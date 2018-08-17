Всё, что нужно знать перед просмотром «Мстители: Война бесконечности»

Учитывая само по себе количество фильмов по комиксам, вышедших за последнее десятилетие, есть немалая вероятность того, что вы вообще не обращали внимания на всю эту петрушку с супергероями от Marvel.



Тем не менее, я готов поспорить, что у вас есть как минимум один друг, постоянно трындящий об эпичности этих фильмов. А этот друг, вероятно, слишком ленив, чтобы хоть чуть-чуть это объяснить. Что ж, я слишком долго читал на эту тему, чтобы оставить вас в неведении. Помните: предыстория, о которой я вам сейчас расскажу, по большей части точно не относится к «Мстителям: Войне бесконечности», но давайте всё-таки начнём наш урок.

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Из-за чего вообще происходит эта война?



Как нам известно, «Мстители: Война бесконечности» – это, по сути, битва между большим лиловым Чужим по имени Танос и его злобной бандой межгалактического масштаба, которая называется Чёрный Орден. Все они стремятся что-нибудь расфигачить и найти для этого определённый набор предметов. Мстители, вместе с не-мстителями Чёрной Пантерой и Доктором Стрэнджем, – единственные, кто способен положить конец их выходкам. По сути, одна сторона хочет уничтожить половину вселенной, а все остальные пытаются её остановить.



Кто этот лиловый чувак?



Если вы хоть мельком взглянули на постер, вы знаете, что самая большая голова там у вышеупомянутого лилового инопланетянина. Танос – это чувак, который обещает слишком много, но всё же выполняет кое-что очень важное. Сам Джим Старлин описывает этого злодея так:

«Танос – аморальный философ. Он не дьявол, хотя порой дьявол и стоит рядом с ним».

Он – рождённый от двух вечных (это, по сути, марвеловская версия эволюционирующих людей, параллельно поспособствовавших нашему созданию) титан с хреновым воспитанием. Дело в высоколобых вечных, которые были слишком высоколобы, чтобы ещё и нормально выполнять родительские обязанности. Его мать Суй-Сан, которая была как бы не в себе, попыталась прикончить Таноса из-за доставшейся ему при рождении мерзкой рожи. А папенька у него просто отсутствовал. Так что у чувака проблемы с доверием. В общем и целом у него были совершенно отвратительные родители, которые и взрастили в нём наклонности «разрушителя вселенной» как таковые.

Послушайте, у меня тоже проблемы с отношением к матери, но я не хочу уничтожить мир. Так что с ним такое?

Вам же не шептала с детства на ухо смерть, дразня вас, словно полоумный чирлидер (я надеюсь). И здесь имеется в виду не совсем та смерть, которая с черепом и костями. На самом деле Госпожа Смерть не пугает до дрожи в коленках своим внешним видом. Она – полноценная доминатрикс в капюшоне. У Таноса уже были проблемы из-за того, что его бросили. Так что Госпожа Смерть заинтересовалась его потенциалом благодаря его собственным отношениям с убийством и разрушением и убедила его, что по-настоящему любить его таким, каким он стал, может только она.

Конечно же, у её любви, как и у всех токсичных отношений, была своя цена: полагаю, разрушить половину вселенной, потому что она – смерть. Если бы френдзона существовала, то Танос стал бы первым избежавшим её злодеем во всех галактиках.

Так как ему это удаётся?

Для завершения своей миссии лиловому гаду нужна нехилая огневая мощь, поэтому он решает завладеть шестью древними драгоценными камнями, которые называются Камнями Бесконечности. Эти камни были созданы очень могущественным существом, которое однажды почувствовало себя одиноким и разделилось в каком-то суицидальном порыве на шесть кусочков. (Примечание: киновселенная Marvel объясняется Большим взрывом и бабахнувшими вместе с ним шестью сингулярностями.) Танос, словно влюблённый щенок, отправляется на поиски камней, которые собирается вставить в перчатку, дабы лучше управлять их силой – словно рулём в автомобиле.

А что могут эти камни и у кого они в киновселенной Marvel?

Хорошо, давайте я сейчас объясню *треща пальцами*:

Камень Разума:

Камень Разума фигурирует в обоих фильмах о Мстителях. Впервые он появляется в жезле, с помощью которого Локи (Том Хиддлстон) управляет сознанием, в «Мстителях» и в «Мстителях: Эре Альтрона». Впоследствии он появляется во лбу разумного робота Вижена после того, как благодаря камню был создан смертоносно умный ИИ по имени Альтрон.

Силы:

До неприличия мощная способность удерживать энергии, дающие возможность управлять сознанием, заниматься энергетическими и астральными проекциями, а также телекинетические и телепатические способности.

Камень Пространства:

Этот камень впервые появляется в фильмах «Мстители» и «Капитан Америка» в виде Тессеракта (просто представьте себе большой синий светящийся куб, в котором находится очень мощный камень). Локи пользуется им первым, открыв портал из одной вселенной собственно на Землю, в «Мстителях». Затем он оказывается на хранении у Одина (папашиТора).

Силы: Если вы ещё не догадались, камень пространства способен создавать любые мосты из одного конца космоса в другой; это идеальный транспорт для лентяев.

Камень Силы:

Впервые он появился в «Стражах Галактики» и был использован Ронаном (Ли Пейс), но затем его просто отобрали у Звёздного Лорда (Крис Прэтт) и Стражей. В настоящее время его хранит у себя Корпус Нова.

Силы: Если вам когда-нибудь хотелось увидеть копию Супермена во вселенной Marvel, то для вас это – дар небес. Если раньше вы бегали трусцой, то теперь вы – спринтер. Если раньше вы поднимали 20 фунтов, то теперь поднимаете 20 000 фунтов. Он обладает способностью усиливать воздействие силы, как способностей других камней, так и любой физической сверхчеловеческой способности.

Камень Реальности:

Этот камень, более известный как Эфир из «Тор 2: Царство тьмы», управляет тёмной материей (то есть он не взаимодействует с такой фигнёй, как свет, он невидим и его сложно обнаружить). В данный момент им владеет Коллекционер (Бенисио Дель Торо), который вообще занимается коллекционированием всякой фигни.

Силы: Это самый мощный камень в данном списке. Реальность – это реальность, а этот камень манипулирует ею одной лишь мыслью. Если Танос хочет, чтобы Госпожа Смерть вышла за него замуж, он мог бы это обеспечить (хотя и посчитал бы это мухлежом). Изменение никто не может ни заметить, ни предвидеть, и Танос мог бы уничтожить половину вселенной одним щелчком пальцев (в комиксах так и было), если бы захотел.

Камень Времени:

Он находится в Глазу Агамотто (ожерелье могущественного Чародея) из «Доктора Стрэнджа»), где им впервые пользуется бывший доктор и нынешний повелитель реальности. А почему, не скажу, ибо спойлер!

Силы:

Силы Камня Времени полностью соответствуют его названию: он управляет временем в обширном или ограниченном пространстве. Повернуть время вспять, ускорить, остановить – как только захочет носитель. В комиксах Танос во время одной стычки даже состарил астральное существо где-то на миллиард лет, а затем превратил его в младенца, сосущего собственный палец, чисто для смеха.

Камень Души:

Единственный камень, не засветившийся ни в одном фильме киновселенной Marvel; мы до сих пор не знаем, кто им владеет.

Силы:

Камень Души, как и все эти камни с простецкими названиями, поглощает души, но не просто так, а с сюрпризом. Он также может удерживать знания всех, кого поглощает. С этой заразой о тайнах можно забыть.

Господи Иисусе, а там нет какого-нибудь лилового криптонита для этого парня? Как это остановить?

Infinity Gauntlet (1991) | via Wikipedia Commons.

В этом-то как бы и вся соль. Сами герои на самом деле не должны иметь никаких шансов. Лимитированная серия из шести выпусков «Перчатка Бесконечности» стала успешной сразу после своего выхода в декабре 1991 года благодаря намёку на грядущую смерть героев. В таком масштабе этого ещё, в принципе, не делали. Разумеется, половина вселенной вернулась, но представьте себе, каково это: вы – фанат и терпеливо ждёте следующего выпуска, зная, что Тор, Капитан Америка, Человек-паук и Железный человек могут исчезнуть навеки. В киновселенной Marvel все засветившиеся герои, от Чёрной Пантеры (Чедвик Боузман) до Человека-муравья (Пол Радд), объединяют силы, чтобы вынести этого парня, благодаря предупреждению Гаморы (Зои Салдана), дочери Таноса (да, у него есть дети). По её словам, будет фигово.



А кого благодарить за всё это?

From left to right, Jim Starlin and Mike Friedrich. | via Wikipedia Commons.

Продолжая традицию, согласно которой большинство старых комиксов создано белыми мужчинами, лилового гада, ставшего источником вдохновения для всей этой петрушки с «Войной бесконечности», выдумали Джим Старлин и Майк Фридрих. Джим Старлин говорит, что хотел позаигрывать с одной женщиной с помощью заумной игры слов, пройдя курс психологии, но так он заинтересовался фрейдистскими концепциями Танатоса – одержимости человечества смертью и разрушением. Так что у Старлина ещё до того, как он начал творить, были нехорошие мысли о злодее-разрушителе вселенной, который также звался Танос. Злодей в итоге ожил в феврале 1973 года, задолго до шести выпусков комикса «Перчатка Бесконечности»; именно на этой серии частично и основаны «Мстители: Война бесконечности».

Нужно ли мне сначала посмотреть все остальные фильмы о Мстителях?

У меня нет времени на полноценный пересказ вам всех фильмов до настоящего времени: у нас уже есть 18 фильмов. Просто знайте: среди последних событий – гражданская война между Капитаном Америкой и Железным человеком в связи с государственной регистрацией лиц с суперспособностями. Это, конечно же, разделило героев киновселенной Marvel на тех, кто за регистрацию сверхлюдей, и тех, кто против. Если вы хотите копнуть глубже, сберегите мне время и поищите эту фигню в Википедии / на YouTube в таком порядке:

«Железный человек» (2008 год)

«Невероятный Халк» (2008 год)

«Железный человек 2» (2010 год)

«Тор» (2011 год)

«Первый мститель» (2011 год)

«Мстители» (2012 год)

«Железный человек 3» (2013 год)

«Тор 2: Царство тьмы» (2013 год)

«Первый мститель: Другая война» (2014 год)

«Стражи Галактики» (2014 год)

«Мстители: Эра Альтрона» (2015 год)

«Человек-муравей» (2015 год)

«Первый мститель: Противостояние» (2016 год)

«Доктор Стрэндж» (2016 год)

«Стражи Галактики. Часть 2» (2017 год)

«Человек-паук: Возвращение домой» (2017 год)

«Тор: Рагнарёк» (2017 год)

«Чёрная Пантера» (2018 год)

Так почему люди сходят из-за этого с ума?

Ага. Десять лет нагнетали героизм, а теперь фаны наконец-то увидят, как эти герои погибнут рядом ужасных и, возможно, несимпатичных смертей, и, возможно, больше никогда их не увидят. (На киновселенную Marvel заканчиваются контракты.) Будет интересно посмотреть.



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Эта статья была впервые опубликована на VICE CA.