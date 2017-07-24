Всё, что нужно знать об «Игре престолов» до седьмого сезона

Настала зима нашего контента (распространяемого). Да, для большинства из нас сейчас середина лета, но для верных зрителей «Игры престолов» (которых столько, что, живи они в отдельной стране, она была бы 57-й по количеству населения в мире) 16 июля означает конец долгой оттепели, так как на HBO наконец-то стартовал седьмой сезон, а не-фанаты ошеломлённо наблюдают за тем, как их ленты в соцсетях поглощает облако шумихи и предупреждений о спойлерах в виде дракона.



В данный момент «Игра престолов» безоговорочно доминирует в качестве самого популярного цикла мифов, современной «Илиады» или «Гильгамеша», которая в равной степени отдаёт беспросветно тёмной политической сознательностью и мрачной европейской историей. Этот, предпоследний, сезон также предоставляет ответ на величайшую логическую задачу нашего времени: как закончить эпическую историю, когда большинство её персонажей мертвы?

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С составом, в котором в настоящее время всего пять живых звёзд (наряду с персонажами второго плана в исполнении актёров, которые в начале сериала, в 2011 году, по большей части были детьми), один из ответов таков: снять семь серий на сезон, а в восьмом и последнем сезоне запланировать всего шесть серий, которые, возможно, будут длиться столько же, сколько и полнометражные фильмы. К тому же, все стороны собираются в нескольких важнейших местах, а большинство основных персонажей, как предполагается, впервые появляются в общих сценах (и думать об этом странно: представьте себе, что Диане, чтобы пересечь Узкое море и встретиться с Сэмом, понадобилось семь сезонов «Весёлой компании»).

Однако мы ещё не вышли из богорощи. Прежде чем распрощаться с Вестеросом (и пока Джордж Мартин ещё занимается процессом собственно написания книг, по мотивам которых снимается сериал), нам нужно отобрать власть у недавно коронованной Серсеи Ланнистер, вылечить Джораха Мормонта от серой хвори, которую он подхватил в Валирии, а также объединить Джона Сноу и Дейнерис Таргариен в борьбе с немёртвой угрозой к северу от Стены. Будет ли что-либо из этого решено в грядущем сезоне? Пожалуй, что нет! Но спустя шесть сезонов перемещения фигур по доске что-то должно склеиться, а эта шпаргалка с прогнозами поможет вам не перепутать Тиреллов с Мартеллами, пока мы готовимся к тому, что однозначно станет самыми кровавыми семью часами в истории телевидения. Это Великий предпросмотр «Игры престолов» – 2017 от VICE, и как всегда, валар моргулис, черти.

Дом Старков

Краткая версия: После того, как Джон Сноу (Кит Харрингтон) восстал из мёртвых, отпрыски Неда Старка восстановили дом своих предков, Винтерфелл, и объединились против угроз с севера (ледяных зомби) и с юга (Ланнистеров).

Шестой сезон: Как отметила Фланнери О’Коннор в «Хорошего человека найти нелегко», воскрешение – это нечестная игра. Но пришёл шестой сезон, вернул к жизни Джона Сноу, и теперь нам всем приходится с этим жить. На какое-то время было легко забыть, что Старки – звёзды сериала, учитывая те унижения, которые пришлось пережить за весь сериал их различным сыновьям и дочерям.

Однако теперь, когда бастард Джон Сноу после откровения (по крайней мере, для зрителей) о его знатных родителях уже практически получил признание закона, Старки вернули себе контроль над Винтерфеллом, а следовательно, и Севером. Джон пользуется поддержкой Ночного Дозора и Одичалых, его сестра Санса не без помощи собак отомстила своему насильнику, самозванцу Рамси Болтону, а Бран (самый младший из ныне живущих Старков после того, как Рамси в прошлом сезоне пристрелил маленького Рикона) прошёл своё обучение на джедая и отправился назад к Чёрному замку, чтобы воссоединиться с братом и сестрой.

Без внимания осталась Арья Старк, которую в последний раз видели в процессе мести Уолдеру Фрею за убийство матери и брата: она скормила ему собственных детей и перерезала ему горло. Необычайные бывшие союзы былых союзников Бриенны Тарт, Тормунда Великаньей Смерти, Давоса Сиворта и Пса (которого тоже недавно оживили) в прошлом сезоне оказались в более-менее подвешенном состоянии, что сделало их удобными для сюжета.

Чего ожидать: Неудивительно, что Старков остаётся достаточно для двух сюжетных линий, но поехали: (1) Джон Сноу теперь – король Севера, но правление волнует его меньше, чем уверенное шествие Белых Ходоков на Винтерфелл. Он, вероятно, попросит мира у Дейнерис (которая приходится ему тётей, о чём не ведают они оба) в попытке отвлечь её внимание от осады Королевской Гавани и привлечь его к обороне Стены, оставив управление Винтерфеллом на других Старков. Из-за этого они, вероятно, (2) вступят в конфликт с Петиром Бейлишем, который, как мы видели, в конце прошлого сезона проверял свой контроль над Сансой и вообще подозрительно слонялся туда-сюда.

Шоураннеры Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс, вероятно, заставят зрителей пожалеть, что они постоянно недооценивали Сансу, хотя Арья и является дикой картой 0 особенно если вы, как и я, придерживаетесь непопулярного мнения о том, что наша Арья погибла в восьмой серии шестого сезона, а её место с тех пор занимает её соперница, крадущая лица Бродяжка.

Лена Хеди, Николай Костер-Вальдау. Фото: Хелен Слоун/любезно предоставлено HBO

Дом Ланнистеров

Краткая версия: Состоящие в кровосместительной связи брат с сестрой, Серсея и Джейме Ланнистеры (Лена Хеди и Николай Костер-Вальдау) забрали у своих врагов власть над Семью Королевствами, в то время как их брат-изгой Тирион (Питер Динклэйдж) контролирует вызов, который бросила их правлению Дейнерис.

Шестой сезон: Несмотря на самоубийство их управляемого сына Томмена, для Ланнистеров сезон удался. Будучи изгнанным из Королевской Гавани новоиспечённой теократией Его Воробейшества, Джейме сорвал восстание в Риверране, в то время как Серсея изничтожила Тиреллов и Воробьёв, а затем короновалась. Тирион между тем стал Десницей королевы, несмотря на то, что едва не вылез из кожи вон ради интересов Дейнерис, пытаясь договориться с работорговцами, пока она находилась в плену у дотракийцев. Никогда не договаривайтесь с работорговцами! (Также были шутки о сотах и ослах.) Как бы то ни было, Тирион рассчитывает вести совместную армаду Тиреллов, дотракийцев и Безупречных, а это значит, что столкновение с его братом и сестрой неизбежно.

Чего ожидать: Было время, когда бесконечно харизматичный Тирион Ланнистер в исполнении Питера Динклэйджа рулил в сериале, но в более поздних сезонах его образ свёлся к функции мажордома Дейнерис. Трудно сказать, изменится ли ситуация в этом сезоне, но его возвращение на материк означает, что на его долю снова выпадут словесные поединки с братом Джейме (также будет интересно увидеть, во что превратилось вежливое уважение, которое эти двое всегда питали друг к другу после убийства отца Тирионом).

Однако настоящая химия будет между Серсеей и Джейме, так как после смерти всех трёх их детей Джейме задумывается о том, насколько далеко он может последовать за сестрой с её замашками «безумной королевы». Серсея теперь – гораздо больше, чем злодейка, и, хотя тактика у неё, безусловно, драконовская (я ожидаю союза с таким же садистом Эуроном Грейджоем), трудно не наслаждаться самую малость её приходом к власти, учитывая, через что она прошла на наших глазах. Джейме, между тем, невольно восхищается Бриенной, своим эквивалентом во вражеском лагере, и презирает своих союзников Фреев. Сюжетная линия искупления Цареубийцы стала самой медлительной в сериале, и я надеюсь, что в седьмом сезоне его этический кризис начнёт освещаться снова после двух сезонов, которые он провёл в качестве человека, противоречащего Серсее и выполняющего за неё грязную работу.

Эмилия Кларк. Фото: Хелен Слоун/любезно предоставлено HBO

Дом Таргариенов

Краткая версия: Дейнерис (Эмилия Кларк) вернула своему дому статус главной силы Миэрина и ведёт вторжение на Вестерос, готовившееся шесть сезонов.

Шестой сезон: Мы скоротали время с повтором сюжетной линии Дейнерис из первого сезона: она завоевала восхищение конных владык дотракийцев и пришла к власти (снова), обещая завоевание запада. Учитывая неизбежность её сюжетной линии (она – «пламя» в названии «Песнь льда и пламени»), история Дейнерис на бумаге, вероятно, выглядит довольно сухой, но Эмилия Кларк умело вжилась в роль (пусть даже актриса, по-видимому, в настоящее время ищет Ходора), а её взаимодействия с актёрами второго плана, к примеру, Иэном Гленом в роли безответно влюблённого и неизлечимого Джораха Мормонта, Михилем Хёйсманов в роли красавчика-наёмника Даарио Нахариса или Натали Эммануэль в роли придворной переводчицы Миссандеи, отличались некоей расслабленной драматургией, будучи в целом свободны от необходимости двигать события вперёд.

Мы также три сезона изучали всю подноготную управления городом, что было необычайно исчерпывающе для оживлённого престижного телесериала. Но поиграли и хватит: пора увидеть Дейнерис в роли воеводы, которой ей всегда было на роду написано стать, а экшн-сценам пора возобладать над махинациями, охами-вздохами и реальной политикой, господствовавшими в пустынных сценах уже целую треклятую вечность. Пламя и кровь.

Чего ожидать: Если бы атака Дейнерис на Вестерос немедленно увенчалась успехом, этот сериал был бы коротким, верно? Так что ожидайте всевозможных проволочек, между тем как Дейнерис узнает, что захватить власть у существующей империи с определённой военной мощью гораздо труднее, чем выступать в роли дотракийского мессии. В новом сезоне она, вполне вероятно, познакомится с Джоном Сноу, но строить ещё какие-то догадки трудно. Мы ожидали атаку кхалиси на Королевскую Гавань как основное событие в течение всего сериала, а теперь, когда её час настал, ситуация немного смахивает на концовку «Выпускника».

Я искренне ужасаюсь шиппингу Джона Сноу и Дейнерис, который на этом позднем этапе, после того, как им обеим довелось полюбить и потерять своих истинных возлюбленных, был бы слишком прост; однако с другой стороны, союз ради власти между амбициозными равными стал бы новаторским изображением брака как средства с гораздо большим количеством исторических примеров, чем у «любви с первого взгляда», которую, как я беспокоюсь, попытается впарить нам сериал. Кроме того, это было бы ещё и инцестом, а мы знаем, как полезен он оказался Визерису, Джоффри, Мирцелле и Квентину Компсону.

Дома Грейджоев , Тиреллов и Мартеллов

Краткая версия: Разношёрстные остатки других великих домов Вестероса вынуждены создавать отчаянные союзы с другими; Теон и Яра Грейджой, Оленна Тирелл и Песчаные Змейки объединяются с Дейнерис.

Шестой сезон: Для повелителей Дорна и Хайгардена этот сезон выдался насыщенным, хотя и пагубным: правящие силы первого были вырезаны в самом начале, а правящие силы второго были взорваны в конце. В результате работать нам особо не с чем. После смерти Лораса, Маргери и Мейса «Я делаю всё, что в моих силах» дом Тиреллов ныне представлен леди Оленной (семидесятилетней секс-бомбой Дайаной Ригг, играющей лучше всех в сериале) и родичами Сэмвелла Тарли (помните их?). Мартеллам лишь немного лучше: они состоят из Песчаных Змеек (любимых «боксёрских груш» фэндома со времён Уэсли Крашера и Джа-Джа Бинкса) и Элларии, чей стиль правления пока что заключался в показывании на что-нибудь подбородком. Лорд Варис убеждает их заключить союз с Дейнерис, и к ним присоединяются Теон и Яра Грейджой; Теон быстро движется к искуплению, проглотив свою гордость, спася Сансу Старк из когтей Рамси и поддержав претензии своей сестры на Солёный трон, между тем как неизменно грозная Яра, когда её видели последний раз, строила глазки Дейнерис. На пятки им наступает их отвратительный дядя Эурон, которого сериал явно собирается превратить в их мини-босса на последнем этапе. Но, если он собирается худо-бедно заполнить пустоту, оставленную Болтонами и Фреями, ему придётся найти какой-то способ повысить градус безнравственности в сериале. Наконец, помните дом Баратеонов? Бывший правящий дом Вестероса ныне полностью обескровлен, пусть даже он и был незаконным, в то время как единственного выжившего сына Роберта Баратеона, весёлого кузнеца Джендри, не было видно уже три сезона.

Чего ожидать: По сути, смерти всех этих персонажей. Тиреллам и Мартеллам больше нечего предложить истории, кроме ужасной смерти, которая превратит Эурона в угрозу, которую хотят сделать из него Уайсс и Бениофф. Однако наблюдать за уходом Оленны и Яры было бы трудно, так что я надеюсь, что они хотя бы скончаются с подобающе язвительным монологом. Теон же, возможно, является самым сложным и близким зрителю персонажем сериала, потерпевшим неудачу конъюнктурщиком и предателем, вынужденно совершившим геройство исключительно случайно и после рассмотрения всех остальных вариантов (а также кастрации и отправки пениса его отцу по почте). Какую роль осталось сыграть Теону, неизвестно, однако ему и Джону Сноу, несомненно, будет что сказать друг другу, если случится так, что их пути пересекутся под присмотром Дейнерис.

Рори Макканн. Фото: Хелен Слоун/любезно предоставлено HBO

Дальнейшие прогнозы: По самой сути своей, «Игра престолов» – это история о противостоянии прагматизма и идеалов, реальности и желания. То есть она об иронии, как её ни назови. Лорд Варис и Мизинец всегда были живыми воплощениями этих двух струй, а Мизинец, полагаясь на самые худшие чувства и доверчивость людей, всегда обладал преимуществом. Однако в этом сезоне можно ожидать, что баланс сместится обратно в сторону мечты о чём-то лучшем, так как наиболее близкие к героям персонажи сериала – Джон Сноу, Тирион Ланнистер и лорд Варис – поддерживают Дейнерис как залог их самого большого шанса на справедливое королевство.

Мы также можем ожидать какие-то события к северу от Стены, которым сокращённый сезон, несомненно, пойдёт на пользу в плане увеличенного бюджета битв с Белыми Ходоками (вот только что там делает Пёс?). Оба трейлера намекнули на сезон, гораздо более сосредоточенный на междоусобных войнах, чем на раскрытии персонажей (за исключением разве что неизменно полных разговоров совместных сцен Сэмвелла и Лилли), и это неплохо; к этому, предпоследнему, сезону персонажи раскрылись. Но то, что стоит на кону в этих эпичных, дорогих декорациях с тысячами актёров, не менее человечно: может ли та доброта, которую Нед Старк воплощал сам и привил своим детям, занимать какое-то место в мире, сформированном несправедливостью, жестокостью и расчётливостью. Этот вопрос, быть может, очень сложен для телесериала о драконах, пиратах и мороженых зомби, но для зрителей в 2017 году это, как внезапно оказалось, не игра.