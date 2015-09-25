Мы спросили биолога могут ли растения испытывать боль

Чиновники в правительстве Соединенных Штатов вернулись к забытым под слоем пыли дискуссиям об абортах и выложили их в свет. Кстати, в соответствии с опубликованной в июньском номере Scientific American статье, мы только начинаем изучать, что и когда начинает чувствовать плод.

Но знаете ли вы, какое создание безусловно имеет чувствительность? Растения, по крайней мере, по словам биолога Даниэля Шамовица, декана естественных наук в Тель-Авивском университете Израиля, и автора книги «Что знает растение».

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Мы обратились к Шамовицу, чтобы выяснить могут ли растения чувствовать боль, потому, что если окажется, что да, это сможет встрепенусь всю дискуссию об абортах, не говоря уже о том, что это добавит целое измерение в вопрос вегетарианства.



VICE: Я смотрю видео с растением, называющимся мимоза стыдливая (mimosa pudica), которое, очевидно, может чувствовать. Кто-то трогает его, и листья закрываются…

Даниэль Шамовиц: Это я на самом деле и прикасаюсь к мимозе.

И растение чувствует прикосновение, верно? Так и есть. Я бы даже использовал слово «известно», но это не вызывает у растения волнений. Листику известно, когда его надрезают, и у него будет определенная реакция, но она не такая комплексная, чтобы он мог подумать «О, мой бог. Что происходит со мной, что если это случится снова?»

А мимоза отличается от других растений? Мимоза, а также Венерина мухоловка имеют определенный орган, определяющий движения, название которого звучит как pulvinus. Другие растения такого не имеют. Но на молекулярном уровне способ, которым pulvinis реагирует на прикосновения, идентичен тому как ветка реагирует на прикосновения.

Если вы заблокируете движение растения, это может как-то ему помешать? Что вы можете сделать, так это, применить к мимозе определенные лекарства, предназначенные для человека. [Примечание: препараты, которые могут быть применены, это анестетики, такие как метоксифлуран, хлороформ, галотан, энефлуран и севофлуран]. Когда вы применяете их к мимозе и прикасаетесь к ней, она не может закрыть свои листья.

А что какие ещё пытки учёные применяли к растениям? Знаете, что если вашу ногу ударить электрическим зарядом, то нога подпрыгнет? Таким же образом вы можете заставить мимозу закрыть ловушку, пропустив через лист электрический заряд.

Растение наверно не любит такую процедуру, верно? Можно легко стать в антропоцентрическую позу и сказать: «О, это больно!» Но то, что я вижу – и в этом нет ничего духовного – это единство биологии. Всё в биологии использует электроэнергию, и это называется деполяризацией. Это древний биологический механизм. Наши нервы используют его.

А растения, кроме мимоз или Венериной мухоловки, используют электрические сигналы? Мы знаем, что, когда тля атакует листья, они передают электрический сигнал по всему растению, который идет от листа к листу, и сигнализирует о необходимости запуска защиты растением. И распространение сигнала очень похоже на то, как распространяются сигнал в нервной системе. Но растения делают это без нервной системы. Вывод в том, что нервная система является одним из способов обработки информации, но не единственным.

Понял, значит ощущение вреда, даже без наличия нервной системы, по существу является болью? Предположение о том, что ущерб должен быть болью, ошибочно. Мы ощущаем боль, потому что у нас есть конкретные типы рецепторов, называемые ноцицепторами, которые запрограммированы реагировать на боль, а не на прикосновение. Люди могут иметь генетические сбои, когда они чувствуют давление, но не чувствуют боль, потому что они не имеют болевых рецепторов.

Но вы сказали, что растения «знают». Так они осознают приченённый ущерб? Нет, я отказываюсь использовать слово осознают. У нас нет понимания, что такое осознание. Никак нет. Растения не являются осознанными. Когда мы разрезаем листок, мы предполагаем, что растение страдает. Но это наш собственный антропоморфизм в отношении того, что происходит.

Таким образом, они могут не ощущать боль, но они испытывают затруднения. Все организмы стараются поддерживать гомеостаз, и они будут делать всё, чтобы продолжать его. Но есть ли здесь место страданию? Это определение, которое мы даём вещам. Скажем, на вершине горы растёт дерево, и такое же дерево есть в долине. На вершине [ветреной] горы такое дерево будет невысоким, с несколькими ветками, не особо покрытое листьями, с толстым стволом. Если бы оно на той же высоте выросло с нормальным количеством ветвей, его бы повалило. Итак, мы знаем, что растения активно реагируют на ветер, приглушая вертикальный рост, и увеличивая ствол. Это активный ответ. Это не похоже на реакцию на повреждение. Скорее это ответ на вопрос выживания.

Могут ли растения обучаться?У растений есть память. Они хранят и могут вспоминать информацию, но они не могут пойти на приём к психиатру чтобы обсудить свои воспоминания. Ярчайшим примером может быть Венерина мухоловка. Это растение закрывается с помощью этих огромных волосков-нитей, расположенных вдоль большого открытого основания. Основание напоминает два листа, но на самом деле это один лист. И когда жучок прикасается к двум таким волоскам, то растение закрывается. Если задеть лишь один, этого не произойдет. Если же жучок сначала касается одного, ползает там, касается другого и такое касание происходит в течение 20 секунд, то растение смыкает лист. Если пауза составляет более 20 секунд, или это большое насекомое, растение не будет тратить энергию на то чтобы сомкнуть лист. Если пауза большая, может быть это ползают два маленьких жучка, и они не стоят энергии, которую придется потратить на закрытие. Растение предпочитает кушать то, что ему подходит.

У него и вправду столько памяти? Краткосрочная память! В течение нескольких секунд, потом она улетучивается. Вот, что здесь происходит: первый волосок чувствует прикосновение. Память об этом сохраняется 20 секунд; после чего волосок забывает о то, что к нему что-либо притрагивалось.

Значит, если я вас правильно понял, растения действительно чувствуют, не в переносном смысле, а на самом деле. Но они не чувствуют боль. Правильно? Растения не имеют болевых рецепторов. Растения имеют рецепторы давления, которые позволяют им узнать, когда к ним притрагиваются. Это специфические нервные клетки.

И чтобы всё прояснить, я прав в том, что растения знают о том, что им причиняют повреждения? Вы можете определенно убить растение, но его это не волнует.

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