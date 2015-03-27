Мы расспросили военного эксперта о том, можно ли захватить и победить Россию

Иллюстрация Сэма Тейлора

Раньше, когда я задавал военным экспертам из IHS Jane ‘s (британская информационная компания специализирующаяся на военной тематике) вопрос о том, чего стоит завоевать, например, Америку, или Великобританию, возможность развития такой ситуации в реальности казалась достаточно надуманной. Но возможность конфликта сильно увеличилась после событий в Крыму, поэтому, когда я разговариваю с экспертом IHS Jane’s Конрадом Музыкой о цене завоевания России, всё это вдруг стало казаться очень реальным.

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Никто не желает видеть Путина рвущимся в бой верхом на ядерной боеголовке, но сказав это, я хотел бы, прояснить, что я с радостью буду приветствовать наших новых российских повелителей, и хотел бы напомнить им, что я мог бы быть полезным в подборе тех, кто может батрачить на их водочных заводах.

VICE: Я собираюсь начать с классического клише. На протяжении веков много властолюбивых лидеров пытались захватить Россию, убежденные в том, что они будут первыми, кто преодолеет жестокую русскую зиму. Как может современная армия справиться с этой древней проблемой?

Конрад Музыка: Я согласен, с исторической точки зрения зима стала проблемой, которую не смогли решить многие. Но появление высокоточных боеприпасов и, что более важно, ядерного оружия – полностью свело на нет проблему. Любой потенциальный конфликт с Западом, скорее всего, выльется в сражения в воздухе, космосе и на море. Любое использование сухопутных войск будет ограничено захватом стратегически важных объектов: мостов, аэродромов, и тому подобное. Учитывая размер территории России, я не думаю, что кто-то будет заинтересован в направлении и развертывании сухопутных войск в России.

Так, как быстро армия захватчиков будет погружена в ядерную зиму?

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие даже в региональном сценарии конфликта. Таким образом, любой стране нападающей на Россию должно быть известно о возможности драматической и быстрой эскалации. Но это признак слабости, а не силы.

Во времена Красной Армии было чувство будто у России есть бесконечный запас мужчин, готовых умереть во имя матушки России. С тех пор что-то изменилось? Каково состояние их солдат?

Это правда, но многие из тех, кого посылали в бои во время Второй мировой войны, воевали под дулом пистолета. Мало того, что под прицелом нацистского вермахта, но и своих коллег, российских «товарищей». Отступать, как правило, было запрещено, даже в тактическом смысле, тех, кого ловили отступающими, либо расстреливали на месте, либо отправляли под трибунал … а потом, как правило, всё равно расстреливали.

Кажется, что мало кто уделял должное внимание и заботу о Красной Армии.

Нет. Когда дело доходит до количества солдат на сегодняшний день, это вопрос, на который я думаю русские сами себе не могут ответить. Число военнослужащих вооруженных сил составляет 1 млн. человек, но мы считаем, что эта цифра гораздо, гораздо ниже, и в настоящее время составляет где-то между 750 000 и 800 000. В армии служат почти 400 000 солдат, но их реальная боевая сила не дотягивает до 300 000, возможно где-то около 280 000 – всё в связи с нехваткой призывников и недостаточного количества служащих в некоторых подразделениях.

То есть, в случае вторжения, Россия будет просто гнать неподготовленных и нежелающих умирать мирных жителей на фронт?

Хотя в последние годы был сделан упор на модернизацию и реструктуризацию вооруженных сил с конечной целью создать полностью профессиональную армию, правда заключается в том, что в случае конфликта Россия будет по-прежнему полагаться на массовую мобилизацию населения. Также интересно отметить, что Россия по-прежнему полагается на своё железнодорожное хозяйство для обеспечения стратегической мобильности. Таким образом, мало что изменилось со времен Второй мировой войны.

Некоторые вещи никогда не меняются. Это навевает вопрос о размерах России, что всегда являлось проблемой для её врагов. Там просто такая протяжённость территорий. Есть ли армия в мире, способная обеспечить контроль над страной с такими размерами?

Чтобы дать вам краткий ответ, то – нет. Территория России охватывает более одной восьмой обитаемой суши Земли и простирается в девяти разных часовых поясах. Это слишком много. Разве что только Китай не мобилизует половину своего населения и не пошлёт их захватывать дикие просторы Сибири.

То есть вы говорите, что Россию можно победить если пол миллиарда китайцев распространятся по Сибири?

Китай – это интересный вариант если бы мы рассматривали обычный сценарий конфликта. Он бы обернулся в нелицеприятное противостояние и, скорее всего, вылился бы в войну на истощение. Тем не менее, принимая во внимание что население России составляет всего лишь 143 млн людей, не трудно догадаться кто выйдет победителем… С точки зрения логистики, такая операция конечно же невероятна, даже если бы китайцы жили за счет того, что смогут добыть, разграбить, и на что можно охотится в России. Чтобы дать вам другую перспективу, по оценкам, Соединенным Штатам необходимы 500,000 войск в Афганистане для контроля всей страны. Россия в 26 раз больше чем Афганистан и граничит с 16 странами.

Может ли совместная армия ЕС захватить Россию, или это под силу только сверхдержаве, такой как США?

Военные возможности ЕС являются … ну, на самом деле, такой армии не существует. Хотя у ЕС есть ряд боевых групп, готовых к развертыванию за границами ЕС, где они, однако, никогда не были. Я просто не могу представить себе единую армию ЕС, если она когда-либо вообще будет создана, нападающей на Россию. Как я уже упоминал ранее, любой конфликт со странами НАТО или Китаем, скорее всего, приведет к использованию ядерного оружия, что, в свою очередь, приведёт к взаимному гарантированному уничтожению.

После развала Советского Союза произошел сдвиг в соотношении военной мощи США и России. Сделал ли Путин Россию более мощной в военном отношении в последнии годы?

Да, такой сдвиг имел место. Пока США работали над развитием своей доктрины, включающей триаду сил (сухопутные войска, ВМС и ВВС), усиленных с помощью платформ C4ISR (по сути компьютерные системы и разведки), Россия серьезно таким развитием не занималось, по крайней мере до 2008 года.

Непродолжительный конфликт с Грузией в августе 2008 года, названный последней войной 21-го века, показал, что по своим военным возможностям Россия на годы, если не на десятилетия, отстаёт от США. Когда в 2008 году США могли легко развернуть значительное количество беспилотных летательных аппаратов [дронов] над Афганистаном и Ираком, российские БПЛА, которые использовались в Грузии, работали так громко, что их было слышно очень издалека. Как вы можете себе представить, качество снимков, сделанных такой техникой, было не самое лучшее. В результате, использование российских БПЛА было признано бесполезным.

Украинская женщина пытается поговорить с российским солдатом сил специальных операций в Крыму.

То есть решение принять участие в этом конфликте с Грузией могло обернутся против Путина?

В некотором смысле… Стало ясно, что российские вооруженные силы требовали больших инвестиций и что оборонная промышленность страны была не в состоянии соответствовать уровню западных военных технологий. В определенной степени это было исправлено путём закупки БЛА в Израиле, лодок-амфибий во Франции и многоцелевых автомобилей в Италии. Хотя, по разным причинам, Россия решила отказаться от импорта иностранной военной техники.

Так на каком уровне они теперь?

Военная реформа, последовавшая сразу за августом 2008 года, имела задачу построить новое качество вооруженных сил, как с точки зрения техники, так и управления, а также полностью преобразить их в современную, гибкую и легко адаптируемую боевую силу. Это хорошо выглядит на бумаге, но реальность такова, что они все еще не в состоянии производить первоклассную технику. Задержки в производстве продолжаются, коррупция по-прежнему является серьезной проблемой, дедовщина среди служащих преобладает, а войска плохо обучены.

Двигаемся дальше, можно ли нейтрализовать ядерный потенциал России?

Нельзя. Россия способна нанести ответный удар, и если вы не готовы его принять – а к этому никто не готов – нужно понимать, что это означает полное уничтожение вашей страны.

Верно.

Считается, что Россия обладает примерно 4300 ядерными боеголовками. Еще 700 стратегических и 2000 тактических боеголовок находятся на хранении. Так же, как в США, система сдерживания от нападения в России основана на триаде сил [земля, воздух и море]. Даже если вы уничтожили сухопутную и воздушную составляющие системы, подводные лодки, оснащенные ядерными МБР, будет практически невозможно обнаружить после того, как они покинут российские порты.

Кроме этого, в чем состоит военная мощь России? Следует ли опасаться её флота?

Россия никогда не была морской державой. Её морские силы состоят из небольшого количества крупных боевых кораблей, выполняющих задачи по борьбе с пиратством и ведущих миссий по глобальному присутствию. Новейшему морскому кораблю уже более 20 лет. Средний возраст больших надводных кораблей России, даже без учета двух старейших судов, составляет 27 лет. Их единственный авианосец Адмирал Кузнецов был введен в эксплуатацию в 1990 году и нуждается в модернизации, которую планируется начать в конце десятилетия. Это означает, что Россия потеряет значительную часть своих мощностей по производству в течение двух-четырех лет. Есть планы по строительству парка авианосцев, но, как ожидается, работа по программе начнётся не ранее 2025 года в самом лучшем случае.

А как дела с её военно-воздушными силами?

В целом гораздо лучше, чем с её ВМФ . Какое-то количество новых самолетов вводится в строй каждый год. Некоторые из них, Су-35, например, сопоставимы с F-22. Некоторые даже утверждают, что определенные характеристики Су-35, особенно его маневренность, лучше, чем у западных самолетов, в том числе F-22 и F-35.

Очевидно, что Россия сейчас играет мускулами в Крыму. Сколько у неё военных баз вдоль границы с Украиной?

Россия арендует военно-морскую базу в Севастополе, в Крыму. Её Черноморский флот включает от 20 до 40 судов, в том числе фрегаты, эсминцы, и корветы. Там также было размещено около 15 000 солдат. Я говорю «было», потому что в последние несколько дней Россия перекинула еще 16 000 войск на полуостров. Ядро сил составляет 7-я гвардейская дивизия воздушно-десантных сил. С этими ребятами играть не следует. Эта дивизия принимала участие в различных операциях по всей Европе, в том числе в подавлении венгерской и чехословацкой революций. Совсем недавно, они были размещены на Кавказе, где боролись с чеченцами.

Кроме этого, Россия уже развернула стратегические воздушные перевозки в Крым и захватила центры связи и воздушного движения, а также аэропорты. Здания местной политической власти в Крыму также были захвачены. Это представляет собой хрестоматийный пример того, как можно начать вторжение. Тем не менее, с 31 000 войск, России будет сложно продвинуться на север в восточную Украину. Таким образом, России будет необходимо открыть второй фронт в восточной Украине.

Чтобы подвести итог: на территорию Украины Россия экспортирует газ, нефть, и страх.

В какой точке вы бы начали вторжение в Россию и в каком направлении отправились бы оттуда? Я бы провел внезапную атаку на Архангельск [город на северо-западе России, вблизи границы с Финляндией], а затем двигался бы на юг. Так становилось бы теплее, а не холоднее.

Давайте обсудим сценарий такого конфликта. Быстрый ответ на Ваш вопрос… в любой точке. Российские границы сложно поддаются защите. Куда на карту вы не посмотрели бы, нигде нет никаких природных препятствий для военного наступления. Исторически сложилось так, что каждое крупное наступление, угрожающее существованию России (поляки в 1610 году, Наполеон в 1812 году, Гитлер в 1941 году) велось со стороны Северной Европейской равнины. Вот почему Сталин так желал захвата Центральной Европы в период после Второй мировой войны, и вот почему Путин назвал распад Советского Союза «величайшей геополитической катастрофой века». С 1991 года Россия потеряла большую часть своей стратегической глубины, и теперь она потенциально может потерять Украину.

Даже если бы вы начали вторжение из Польши и стран Балтии, фронт будет настолько большим, что Россия будет вынуждена молиться чтобы пошел снег и опустилась температура, либо посылать миллионы своих граждан на войну. Сочетание этих факторов было бы лучшим решением.

И, наконец, если воображаемая армия взяла бы под свой контроль большую часть России, где бы местные жители локализовали своё партизанское сопротивление? На этом огромном пространстве, какое самое сложное место для вторгшейся армии?

На огромных участках суши центральной России хватает места чтобы вести эффективные партизанские операции в стиле героя Дэниела Крейга из фильма Вызов. Нельзя исключать и действия в городах в стиле Сталинградского сопротивления. Но, как я уже говорил, это всё вряд ли произойдет. Нельзя выжить, я уже не говорю о том чтобы бороться, в ядерной пустоши, в какую Россия могла бы превратится в случае конфликта с Китаем или США.

Спасибо, Конрад!

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