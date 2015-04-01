Мы попросили эксперта в авиации объяснить нам почему у пилотов могут быть психологические срывы

Фото Андреаса Любица в Facebook

Крушение самолёта авиакомпании Germanwings, выполнявшего рейс 4U9525, потрясло весь мир. Ещё больше потрясло то, что пилот рейса Андреас Любитц, по-видимому, разбил самолёт во французских Альпах умышленно, как следует из предварительного отчёта о расследовании крушения лайнера. Несколько дней назад прокуратура Германии заявила, что Любитц «болел и проходил курс лечения». Справка врача, освобождающая его от работы во вторник, день аварии, была найдена в его доме в Дюссельдорфе. В течение следующих нескольких дней, власти, как ожидается, будут пытаться воссоздать картину психических расстройств погибшего.

Согласно его профилю в Facebook, Любитц занимался бегом и любил путешествовать. Он слушал Шиллера, David Guetta, и любил поесть в Burger King. Ознакомившись с его интернет-потретом, сложно утверждать, что он похож на серийного убийцу. Он не выглядел страдающим депрессией или суицидальными настроениями человеком. Его друг по имени Клаус Радке сказал CNN, что Любитц «имел хорошие перспективы на будущее. Его работа была его хобби. Сложно быть успешнее него».

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Однако, всё указывает на то, что Любиц запер двери в кабину пилотов, когда второй пилот вышел в туалет, а затем сделал что-то непонятное.

Единственное, что мы можем сказать наверняка: авиация – сложная профессия и иногда пилоты испытывают серьёзные нервные потрясения и стрессы. Пилоты сталкиваются с нестандартными ситуациями по несколько раз за день. Я поговорил с доктором Джозефом Вестермаейром, бывшим консультантом FAA (Федерального авиационного агентства) о физическом и психическом здоровье пилотов и авиадиспетчеров. Я хотел узнать, как профессия летчика влияет на психику человека, и действительно ли из этой трагедии следует вынести определённый урок.

VICE: Здравствуйте, доктор Вестермейер. Сможем ли мы в ближайшее время получить вразумительный ответ на вопрос о мотивах этого парня?

Доктор Джозеф Вестермейер: Многие из таких крупных аварий, в частности в Соединенных Штатах (эта авария случилась за пределами США) в конечном итоге описываются в одном из авиационных журналов. Если статья об аварии появляется в таких журналах, значит, что собрано достаточное количество информации, чтобы делать выводы.

Что вы думаете о том, что люди могут перестать доверять пилотам или, по крайней мере, начнут чрезмерно беспокоится о подобных аспектах?

Будучи пассажиром, я не знаю человека, который управляет самолётом. Как я могу ему доверять в вопросе безопасности моего полёта? Я работал врачом два года в Лаосе, как раз во время войны. Несколько десятков из нас регулярно летали. Мы изучали информацию о человеке, которому мы вверяли наши жизни. Эта привилегия не доступна при массовых полётах.

Как, вообще, относятся к психическим заболеваниям пилотов в авиационной среде?

По идее, они лечатся и не летают, пока не смогут выполнять функции пилота полноценно. Это может быть смерть ребёнка или супруга, родителя или близкого друга. Пилоты могут не летать по несколько недель. Обычно пилоты самостоятельно просят о временном перерыве в работе.

Может ли уровень кислорода в самолёте повлиять на проявления психоза?

В теории, в следствии гипоксии или недостатка кислорода на большой высоте, пилот может потерять сознание, существует множество примеров этому. Но, при этом пилот отключается не только ментально, но и физически. Пилот теряет сознание и умирает. Я лично не знаю ни одного инцидента, в результате которого гипоксия привела бы к тому, что пилот целенаправленно начал снижать самолет. Я хотел бы, наверное, рассмотреть и такую причину, если бы я занимался расследованием этого инцидента, но, скорее всего, такая причина не будет в списке основных причин крушения самолёта.

Что вы скажете о риске изменения давления?

Атмосферное давление может быть фактором. Резкое снижение давления может привести к многим физиологическим проблемам. Но, опять же, внезапное начало психиатрического расстройства у кого-то, кто находится на грани нервного срыва, и этот человек решает разбить самолёт? Очень маловероятно.

Как по-вашему, какими могут быть основные причины психического расстройства этого пилота?

Психические расстройства, как правило, связанны с возрастом. Первые случаи психических расстройств, депрессии или даже приступы шизофрении люди обычно переживают в подростковом возрасте или в возрасте 20 лет. Но, могут быть случаи позднего проявления паранойи. Я встречал пилотов, которые были психически стабильны и ладили с людьми, но в 40-50 лет у них проявлялись параноидальные состояния, которые могли проявляться и во время полётов.

Подвержены ли пилоты психическим расстройствам больше, чем другие?

Пилоты подвержены всем заболевания, как и обычные люди. У пилотов может быть шизофрения, например, или биполярное расстройство. Некоторые из этих заболеваний влекут за собой дисквалификацию, другими словами, они, скорее всего, потеряют свою лицензию.

Если хотите что-то добавить о последней аварии, пожалуйста.

Пилот мог быть психически здоровым человеком, который переживает душевный кризис, или он мог, действительно, иметь серьёзные психические расстройства. Мы пока этого не знаем.

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