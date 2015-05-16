Мы расспросили эксперта о том, может ли кошка вас убить

Изображение с ресурса Flickr пользователя Франк Бостоне

Сейчас Законодательное собрание штата Нью-Йорк рассматривает законопроект, который может впервые ввести запрет на удаление когтей у котов. Это шаг, который призван покончить с жестокой практикой, и поставить здоровье котов выше желания людей оставить их без когтей. Но, те кто проголосуют за этот законопроект могут быть впоследствии обвинены в преждевременной смерти некоторых своих избирателей.

Ведь, коты серьёзно вооружены, включая их когти, и могут повредить кожу человека, и принести немало боли. И возникает вопрос, может ли ваша кошка убить вас?

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Вообще-то, кошки уже убивали людей путём заражения инфекцией, а также, засыпая на лице у ребёнка, но может когда-нибудь кошка выйти победителем в смертельной схватке со здоровым человеком? По словам Брайана Палмера из Slate, такого, кажется, не происходило в истории человечества. Но, если что-то не случилось, это не означает, что такого не может произойти в принципе.

Учитывая, что зубы и когти сыграли бы решающую роль при борьбе человека и кота, я поговорил по телефону с Фрэнком Верстратом-младшим, профессором хирургических и радиологических наук Школы ветеринарной медицины имени Дэвиса при Калифорнийском университете. Ведь, Верстрат написал книгу по челюстно-лицевой хирургии котов, и кажется, что он может рассказать мне много о шансах котов нанести смертельный укус человеку.

VICE: Что наука говорит нам о возможностях кошки убить человека?

Фрэнк Верстрат-младший: Официальной информации на эту тему очень мало. В ожидании вашего звонка, я поговорил с коллегой об этом, и он сказал то же самое. Он тоже не знает ни одного опубликованного материала на эту тему.

Но ведь, кошки могут убивать других животных. Мы можем сделать из этого какие-либо выводы?

Когда они едят мышей, они в основном убивают их сами. И глотают целиком.

Удивительно, но это ничего не говорит о способности кошки нанести серьёзную травму артерии или стенкам крупных кровеносных сосудов человека.

Правильно. В отличие от собаки, которые могут нанести множественные повреждения, коты не могут такого делать, так как у них не настолько острые и мощные зубы. У них большие клыки, основная функция которых удерживать добычу, также, у низ есть специальные зубы для резки мяса.

Когда вы говорите «резки» мяса, вы имеете в виду в буквальном смысле резку мяса?

Их верхние четвёртые зубы и нижние первые работают как дробильная машина. Они фактически, режут и раздирают мясо на кусочки. У них нет плоских зубов, как у нас.

Я проверил у своей кошки, и вижу такие зубы далеко внутри пасти. Может ли она причинить какой-либо вред маленькими передними зубами?

Кошки развивались так, что их резцы очень и очень маленькие, и на самом деле не очень функциональные. У них сохранились непропорционально большие клыки.

Но как сильно они могут укусить? Нужно несколько фунтов веса, чтобы достать до трахеи человека.

Мы не знаем насколько сильно они кусают. Я не знаю ни одного опубликованного материала об этом. Но, скорее всего, намного слабее, чем собаки. У собак есть гораздо более мощные височные мышцы. Эти мышцы используются для закрытия пасти.

Можем ли мы использовать любые другие критерии, чтобы определить насколько сильно они кусаются?

Переломы зубов часто встречаются у собак, и не так распространены у котов. Это может быть косвенным подтверждением того, что коты кусают не так сильно.

Что вы скажите о том, что они двигают челюстью вперёд-назад, как, когда вы пытаетесь жевать очень жёсткий стейк?

У всех кошек, будь то лев, гепард или домашняя кошка присутствует нижнечелюстной сустав, который в значительной степени имеет цилиндрическую форму. Он действует в качестве шарнира, так что они могут открывать и закрывать пасти, но они не могут выполнять боковые движение. Кошки имеют очень точный прикус. Если смыкание челюстей не совпадает на один-два миллиметра, то их пасти не закрываются. В случае вывиха, зубы в задней части челюсти не могут сомкнуться, и кошка будет сидеть с открытой пастью.

Это звучит ужасно для кошки. Вы сможете помочь, если такое произойдет?

Необходимо будет сделать анестезию, а затем специалист должен будет провести определённые манипуляции.

Похоже, что кот не сможет убить человека. Существуют ли риски, что кот попробует это сделать?

Процесс одомашнивания котов начался уже очень давно, поэтому я не думаю, что у кошек сохранился инстинкт нападения на человека. Они могут только словить птичку или грызуна.

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