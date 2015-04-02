Мы спросили военного эксперта можно ли завоевать Великобританию

Недавно я разговаривал с военным экспертом о том, может ли объединённая армия всего остального мира завоевать Соединённые Штаты Америки. Этот вопрос возник из простого любопытства, но, кажется, многие патриотичные янки посчитали, что я намеренно звонил верховным международным генералам, чтобы «узнать, можно ли это сделать». На меня полились потоки оскорблений, в большинстве из которых речь шла о физическом наказании, ожидавшем меня, если я когда-либо посягну на Поданк, Айдахо или Халлибуртон в Техасе. Больше всего мне понравился профиль в Твиттер под названием ButthurtBrit(«ужаленный в задницу британец», прим. переводчика), который был создан, чтобы угрожать мне. Их лучший твит:

@oscarrickettnow В: можешь ли ты и твоя угроза позвонить копам остановить меня и моих десятерых друзей от того, чтобы набыть тебе морду? О: нет

— ButthurtBrit (@ButthurtBrit) декабрь 8, 2013

Отличная работа, братва! Дело в том, что они были полностью правы – я на самом деле надеялся, что многие страны сплотятся, и мы сможем попытаться завоевать Соединённые Штаты. Но как только я узнал, насколько крута американская военная мощь (намёк: очень крута), я начал чувствовать ещё большую тоску, чем когда либо, от того, что я британец.

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Итак, с засевшей в моей голове мыслью о столетнем упадке британской армии, я связался с Яном Кедди, аналитиком военных сил западной Европы информационной группы Джейна (IHS Jane’s), чтобы разузнать, есть ли в целом мире хоть одна страна, которая не смогла бы разнести Британию до состояния каменного века.

VICE: Хорошо, давайте узнаем, насколько недееспособной является Британия сегодня. Каков ядерный потенциал Великобритании, и как можно обезоружить страну?

Ян Тедди: С 1968 года Великобритания использует систему морского ядерного сдерживания; это её единственное ядерное оружие со времён отказа от тактического оружия в 1998 году. Сейчас это подводные лодки класса Вангард, вооружённые 16 баллистическими ракетами «Трайдент», каждая из которых может нести до 12 боеголовок мощностью 100 килотонн.

Сколько это – 100 килотонн?

Ну, парень, мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму, составляла 16-килотонн. Хотя в реальности наши ракеты могут нести 40 боеголовок на 8 ракетах.

Кажется, это достаточно много. Можем ли мы просто стрелять ими, когда захотим?

Великобритания полагается на американские технологии в управлении и создании ракет и боеголовок, но Великобритания всё-таки может выбирать, когда и куда ими стрелять, а также стрелять ли вообще. Это означает, что чтобы разрушить британское вооружение, США могут прекратить оказывать поддержку, но понадобиться как минимум несколько десятилетий, чтобы полностью всё разрушить. Другой вариант – это попробовать разрушить подводные лодки, которые переносят ракеты, хотя их практически нельзя обнаружить, когда они в море в глубокой воде; вот почему две ракетные подводные лодки – британская и французская – столкнулись в 2009 году.

Можно атаковать три лодки, которые не находятся в море и пребывают на ремонте на военно-морской базе «Клайд» или «Фаслейн». Для этого следует либо запустить крылатую ракету или пройти на реактивных самолётах через британскую систему ПВО. Возможно, спецназу это под силу, но существует несколько сотен королевских пехотинцев, которые базируются в «Фаслейн», и перед которыми стоит задание «оказать военную поддержку с целью окончательного предотвращения доступа к ядерному оружию».

Хорошо. Что если кто-то сможет нанести поражение 700 отчаянным морским пехотинцам?

Даже если три другие лодки будут разрушены, контратаку может провести оставшаяся лодка, которая в это время будет скрываться глубоко в водах. Чтобы полностью уничтожить британские средства устрашения, нужно будет найти и уничтожить ПЛАРК, которая на настоящий момент находится на патруле, а это означает, что вы должны быть более умелыми, чем Россия времён холодной войны, чтобы провести самую дерзкую и неожиданную со времён Пёрл Харбор атаку.

Окей, это сложнее, чем я думал, но сделать можно. От куда бы вы начали вторжение в Британию? Существуют ли военно-морские базы, которые стоит вывести из строя?

Если мы не будем обсуждать вопрос ядерного сдерживания, и у кого-то хватит возможностей, чтобы достичь и вторгнуться в Великобританию, им всё равно придётся преодолеть серьёзные трудности. Проблема номер один – это завоевание воздушного превосходства. Чтобы это сделать, придётся нанести поражение силе из более чем 200 боевых самолётов. И если это не США, нужно будет расположить большую часть своих военных сил в относительной близости к Британским островам прежде чем получится захватить её аэродромы. Атака с севера означает, что базы захватчиков должны располагаться в Исландии, Норвегии или на Фарерских островах. Расположение там баз должно способствовать преодолению систем Торнадо и Тайфун, базирующихся в Лоссимуте и Лойчарсе, что будет означать получение контроля над большей частью Шотландии.

Разве Шотландия не ввяжется в драку?

Шотландия гораздо менее заселена, чем Англия. Это уменьшило бы угрозу провала вторжения и убрало бы необходимость осуществлять контроль над местным населением. В свою очередь это дало бы Великобритании время перегруппироваться и подготовиться к контратаке при помощи основной массы своих незадействованных сил; но учитывая, что движущая сила будет на вашей стороне, а также учитывая плацдарм страны, вы можете укрепить собственные позиции многочисленными аэродромами Шотландии, чтобы продвигаться к югу. Единственное место, которое можно было бы атаковать за пределами британских островов – это Гибралтар, и то, только в том случае, если вам нужен пролив для движения своих кораблей по Средиземному морю…

Подозреваю, что обход Фолклендских островов тоже не будет иметь смысла, разве что вы Аргентина. Британия правила морями, но у меня такое чувство, что уже не правит. Насколько легко будет разрушить Британские военно-морские силы?

Сегодня Королевские военно-морские силы находятся в процессе серьёзных изменений, и они, конечно же, намного слабее, чем были когда-то. В противостоянии с другими военно-морскими силами самой большой слабостью на данный момент стало бы отсутствие авианосцев. С этой проблемой Великобритании придётся иметь дело как минимум до 2020 года, когда и корабли, и новые реактивные самолёты F-35 будут запущены в работу. У военно-морских сил есть 13 фрегатов, шесть эсминцев и семь ядерных подводных лодок. Эсминцы разработаны для воздушной защиты и являются одними из самых продвинутых в мире… Чтобы нанести поражение Королевским военно-морским силам, нужно будет использовать равноценно развитые военно-морские силы или намного большие силы, а не у многих стран такие имеются. Те, у которых они есть, не смогут реально развернуть значительное количество кораблей у берегов Британии, находясь в другой части мира.

Кого вы имеете ввиду?

Географическое расположение британских островов всегда было самым большим преимуществом страны, и в 21 столетии продолжает таким оставаться. Это означает, что перед любым вторжением, будет необходимо завоевать преимущество в воздухе и на море. Требования к осуществлению успешного вторжения довольно высоки, что делает список реалистичных угроз для Великобритании довольно коротким. Очевидно, что начинать нужно с мощных военных сил; США и Россия, конечно, обладают человеческими ресурсами и возможностями, чтобы осуществить это, но Китай, например, ещё не обладает глобальным охватом и не сможет поддерживать достаточное количество войск и военных сил вдали от дома. В конце концов, самой большой защитой Великобритании являются альянсы, частью которых она является…

Это важно, потому что, на самом деле, старые раны никогда не заживают: сможет ли Франция успешно вторгнуться в Великобританию?

Францию можно сравнивать с Великобританией, если говорить о возможностях: армии состоят из приблизительно одинакового количества войск, танков, кораблей и самолётов. В этом случае, я бы сказал, что преимущество на стороне того, кто обороняется; нападение десанта чревато многочисленными жертвами, а реактивные самолёты столкнуться с объединённой угрозой от авиации обороняющейся стороны и её противовоздушных систем. Поэтому вряд ли они смогут достичь необходимого перевеса, чтобы осуществить такое, не оставив Францию полностью без защиты.

Учтите это, несчастные сыроеды! Какой помощь понадобится Британии, чтобы защитить себя от такой военной сверхдержавы как США?

Если не принимать во внимание фактор ядерного сдерживания, тогда Великобритании понадобится огромная поддержка, чтобы сражаться с США. Америка может задействовать несколько своих авианосцев для доставки более 100 F-18 на каждом. Если они захватывают любой аэродром недалеко от Великобритании, они смогут расположить там огромное количество самолётов, а у Американских воздушных сил есть стратегические бомбардировщики, которые легко могут достигать целей пересекая Атлантический океан. У всего объединившегося ЕС может и есть шанс на достойный ответ, но, конечно же, американская армия сможет действовать намного эффективнее. Если сравнить экономики США и ЕС, то они приблизительно равны по размеру, и это интересный сценарий, который необходимо учитывать. Военная мощь США самая масштабная, у России и Китая следующие две самые большие военно-воздушные силы, но у них в два раза меньше боевых самолётов, чем у Америки.

Окей, время для классического Британского отступления: прошлое. Давайте переведём стрелки часов и перенесёмся в славные времена империи, когда британец мог сойти с корабля в Бомбее и обнаружить, что его ждёт джин-тоник в местном джентльмен-клубе. Смогла бы мощь Британской империи времён её расцвета конкурировать с США сегодня?

Снова-таки, даже с активами стран Содружества, объединённые военные силы едва ли смогли бы сравнится с США. Расположение стран создало б другой вызов, если сравнивать с европейским сценарием: Канада была бы «аннексирована» в считанные дни, что фактически сделало б Северную Америку крепостью. Оттуда военно-морские силы США могли бы относительно легко отрезать Австралию и Новую Зеландию, два или три авианосца класса «Нимиц» смогли бы доставить достаточное количество самолётов, чтобы нанести поражение их воздушным силам и исключить их из войны, даже не вторгаясь. Если бы США решили вторгнуться по морю, Индия стала бы серьёзным вызовом так же, как Пакистан и Великобритания и особенно подводные флоты этих трёх стран. Но, скорее всего, инициатива принадлежала бы США, так как у их военных сил есть навыки организации и логистики, чтобы осуществить всё это, в то время, как у перечисленных стран не было б бы достаточного единства, чтобы совместно ответить.

Если ваше «Новое Британское Содружество» – можно я буде называть его НБС? – хорошо управлялось бы теми потягивающими джин бюрократами и военные силы были бы единой сплоченной единицей, тогда силы были бы близки. НБС было бы второй мировой сверхдержавой и второй по размеру экономикой, с хорошими ядерными силами и населением, превышающим 2,2 миллиарда людей в 53 странах. Военные силы НБС конечно же конкурировали бы с США и, возможно, имели б даже большие военно-морские силы, чтобы удерживать все эти колонии. Хотя в индивидуальном порядке ни одна из этих стран не представляла бы угрозу США, кроме угрозы их ядерных арсеналов.

Больше всего я разочарован Канадой; я действительно думал, что канадцы станут нашим преимуществом. Окей, скажем, армия завоевателей забрала у нас Великобританию. Где нам тогда прятаться и откуда вести партизанскую войну?

Когда усядется пыль и большая часть военных потерпит поражение, оккупационная армия займёт Великобританию. Наиболее успешные группы сопротивления будут действовать в отдалённых уголках страны или останутся в городских районах. Скорее всего, оккупанты захотят оставить Лондон целым и невредимым, потому что здесь находится множество административных и экономических центров страны. Поэтому проведение мятежей в середине столицы было бы довольно эффективным и а среди огромного разношёрстного население можно успешно прятаться. Партизанские атаки на некоторые цели и объекты инфраструктуры могли бы причинять значительные ущерб при малых усилиях со стороны партизан.

Альтернативой может быть уход из населённых центров. Тогда как Великобритания в целом довольно густо населена, Шотландия, на самом деле, населена меньше, особенно вдали от центрального пояса. На отдалённой базе в горной местности можно будет создать склады оружия, возможно, привезённого контрабандой с материковой Европы или Ирландии, и всё ещё оставаться на достаточно близком расстоянии от целей для атак. Всё зависит от вашей конечной цели, но основная концепция – сделать эту затею слишком дорогостоящей для захватчика как политически, так и экономически. Почему они удерживают страну: это ресурсы, территория, стратегическое месторасположение или идеологические причины? База в горной местности могла бы дать вам возможность атаковать нефтяные объекты в Северном море, а это ключевой ресурс. Атака на пресные водоёмы стала бы серьёзным ударом по логистике захватчиков, также подходящей целью стали бы объекты, генерирующие электроэнергию.

Великолепно, посредством комбинации в стиле сельских засад «смелого сердца» и пост-апокалиптического городского саботажа дух британцев будет жить. Спасибо, Ян, всё не так уныло, как я себе представлял.

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