмене о чернокожих супергероях. Итак, с этой целью я потратил неприлично много времени на изучение мира Чёрной Пантеры в целом, чтобы этого не пришлось делать вам (хотя вам, возможно, и следовало бы). Начнём урок.

Кто заслуживает признания за создание «Чёрной Пантеры»?



Ладно, итак, изначально следует упомянуть парочку белых чуваков, которых звали Стэн Ли (автор и редактор / издатель) и Джек Кёрби (автор / художник); они занимались комиксами Marvel. В конце 60-х оба сотрудника Marvel сочувствовали движению за гражданские права, поэтому, в свою очередь, воспользовались возможностью создать комиксового персонажа, который воплощал бы доселе невиданный африканский героизм. Чёрная Пантера впервые появился в номере 52 «Фантастической четвёрки»; он был умным, богатым королём, а также самым настоящим африканцем. И нет, его назвали не в честь Партии чёрных пантер. Он впервые появился в июле 1966 года, в то время как эта антифашистская группа была основана уже в октябре 1966 года.



From left to right, Christopher Priest and Ta-Nehisi Coates.

Также, разумеется, следует упомянуть сценариста комиксов и вообще крутого чернокожего парня Кристофера Приста и художника Марка Тешейру, которые расширили мифологию Чёрной Пантеры, превратив её в нестереотипный, подходящий для экранизации источник для миростроения в комиксе 1998 года из 62 выпусков. Впоследствии, в 2016 году, Та-Нейази Коутс взялся за работу, основываясь на концепциях, которые предложил Прист, сосредоточившись на кулуарных политических играх, связанных с правлением короля.



Хорошо, так кто такой этот Т’Чалла?



T’Challa played by Chadwick Boseman | Images courtesy or Marvel.

Он король. Наш главный герой. Из первого поколения, учился в частной школе, сын богатых родителей, которые совершенно случайно оказались королём и королевой. Согласно истории, его кровная мать погибла при родах, поэтому его отец, король Т’Чака женился снова и воспользовался своим богатством, чтобы отправить нашего африканского принца за границу учиться и получить докторскую степень по физике в Оксфордском университете в Англии. Также он прошёл подготовку по гимнастике и мастерски владеет несколькими видами боевых искусств, потому что почему бы и нет. Т’Чалла, которого часто считают одним из интеллектуалов вселенной Marvel Comics, упражняется не только в борьбе с традиционным злодейством, но и в управлении страной. После того, как его отец был убит во время спланированного теракта в фильме «Первый мститель: Противостояние», Т’Чалла принял мантию Чёрной Пантеры и фактически стал лидером целой страны.

А что значит «Чёрная Пантера»?

From left to right, sister to T’Challa, Queen Shuri and King T’Challa.

Во-первых, Чёрной Пантерой может быть любая особа королевской крови. Это отличие часто упускают из виду, приравнивая титул к любому другому псевдониму обычного супергероя. Т’Чалла всегда будет Т’Чаллой, а костюм Чёрной Пантеры всегда будет… костюмом Чёрной Пантеры: да, это кусок спандекса на вибраниумовой (с этим мы разберёмся) подкладке, но это всё равно костюм. Традиционно вся разница тут в носителе костюма, который превращает пафосный неодушевлённый предмет в условную корону, которой он и является. Носить чёрный спандексовый костюм, созданный по образу и подобия таинственного Бога-пантеры значить быть королём или королевой из многовековой династии. Как это всегда бывает с лидерством, есть и кое-какие бонусы – способности как у пантеры и телохранители, а также VIP-доступ к технике будущего, армии и несметному богатству Ваканды.



А что такого примечательного в Ваканде?



Images courtesy of Marvel.

Ваканда – это вымышленная южноафриканская страна, одновременно изолированная и невероятно богатая благодаря веществу, которое называется вибраниум. В общем и целом, это националистическая утопия – прекрасная в своём афрофутуристском великолепии, но с ярко выраженным менталитетом «у вас своя свадьба, у нас – своя». Действительно понять, почему так вышло, значит увидеть Ваканду такой, какая она есть. Большой участок земли лежит прямо на гигантском куске золота. Теперь замените это золото редким волшебным неразрушающимся металлом, которому 10 000 лет, в указанном выше виде, стоимостью, на минуточку, 10 000 долларов за грамм, и поймёте, с чем работал Т’Чалла. Деньги приносят прогресс, поэтому Ваканда продвигалась вперёд в техническом плане гораздо быстрее по сравнению с обычными странами. Местным есть что защищать, и поэтому их ни разу не завоевали в границах страны. Лишь недавно они приняли решение открыться миру с целью помочь.



И ещё раз: что там за вибраниум такой?



Эту штуку около 10 000 лет назад занесло внутрь Земли метеоритом. Это вещество, которое когда-то называли антиметаллом, обладает вымышленной способностью растворять другие металлы на каком-то фундаментальном уровне. Впервые он был обнаружен во время экспедиции в Антарктиду в 1940-х годах (из него изготовлен щит Капитана Америки), а также открыт в огромных количествах в Ваканде королём Т’Чакой. Разновидность вибраниума, открытая на африканских землях, обладала способностью поглощать звуковые волны и вибрации, в том числе кинетическую энергию. Практически весь город, а также костюм Чёрной Пантеры практически полностью работает на неразрушающемся металле.

Ты что-то говорил о личных телохранителях?

The Dora Milaje | Image courtesy of Marvel.

Их называют Дора Миладже. Просто представьте себе группу крутых, как Грейс Джонс, чернокожих женщин с навыками примерно как у Чёрной Пантеры. Это и есть Дора Миладже. Говорят, что этих женщин набирают из каждого отдельного племени Ваканды, и традиционно они выполняли роль потенциальных королев при неженатом короле. Однако эта идея «брака во время обучения» была вырезана из оригинального замысла комикса Кристофера Приста с появлением фильма, как объяснил Screen Rant продюсер фильма «Чёрная пантера» Нейт Мур. «Нам показалось, что рассказывать историю Дора [Миладже] не нужно, а в какой-то степени мы все как бы отказались от неё как от неприятной. Так что этого мы изучать не будем».

Хорошо, а в Ваканде есть злодеи?

Killermonger played by Michael B. Jordan.

Исторически – да. Это же, как-никак, королевство, а королевству нужны противники. Помимо периодических восстаний, можно упомянуть среди них голландца/южноафриканца Улисса Кло. Он долгое время гонялся за редким вакандским вибраниумом для своих замыслов безумного учёного. Ещё есть Киллмонгер (имя при рождении – Н’Джадака), питающий ненависть к престолу Ваканды после того, как определённым образом погиб его отец (и его в грядущем фильме играет невероятный Майкл Б. Джордан). Он – противоположность Т’Чаллы. Он родился в бедном районе Гарлема. Отслужив в армии во время учёбы в Массачусетском технологическом институте, он практически равен Т’Чалле по интеллекту и навыкам. Его цель как злодея не так старомодна (управлять миром / разрушить мир), как можно подумать.

Каково место Чёрной Пантеры во вселенной Marvel, и кто за этим стоит?

Как упоминалось выше, Чёрная Пантера (в исполнении Чедвика Боузмана), как и большинство вакандцев, издавна придерживается изоляционизма, если какой-то конфликт не затрагивает своих. Так уж получилось, что его отец Т’Чака, о котором я однажды упомянул, погиб на американской земле… так что да. Чёрная Пантера в связи с этим ввязался в международный конфликт, который повлёк за собой столкновение с Мстителями («Первый мститель: Противостояние»), дабы найти убийцу и предать его правосудию. Разумеется, убийцу нашли, всё было в порядке, и Т’Чалла вернулся домой заниматься королевскими делами. Всё это благолепие пришлось испортить двум противникам (упомянутым выше). Как бы то ни было, он стал человеком, стремящимся помочь тем, кто в этом нуждается, своим богатством и ресурсами, но не путайте: его главной заботой всегда является / будет Ваканда.

Так фильм хороший?

Длинный ответ: скоро будут обзорные статьи. Но вот короткий: ДА, БЛИН.

Какую кассу он соберёт?

Несметную.

Как с этим справляются расисты?

Отвратительно.

Следите за сообщениями Ноэла Рэнсома на Twitter.

