Мы расспросили военного эксперта, что случится, если в космосе начнётся война

В ноябре прошлого года на ежегодном Космическом симпозиуме представители военных сил США тихо, но уверенно говорили о том, что милитаризация переходит в космос. Вскоре после того, как чиновники сообщили, что Пентагон ищет 5,5 миллиардов долларов на космические оборонные системы, которые планируется построить к 2020 году, министр ВВС Дебора Ли Джеймс, глядя на схему современного освоения космоса, прямо признала, что США стоят перед новыми развивающимися угрозами всему, чем они владеют в космосе.

«Мы должны быть готовы», – заявила Джеймс, как утверждают в издании National Defense Magazine. «Мы должны приготовиться к потенциальному конфликту, который однажды может распространиться с земли в космос».

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Это не просто шум, доносящийся от одного из источников в правительстве. В этом году Конгресс призвал Министра обороны и Директора национальной разведки в дополнение к оборонительным космическим системам начать изучать наступательные космические вооружения. Средств, предоставленных для такого изучения, не так много, но сама концепция открытого выступления за космическую милитаризацию – это интересное развитие ситуации.

С 1967 года, когда США и СССР подписали Договор о космосе, прямо запрещающий использовать ядерное оружие в космосе и устанавливающий правила, необходимые для сохранения жизненно важной спутниковой инфраструктуры, большинство из нас привыкло считать космос нейтральной зоной. Всё же, как оказывается, в Договоре о космосе, на самом деле, нет запрета на милитаризацию космоса, то есть, хотя использование ядерного оружие запрещено, любая другая форма военного воздействия может применяться. Большинство стран хотели бы оставить такую возможность и отказываются подписывать соглашения с более чёткими формулировками, запрещающими милитаризацию спутников и космических кораблей.

Последние испытания космического оружия Китаем сделали этот вопрос первостепенным в повестке политики обороны и безопасности. С 2007 года Китай открыто испытывает анти-спутниковые системы вооружения системы земля-космос, успешно подрывая собственные несуществующие корабли и угрожая орбитальной инфраструктуре, на которую полагается большинство современных армий. В свою очередь, США и Россия испытывали ряд наступательных и оборонительных технологий, а другие страны, например, Индия, тоже готовы присоединиться к гонке космических вооружений.

И вот, мнение о том, что при нашей жизни миру доведется увидеть определенную форму космических военных действий, уже не кажется притянутой за уши. Все молчат о подробностях, но легко заполнить пробелы сценами из Звёздных войн. Чтобы получить более реалистичное ощущение о том, как может выглядеть война в космосе, я пообщался с Браяном Уиденом (Brian Weeden), техническим консультантом по космическим вопросам Фонда безопасного мира и отставным офицером ВВС США, который работал с межконтинентальными баллистическими ракетами и космическими программами.

VICE: Если я завтра проснусь и увижу заголовок, гласящий «Начинается космический конфликт!», – как вы это объясните?

Браян Уиден: Если вы увидите такой заголовок, это, наверняка, означает, что журналисты не делают свою работу. Вы никогда не увидите конфликт в космосе [сам по себе] так же, как и не увидите конфликт только в воздухе или только на земле. То, что вы увидите, скорее всего, в ближайшем будущем, это космическую составляющую конфликта на земле. Так же, как существует составляющая воздуха, составляющая моря и составляющая земли.

И как обычный земной конфликт перерастёт в космическое действо?

Это факт, что военные, задействованные в конфликте на земле, используют спутники и космические возможности. Например, американская армия прямо сейчас использует высокоточные боеприпасы. Почти всеми ими руководят через GPS, а это спутники на орбите, предоставляющие сигнал, который позволяет боеприпасам знать, где они находятся, и добираться туда, куда нужно. Почти все военные теперь используют спутниковые коммуникации. Всё больше военных используют спутники для разведки.

Но в прошлом было множество планов атаковать землю из космоса. Разве мы не можем столкнуться с чем-то подобным?

Скорее всего, нет. Договор о космосе сдерживал США и СССР, потому что и те, и другие видели, что вывод ядерного оружия на орбиту – это очень дестабилизирующий фактор. [В 1962 году] было проведено ядерное испытание под названием «Starfish Prime», в рамках которого на низкую околоземную орбиту была отправлена ядерная боеголовка весом 1,2 мегатонны. Она разрушила треть спутников, бывших в то время на орбите, в том числе, и несколько американских. Поэтому все быстро осознали, что ядерные взрывы на орбите – не самая лучшая идея.

Но это не обязательно должно быть ядерное оружие. Был такой план «Rods from God» («Стержни от Бога»), предполагалось просто запускать большие куски металла из космоса, чтобы разрывать на кусочки предметы на земле.

Когда военные впервые задумались о космосе в 50-х и 60-х, они придумали много сумасшедшего, но поняли, что большая часть этого не будет работать, или оно не так практично с военной точки зрения, как изначально предполагалось. Физика того, как предметы двигаются в космосе, создаёт определённые ограничения на то, что возможно и что невозможно. И даже если что-то возможно, то это наверняка очень и очень сложное инженерное решение.

Тогда может ли космическая война случиться только в формате земля-спутник? Или может ли война случиться в формате космос-космос?

Такой конфликт, возможно, был бы комбинацией форматов земля-космос и космос-космос. За последние полтора десятилетия произошло много стыковок: в космос берут объект, меняют его орбиту так, чтобы он приблизился к другому объекту на орбите. Это то же самое, что мы делаем с Международной космической станцией каждый раз, когда посылаем туда еду, только при помощи роботов. Это можно использовать для дозаправки спутников, обслуживания частей. Но это также означает, что можно что-то отхватить, что-то толкнуть, что-то сломать, наделать много нехорошего.

Итак, мы атакуем спутники. Сколько вреда это принесёт в космосе и вовлечённым странам?

Всякое может быть. Скорее всего, для начала будут использоваться некинетические методы: помехи, взломы, обман. Осуществить такое намного легче. У вас в наличии спутник для коммуникаций, вы можете создать помехи его коммуникациям, что намного легче, чем посылать что-либо на его уничтожение. Или если у вас есть оптический спутник дистанционной съёмки, его можно ослепить лазером. И если после этого он не может наблюдать за вашими войсками, значит вы, скорее всего, решили свои военные задачи.

Я полностью уверен, хотя пока ещё нет доказательств, что каждый конфликт за последние десять лет, скорее всего, включал использование космических компонентов и тактику создания помех, попыток взломов, обмана и ослепления. Это не влечёт за собой эффект водопада. Спутник функционирует нормально. Вы его не ломаете. Вы просто играете с его военной функцией.

Следующим уровнем станут кинетические атаки, это когда будут совершаться попытки разрушить или повредить объект. Кое-что из этого может не иметь большого эффекта. Если у вас будет лазер, достаточно мощный, чтобы прожечь дыру в критической части спутника и вывести его из строя, спутник сам по себе станет бесполезным, но он не разлетится на мелкие частицы.

Больше всего беспокоит гиперкинетическое убийство. Во время такой атаки происходи столкновение со спутником на огромной скорости, и спутник разлетается на тысячи маленьких кусочков. В зависимости от того, на какой орбите находится этот спутник, все эти кусочки могут находиться там очень долго, а значит, представлять угрозу для всего, что находится в том районе.

Это взаимное гарантированное уничтожение?

Не обязательно, потому что не каждая страна полагается на спутники. И вот почему вы слышите, что США в последние годы всё больше обеспокоены анти-спутниковыми возможностями Китая. У Китая много спутников, и они строят много спутников, и они начинают собственную милитаризацию космоса, а США намного больше, чем Китай, зависят от космоса в том, что касается военной национальной безопасности.

Зачем нам переходить от некинетических атак к кинетическим?

Давайте я нарисую для вас сценарий: Тайванский пролив, очень сильное напряжение, дело идёт к конфликту. Скажем, там присутствует американская авианесущая группа, и США получают данные разведки, что Китай готов запустить анти-корабельную баллистическую ракету, чтобы вывести авианосец из строя. Важно то, что для нацеливания будет использоваться спутник. В таком случае американское военное командование может решить вывести из строя один или больше спутников, которые предназначены для прицеливания ракеты.

А для массированных кинетических атак?

Честно говоря, я не могу придумать причину. Если произойдёт взрыв спутника в геостационарном поясе [на самом высоком орбитальном уровне], его осколки останутся там навсегда. А это плохо.

Разрабатываются ли новые технологии, которые могли бы изменить тактику простых ударов по спутникам с земли или из космоса во время космических сражений?

Единственное, что приходит в голову, это лазер. Люди давно говорят о лазерном оружии. Самая большая проблема – производство энергии. Это может измениться, потому что солнечные панели становятся более эффективными и мощными. Лазерные технологии и электроника становятся всё продвинутей. Это может изменить ход игры.

Какова вероятность того, что кроме обычного обмана в отношении спутников, я не стану свидетелем более разрушительных космических конфликтов при своей жизни? Как сильно мне нужно переживать?

Я всё таки думаю, что, скорее всего, вы увидите невоенные инциденты, а не войну и связанные с нею проблемы. Это будут естественные явления, такие как солнечная буря или спутник, который ударило осколком, или даже ошибка или несчастный случай, но не какое-либо кинетическое событие.

Одно предостережение к моему пессимизму по поводу вероятности кинетической атаки: если произойдёт большой бой – мы говорим об экзистенциальной борьбе на выживание – тогда неизвестно, чем это закончится.

Хорошо.

Простите, что это не увлекательная история о лазерах и боевых действиях. Это всё таки не научная фантастика.

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Иллюстрации Сэма Тейлора. Его сообщения наTwitter.