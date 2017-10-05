Выжившие во время бойни в Лас-Вегасе рассказали, какие меры нужно принять в отношении массовых расстрелов

В связи с массовой стрельбой, которая произошла в Лас-Вегасе в воскресенье, вновь стали выдвигаться требования об ужесточении правил применения оружия и о более эффективном применении существующих законов, в том числе и от некоторых членов Конгресса. Согласно базе данных журнала «Mother Jones», вместе с 58 погибшими и около 500 ранеными эта стрельба стала самой смертоносной массовой стрельбой в современной истории США, а также седьмым массовым расстрелом за этот год.



Массовые расстрелы стали привычным и уникальным явлением в Америке, которое может привести к более высоким продажам оружия, а также способствовать попыткам ослабить законы, касающиеся оружия. Журналисты VICE News попросили выживших во время массовых расстрелов за последние два десятилетия – от бойни в школе «Колумбайн» в 1999 году до стрельбы в ночном клубе «Pulse», которая произошла в прошлом году – рассказать, какие меры нужно принять, чтобы остановить насилие.