Действительно ли техника сокращает количество вещей вокруг нас?

Золотой век, когда мы владели всякой всячиной. Автор фото – Барри Юрграу

Вещи. Вы понимаете, о чём я? Это как бы то, что находится повсюду и составляет всё сущее. Большинство вещей являются чужими, однако есть и вещи, которые мы зовём своими: съеденная наполовину пицца у вас в холодильнике, старенькая приставка N64, собирающая пыль у вас за телевизором, все те свитеры, которые вы никогда не надеваете, но не можете выбросить.

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Можно подумать, будто по мере того, как наше общество становится всё более потребительским, и поскольку мы почти всё время проводим за покупкой чего-нибудь на Amazon, мы владеем большим количеством вещей, чем ранее.

Кроме того, большинство потребительских товаров подешевели, так как компании вроде Asos и IKEA позволяют нам покупать в безумных количествах то, чем мы практически не пользуемся. Между тем, наша любовь к новой технике подразумевает, что мы владеем целым рядом гаджетов, о которых предыдущие поколения могли только мечтать.

Однако на этой неделе Бюро национальной статистики оторвалось на время от приставаний к вам в тот момент, когда вы покидаете зону получения багажа в аэропорту, чтобы сообщить, что во владении среднестатистического британца находится примерно на пять тонн меньше вещей, чем десятилетие назад. В национальных масштабах мы прошли от пика в 889,9 миллиона тонн в 2001 году (15,1 тонны на человека) к 659,1 миллиона тонн (10,3 тонны на человека) в 2013 году.

Это сокращение «барахла» в основном объясняют стремительными нововведениями в технике: мы больше тратимся на сервисы вроде Netflix и Sky, чем на физические носители. Наши устройства весят как никогда мало, а большую часть техники вроде видеоплейеров и магнитофонов заменил маленький жёсткий диск.

Так почему же моя комната вечно захламлена? Почему я вечно спотыкаюсь о рождественские открытки 2013 года и пустые коробки из-под бисквитов Twinkies? Я не знаю наверняка и поэтому решил поговорить кое с кем из тех, кто находится на передовой событий, – с Крисом Смитом, который работает на компанию-грузоперевозчика и является грузчиком с более, чем семилетним стажем, чтобы узнать, что он думает о колебаниях уровня всякой всячины у людей.

Итак, в новостях недавно сообщили, что в Британии люди владеют гораздо меньшим количеством вещей, чем раньше. На ваш взгляд, ваша ноша как грузчика с годами стала тяжелее или легче?

Ну, это вопрос сложный. Хотя в каком-то смысле люди действительно владеют куда меньшим количеством вещей, переезжать стало гораздо труднее. В случае переезда в пределах города жильё может находиться очень далеко от дороги. К примеру, если вы живёте в закрытом жилом посёлке, как это очень часто бывает в Лондоне, приходится очень долго идти от машины по дороге до квартиры в доме, через ворота, по ступенькам и так далее. Кроме того, в некоторых местах в Лондоне вам придётся выполнять гораздо больше работы, потому что для перемещения нужны двое, и один – для присмотра за машиной, пока вы заняты.

Значит, вы перемещаете вещи дальше, но меньше ли у людей мусора с точки зрения собственно имущества?

О да, однозначно. Но это, опять-таки, из-за того, что сейчас людям нужно гораздо меньше вещей, особенно в случае переезда в городе, поскольку большинство квартир являются меблированными, и там вся техника встроенная – к примеру, холодильник и стиральная машина. Поэтому людям даже не нужно перевозить диваны, кресла и столы, так как они уже есть везде. А в большинстве случаев люди переезжают так часто, что даже не хотят обзаводиться собственными вещами, и все ищут у риэлторов и в прочих местах меблированное жильё.

Как насчёт мест за чертой города?

Ну, к примеру, отправляясь в Кент, я занимаюсь переездами, в которых однозначно переезжает и вся мебель с техникой, потому что там люди, как правило, переезжают из дома в дом, а не с квартиры на квартиру. Способ переезда у них однозначно с годами не изменился.

В тех случаях, когда у людей действительно есть вещи, какие именно вещи вы, как правило, перемещаете?

В наше время единственный предмет мебели, который людям вообще приходится перевозить, – это книжная полка. У людей просто куча сумок и несколько ящиков, в которых, возможно, лежат кухонные приборы или ещё что-нибудь в этом роде, хотя мы на самом деле и не знаем, что там лежит. Впрочем, у людей явно больше одежды, судя по всем тем сумкам, которые мы перетаскиваем.

Как насчёт техники?



Перемещать нам приходится только плоскоэкранный телевизор, и всё. Не могу вспомнить, когда в последний раз перемещал музыкальный центр или один из тех старых больших телевизоров, которые были раньше. Это, опять-таки, связано именно с тем, что у людей всё в телефонах и на ноутбуках, и им уже не нужно иметь кучу техники. У людей однозначно больше одежды и меньше техники.