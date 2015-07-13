Мы спросили палеонтолога, какими были пенисы динозавров

Фильмы Парк юрского периода дали ответы на множество вопросов о динозаврах: они передвигаются стадами и чихают друг на друга. Они съедят вас, пока вы какаете, а ещё продемонстрируют чудеса гимнастики во время атаки, пока бегут в горы. Но, несмотря на все эти знания, Спилберг и его консультанты-палеонтологи в умах всех оставили один вопрос без ответа: а как на счёт их пенисов?

Ответит ли Парк юрского периода со своим новым директором Колином Треворроном на этот вопрос? Скорее всего, нет. Голливуд рассчитывает на рейтинги PG-13, гарантирующие сумасшедшие продажи билетов, поэтому некоторые моменты из личной жизни динозавров никогда не выйдут на большие экраны. Это означает, что чтобы узнать жизненно важную информацию, например, о пенисах, нам придётся обратиться во второе по надёжности место, где можно узнать о динозаврах: к науке.

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Я связался с доктором Сарой Вернинг, научным сотрудником в университете Стони Брук, работающей в области палеонтологии и эволюционной биологии. Она своего рода эксперт по вопросам секса среди динозавров, поэтому я позвонил ей, чтобы узнать, были ли динозавры теплокровными, а также, происходит ли между ними такие странные события, как у уток.

VICE: Привет, Сара. Во-первых, самцы какого вида динозавров был обладателями самых больших членов? Сара Вернинг: Это большая загадка. Проблема в том, что у нас нет ни одного окаменелого пениса динозавра. Не было таких находок. Частично это связано с тем, что большинство пенисов в царстве зверей не имеют кости. Чаще это система наполнения жидкостью, сначала он мягкий, а потом туда поступает кровь. У нас нет причин думать, что у динозавров там присутствовали кости.

Хорошо, но у особей разных видов были отличающиеся характеристики. Поэтому мы можем сделать несколько догадок, не так ли? Ну, у большинства видов самцы забирались на самок. Но было много динозавров, у которых были большие шипы и похожие выросты на спине. Сложно представить, как можно залезть на что-то, покрытое шипами. С практической точки зрения это наверное сложно. Черепахи сделали следующее – они передвинули свои клоаки [общие отверстия для мочи, кала и репродукции] назад, но не к основанию хвоста, а как бы в сам хвост. Итак, мы знаем, что мужская клоака находится ещё дальше сзади, ближе к концу хвоста, чтобы самцы могли как бы свернуть свой хвост.

Означает ли это, что пенис должен был быть больше, чтобы компенсировать расстояние до клоаки? Нет, это означает, что самец мог обернуть свой хвост под раковиной, чтобы подобраться ближе к клоаке самки черепахи. Не знаю, был ли у динозавров какой-либо похожий механизм. Но должен быть какой-то способ размещения, потому как стегозавры были покрыты пластинами. У большинства динозавров со спины выросты отсутствовали.

Значит, это стегозавр? Стегозавр победил? Нет. Не стоит делать такие выводы.

Почему? Когда мы не можем чего-то понять о динозаврах или других вымерших животных, мы смотрим на их ближайших живых сородичей. Последние остатки сословия живых динозавров – это птицы. Кроме птиц, ближайшие братья – это крокодилы и аллигаторы, а их гениталии действительно отличаются.

Хорошо. Что нам говорит изучение птиц и рептилий, если в общем?Динозавры – это особый вид рептилий. Поэтому, когда я говорю «рептилия», я имею в виду и птиц, и динозавров. Если вы посмотрите на ящериц и змей, у них есть пенисы, но они отличаются от пенисов млекопитающих. Если вы посмотрите на черепах, у них есть пенисы. У всех дальних сородичей они есть. Некоторые самые старые сословия птиц, например, страусы, эму… большие нелетающие птицы. Но у большинства птиц пенисов нет. У них вообще нет ничего напоминающего орган, который выступает из тела и вбрасывает сперму в самку.

Вы хотите сказать, что у динозавров совсем не было пенисов? Если у всех далёких сородичей они были, и были у некоторых отрядов птиц, которые, по нашему мнению, отделились первыми, значит, у тех, кто находится между ними – динозавров, они, скорее всего, тоже были.

Мы можем взять пенис какого-либо животного в качестве примера? У рептилии встречаются пенисы разных видов. У змей и ящериц двухголовый пенис, меняющий позицию. При подготовке к спариванию, в него закачивается кровь, и он как бы высовывается из тела. Крокодилы обладают постоянно эрегированным пенисом, который висит посредине тела, готовый высунуться в доли секунды. У них есть выталкивающие мышцы с очень быстрым триггером, способным вытолкнуть эту штуку.

Невероятно! Пожалуйста, скажите, что они были у динозавров. Может быть, но крокодилы и аллигаторы – это единственные животные, у которых есть подобное приспособление. Я тоже считаю, что было б здорово, если у них такое было. Если подумать о размерах и скорости, с которой они доставали эти штуки. Но у большинства животных пенисы спрятаны в маленьких карманчиках, постоянная эрекция отсутствует.

Значит, это не будет стандартным пенисом динозавра? Не существует такого понятия как стандартный пенис. Большинство из них встаёт, когда в пенис поступает жидкость, как в гигантский водяной шар. Все птицы с пенисами имеют такой механизм, поэтому было бы довольно странно, если бы динозавры эволюционировали в этом странном направлении, а их потомки – в другом. У птиц, у которых есть пенисы, есть что-то на подобии лоскута кожи внутри, и они туда заливают лимфу, что позволяет им высовывать пенис наружу. У некоторых уток есть очень длинные спиральные пенисы, стреляющие так быстро, что для того, чтобы снять процесс, нужна скоростная камера. Это не моя работа, но некоторые учёные на каком-то этапе засняли это.

Получается, что если пенис и имеется, он не висит всё время? У животных, обладающих клоаками, пенисы не висят в воздухе. Большинство животных, в том числе, утконосы и кенгуру, являющиеся млекопитающими, обладают клоаками, и их пенисы либо висят, либо спрятаны внутри клоаки. А когда приходит время, пенисы выпрыгивают из клоак и пытаются попасть в клоаку самки. Птицы, у которых пенисы отсутствуют, стараются выставить свои клоаки в одну линию (самцы и самки), и струёй заливают сперму. Это называется поцелуем клоаки.

А насколько возможен «поцелуй клоаки» у динозавров? Клоаки расположены в довольно неудобном месте у основания хвоста, по этому их трудно выровнять в одну линию. Возможно, из-за того, что птицы умеют летать, поцелуй клоаки даётся им легче, ведь они могут использовать свои крылья, чтобы принять нужно положение.

Близкая связь с птицами не предвещает ничего хорошего их пенисам. Есть что-то ещё, что разделяет динозавров и птиц в плане секса? Вот, что интересно, если говорить о динозаврах: нам удалось определить их возраст, когда они достигали полового созревания. Большинство птиц вырастают до максимального размера и спустя какое-то время начинают размножаться, но все динозавры, внутри которых мы обнаружили мозговую кость, по всей видимости, достигали полового созревания довольно рано, как раз в период активного роста. Помните, когда люди достигают полового созревания? Как раз тогда, когда быстро растут. То же самое касается и динозавров.

О, класс, значит, у них были неловкие подростковые годы, как у нас. Им приходилось сталкиваться с половым созреванием одновременно с изменением своих форм. Значит, да.

Итак, кроме спиральных членов сумасшедших уток и странных членов аллигаторов, какие ещё существуют виды пенисов у животных с клоаками? Птицы – это живые динозавры, и у большинства птиц, обладающих пенисами, они довольно маленькие и конусообразные – скучные пенисы, если говорить в общем. Такой пенис поднимается самым обычным образом с помощью жидкости. Не знаю, можно ли найти фото члена страуса в интернете…

Немного похож на язык. ОК. Значит, эта форма наиболее вероятна, да? Размер и форма? Кто знает. Но вы спрашиваете, был ли это секс по типу пенис-в-клоаке? Скорее всего, именно так это работало у динозавров.

Но, снова-таки, у многих из них были шипы, шишки и всякие другие странные штуки на окончании их пенисов, что, возможно, помогало им лучше закрепиться в самке или помогало доставлять сперму более эффективно. В общем, как бы вы не представляли себе член динозавра, можете дать волю своей фантазии.

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