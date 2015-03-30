Мы спросили военного эксперта могут ли все армии мира победить США

Проблема Республиканцев в том, что, когда у них случается истерика, у них она происходит на самом деле. Прямо сейчас, где-то в Вашингтоне, округ Колумбия, сидит куча богатых мужчин с белыми волосами, белой кожей и черными сердцами, которые кричат и топают ногами, потому как они не желают доступного здравоохранения для бедных людей. К счастью для сильных людей, также как они могут бойкотировать свой загородный клуб, если он решит включить в свои члены иностранца, вы можете выгнать ваше правительство, если оно вас не слушает. Какая разница, что это может привести мир в глубокую, темную рецессию? Вы можете просто переехать к себе на ранчо в Техасе и переждать бурю. Положительной стороной будет то, что ваша прислуга, вероятно, будет работать за ещё меньшие деньги, потому что нет никаких больше рабочих мест, а им действительно нужны деньги на поддержку своего здоровья.

Господи. Глубокая, темная рецессия. Правда ли, что планета только что вышла из одной из них? Может быть, пришло время остальному миру сказать «достаточно». Остальной мир позволял этим звездно-полосатым ублюдкам слишком долго топтаться над собой. Разрешал им давить их армейским сапогом землю во всем мире, убивая миллионы и воруя природные ресурсы. Разрешали им шагать по земле свободных людей и заходить в дома храбрых, в то время как они систематически отнимали свободу и храбрость у других. Да пошли же эти размахивающие флагом и любящие Бога психопаты, к черту. Наступило время остальному миру собрать большую армию воедино и вместе атаковать США. Нам нужны наши сапоги на газонах Белого Дома. Если они не могут позаботиться о своей собственной экономике, мы должны вторгнуться и заботиться о ней для их же блага. Итак, давайте возьмём их!

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Но можем ли мы взять их? Есть ли такой вариант, или они действительно сильнее чем Китай, Россия, Иран, Великобритания, Франция, Германия, Исландия, Беларусь и любая другая страна вместе взятые? Для того, чтобы узнать может ли остальной мир захватить Америку, я обратился к Дилану Лерку, аналитику из IHS Jane’s, специализирующимся на вооруженных силах Северной и Южной Америк.

VICE: Начнем с самого главного. Как остальной мир может нейтрализовать ядерный потенциал США?

Дилан Лерк: Это практически невозможно, поскольку ядерный потенциал США основан на триаде систем, включающих сухопутные силы, воздушные и морские системы доставки, предназначенные для обеспечения возможности нанести контрудар. Баллистические ракеты на подводных лодках, в частности, это наиболее живучий элемент системы ядерного сдерживания США, который всегда находится в море. Ракеты наземного базирования слишком трудно нейтрализовать, так как они находятся в защищенных шахтах в центре страны. Любой противник нападающий на Соединенные Штаты должны быть готов либо поглотить ядерную атаку, либо разработать систему противоракетной баллистической обороны, что, в настоящее время, выходит за рамки чего-либо возможного.

Ну, у меня есть очень хороший план, и давайте предположим, что он совершенно возможен. Если нельзя по-другому, давайте пойдём к источнику – Обаме. Может ли ядерный чемоданчик Президента быть захвачен?

Я не могу ответить на этот вопрос, так как у нас очень мало информации о технических аспектах.

ОК. Давайте просто предположим, что он носит его с собой в кармане, и я этот чемоданчик украл. Таким образом, после того, как ядерный потенциал нейтрализован, как может выглядеть вторжение в США?

США – это единственная страна в мире, которая обладает значительными вооруженными силами по всему миру. Морских и воздушных транспортных возможностей остальной части мира просто недостаточно для того чтобы даже закрепиться на континентальной части Соединенных Штатов. Десантный потенциал вооруженных сил в остальном мире, не включающем США, является слишком малым.

Это означает, что противнику придется использовать гражданские самолеты и морские суда, непредназначенные для преодоления рубежей обороны. Морские суда нужно будет обеспечить базами в Канаде и Мексике, так как они не смогут доставить войска на неподготовленный берег. Таким образом, любая попытка вторжения в США будет сначала выглядеть довольно пестрым караваном уязвимых гражданских судов и самолетов.

Если этим силам удастся избежать атак США, они смогут начать наземную операциию.

Я уверен, что у них бы получилось. Где бы началось вторжение? Какие части американского побережья являются наиболее уязвимыми для атак?

Как я уже отметил, морские штурмовые возможности всех армий мира просто слишком незначительны, чтобы открыть плацдарм на побережье. Если им удалось остаться незамеченными, что само по себе подвиг ввиду современных систем наблюдения, они все равно не успеют создать силу какого-либо размера, их просто вытолкают обратно в море.

Таким образом, вторжение должно начаться по сухопутной границе, на южной границе (та, что с Мексикой), которая в наибольшей степени способствует проведению военной операций. Тем не менее, тот факт, что крупнейшая в США база бронетехники находится в Техасе, естественно, будет сдерживать такое наступление. Проход через западную часть канадской границы (для того чтобы обойти Великие озера и морской путь Святого Лоренса) был бы немного доступней, хотя такое вторжение будет ограничено силами легкой пехоты и встретит проблемы с концентрацией сил. Кроме того, они не смогут захватить центры или другие важные стратегические населенные пункты, так как там в основном находятся национальные парки.

Ну, раз у нас есть национальные парки, значит медведи и волки на нашей стороне, что сделает нас непобедимыми. Я думаю, главный вопрос здесь в следующем: достаточно ли объединенных сил всего мира, включая этих безумных северокорейцев, для того чтобы одержать победу над всеми силами США?

Да, но только если США наступает или только если поражение не приравнивается к захвату или уничтожению. Мир конечно мог бы, например, изолировать США, так же как США изолировали Советский Союз. Но вопрос, который вы действительно хотите задать, если я не ошибаюсь, звучит так: достаточно ли в мире сил для завоевания Соединенных Штатов? В этом случае ответ такой: нет, потому будет очень сложно просчитать требуемые силы. Это потребует материально-технических ресурсов, которыми остальной мир просто напросто не располагает.

ОК. Это разочаровывает.

Основная проблема здесь – география. Как бескрайние степи России проглатывают армии, океаны, окружающие США, не дают подойти врагу. Неважно солдаты или техника, их нужно переправлять через Тихий океан или Атлантику прежде чем пустить в ход. А это те места, где ВМС и ВВС США уничтожат любого противника задолго до того как он увидит американский берег.

И здесь возникает вторая основная проблема, которой являются технологии. У мира не хватит авианосцев и десантных кораблей, чтобы преодолеть оборону ВМС США. У мира также не хватит сил для завоевания господства в воздухе, где будет действовать ВВС США. Вот таким удивительным образом неуравновешенна военная мощь в нашем мире.

Можно ли найти обходной путь?

Решением для армии мира будет обход вопросов географии и технологий. Это означает, что не стоит полагаться на армию, флот и военно-воздушные силы, а вместо этого атаковать США в космической и кибер среде. Устранив космические спутники США и завалив сети связи, мир обойдет вопрос географии и устранит технологии, как в военной, так и в производственной сфере, которые являются сердцевиной военной мощи.

Круто, то есть нам просто нужны хакеры для этой работы.

Тем не менее, это не поможет захватить землю. Таким образом, мы приходим к тому же выводу: учитывая военный баланс на сегодня, даже в маловероятном случае, когда весь мир встает против них, Соединенные Штаты нельзя завоевать. Их можно только победить. Я подозреваю, что Вы надеялись на более красочные варианты, в стиле Красного рассвета, но я не смогу предложить вам такого, если мы желаем оставаться в рамках разумного. Чтобы сделать другой вариант возможным, нам придется перейти в мир научной фантастики.

Да уж, все предельно четко. Спасибо за то, что посмеялись надо мной, Дилан.

Иллюстрации Сема Тейлора.

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