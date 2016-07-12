Мы спросили врача скорой помощи, как можно умереть от передозировки наркотиков

Фото от пользователя Flickr Bit Boy

Когда я спросила Сэма Гутмана о передозировке наркотиков, перво-наперво он объяснил, что сам по себе термин «передозировка» вводит в заблуждение.

«Передозировка подразумевает, что существует терапевтическая доза, которая является эффективной, а вы приняли больше этой дозы, а если применить это, например, к рекреационному наркотику, то никакой эффективной дозы нет», – заявил Гутман, врач скорой помощи из Британской Колумбии и основатель RockdocConsulting, которая предоставляет услуги по минимизации вреда на музыкальных фестивалях.

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«Все они плохи, и все они потенциально несут угрозу для жизни и являются опасными».

Всё ещё сложнее, потому что, по его словам, рекреационные наркотики редко являются чистыми, а на химические вещества все реагируют по-разному. Кроме того, в организме людей, страдающих от передозировки, как правило, находится смесь веществ.

Тем не менее, семейства наркотиков во время передозировки вызывают определённые симптомы. Мы попросили Гутмана объяснить эти симптомы и то, как они могут привести к смерти.

Алкоголь

Печень может преобразовывать алкоголь примерно по унции (или порции) за час, но очень многие из нас глотают бухло быстрее.

Само собой разумеется, что от слишком обильного и быстрого пития блюют, но это на самом деле признак токсичности, заметил Гутман.

«Именно тогда можно сказать: «У тебя передозировка». Потому что вы не радуетесь, не растормаживаетесь и не развлекаетесь – у вас появляется желание вырвать и потерять сознание».

В этот момент ваш организм теряет способность нейтрализовать бухло, объяснил Гутман.

«Проблемы у нас начинаются тогда, когда это становится риском для вашей безопасности, то есть, к примеру, когда вас рвёт, и вы вдыхаете и всасываете это в лёгкие. Это сродни знаменитой смерти рок-звёзд: поперхнуться рвотой».

Хотя это и может показаться штампом, Гутман заявил, что на самом деле поперхнуться рвотой – это самый серьёзный риск для здоровья, когда речь идёт о передозировке алкоголя, наряду с травмами, которые случаются вследствие падения или вождения.

Фентанил. Фото взято с Twitter.

Опиоиды (героин, кодеин, фентанил, оксикодон)

Опиоидные рецепторы находятся по всему организму, объяснил Гутман, и наркотик воздействует на все системы органов. При передозировке основная проблема – это респираторная депрессия.

«Он снижает скорость дыхания до того момента, когда в мозг поступает недостаточно кислорода… В кровь поступает недостаточно кислорода, и недостаточно кислорода поступает в важные системы организма», – заявил он.

Затем можно умереть от остановки дыхания.

В случае с героином те, кто делают его инъекции, чаще страдают от передозировки, потому что он не фильтруется печенью: он поступает прямо в кровоток, как правило, в более мощной дозировке, чем та, которая можно получить при курении.

Для борьбы с передозировкой опиоидов, заявил Гутман, прежде всего человеку нужно сделать вентиляцию, запустить ему в лёгкие воздуха и вывести из них воздух, а затем применить препарат обратного действия вроде налоксона, который блокирует опиоидные рецепторы организма.

Воздействие фентанила, мощность которого превышает мощность морфия в 100 раз, нейтрализовать сложнее, добавил Гутман.

«Для его нейтрализации нужно как минимум в десять раз больше налоксона, – заявил он. – Дыхание может снова остановиться, потому что наркотик действует дольше, чем налоксон».

Стимуляторы (кокаин, крэк, спид, мет)

Стимуляторы повышают давление и частоту сердечных сокращений, поэтому, что, возможно, неудивительно, они также могут вызывать сердечные приступы.

«Из-за стимулятора сердечная мышца будет получать недостаточно кислорода, а затем у вас будет сердечный приступ», – поведал Гутман. Также сердце может перестать биться или биться нерегулярно.

Ещё одним признаком передозировки стимуляторов являются припадки из-за стимуляции мозга или перегрева организма.

А ещё есть старый добрый психоз.

«Человек, у которого просто безумный психоз, который бегает, что-то видит или впадает в агрессию и видит галлюцинации, прыгает с моста, потому что думает, что умеет летать».

На вопрос о том, опаснее ли одни стимуляторы, чем другие, Гутман ответил не церемонясь.

«На мой взгляд, хуже всего из них всех кокаин, – сказал он. – Поскольку люди неверно считают, будто он безопасен, потому что он уже давно есть и он настолько распространён, но он вызывает припадки, он вызывает сердечные приступы, он вызывает боль в груди, под ним можно впасть в сильный психоз и паранойю». Также он заявил, что неправильные представления, вызываемые алкоголем, в сочетании с чрезмерной уверенностью от кокаина, могут приводить к очень дурным решениям.

Экстази/МДМА

Экстази или МДМА формально является галлюциногенным стимулятором, но в целом «на самом деле вы совершенно не представляете, что вы получите».

«Рекреационный экстази редко является чистым МДМА, – сказал Гутман. – Очень часто в него подмешивают другие стимуляторы или другие вещества, некоторые из которых могут оказывать дурное воздействие – к примеру, повышать температуру тела или вызывать припадки».

По словам Гутмана, один из самых ужасных способов умереть под колёсами, – перепить воды.

Наркотик вызывает в организме жажду, и это желание в сочетании с «народной мудростью», согласно которой под МДМА нужно постоянно пить воду, может привести к состоянию под названием «гипонатриемия», при котором соль в кровотоке разбавляется.

«Мозг распухнет, и от этого можно умереть», – заявил он.

«Мозг у вас внутри черепа, а у черепа постоянный объём. Если мозг, находящийся внутри этого постоянного объёма, начинает распухать, он начинает в буквальном смысле выхлюпываться снизу… затем он повреждает ствол мозга, и наступает смерть».

Под экстази также можно умереть от гипертермии (перегрева тела).

ЛСД. Фото взято у пользователя Flickr Farmer Dodds

Галлюциногены (ЛСД, грибы)

Передозировка этих наркотиков обычно подразумевает психоз, т.е. галлюцинации и паранойю. Они, хотя и не смертельны, могут иметь «очень плохое» действие, говорит Гутман.

«Иногда воздействие длится гораздо дольше реального периода полураспада наркотика. Поэтому в результате возможна «белочка» и долговременное психическое расстройство».

Прочее (кетамин, ГГБ)

Как и в случае с алкоголем, и от того, и от другого потребитель может потерять сознание и поперхнуться рвотой.

Обездвиживание под кетамином, из-за которого потребителю обычно кажется, будто он отделился от тела, в целом не приводит к смерти, хотя «можно травмироваться психологически», заметил Гутман.

Гутман заявил, что проблема с ГГБ заключается в том, что он непредсказуем, а что касается дозировки, то существует тонкая грань между желанным кайфом и токсической концентрацией. «В одно мгновение можно испытывать отличный кайф, а затем впасть в глубокую кому, которая может то усиливаться, то ослабевать. Поэтому вы будете лежать в коме, затем наполовину приходить в сознание, а затем впадать обратно в кому».

Люди неожиданно выпадают из комы полностью примерно спустя 3-12 часов после приёма наркотика.

Гутман рассказал, что на концертах, на которых предоставляет медицинское обслуживание его компания, выходят команды, проверяющие людей, которые как будто спят, но на самом деле могут быть сильно одурманены.

«Они, по сути, идут и будят их, чтобы проследить за их пробуждением. Потому что иначе ничего не понять».

Марихуана

Шучу, травка ни разу никого не убила.

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