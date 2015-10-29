Мы спросили у эксперта, что произойдёт, если Россия обрежет линии сети Интернет

Российская подводная лодка в Музее подводных лодок в Санкт-Петербурге. Фото с ресурса Getty.

Иногда легко забыть (если вы, конечно, об этом знали), что информационная суперавтострада проходит, в основном, по огромным кабелям, находящимся глубоко в море – мили и мили волоконно-оптического провода, через который проходит 95% ежедневных коммуникаций и мирового бизнеса, стоимостью 10 триллионов (!) долларов. Если бы кто-то перерезал определённое количество этого кабеля, было бы утрачено наше тонкое понимание современного мира. Электронный банкинг стал бы далёким воспоминанием, ваш смартфон был бы обычным телефоном, а в окрестностях снова бы от двери до двери ходили продавцы энциклопедий. Короче говоря, жизнь была бы адом.

Эти обычно отдалённые страхи подогреваются последними военно-морскими действиями России. Согласно воскресной статье в Нью-Йорк Таймс, российские шпионские самолёты и подводные лодки «агрессивно действуют рядом с подводными кабелями, по которым проходят почти все мировые Интернет коммуникации». Представители американской разведки обеспокоены, что такая деятельность может означать, что русские ведут разведку уязвимости и подумывают о том, чтобы однажды обрезать кабели.

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Конечно, страх растёт и из-за того, что наши отношения с Россией и её президентом Владимиром Путиным никогда ещё не были такими потрепанными. Своими военными играми в Крыму, Восточной Украине и Сирии он утёр нос ООН, а напряжённость в отношениях между США и Россией достигла опасно высокого уровня, чего не было со времён Холодной войны, и это продемонстрировала холодная встреча Путина с Обамой в прошлом месяце.

Итак, каковы шансы на то, что Россия обрежет эти кабели, и что будет, если она это сделает? Чтобы получить ответы на эти вопросы, мы обратились к Николь Старосиелски, доценту средств массовой коммуникации, культуры и связей в университете Нью-Йорка, а также автору книги «Подводные сети» (издание «DukeUniversityPress»), к которой прилагается интерактивные цифровые карты. Этот проект позволяет читателям отслеживать кабельные маршруты, смотреть фотографии и архивные материалы, а также читать истории об островных кабельных центрах. Пообщавшись с ней, мы почувствовали облегчение.

VICE: Российские подводные лодки и корабли-шпионы, по мнению «Нью-Йорк Таймс», «агрессивно действуют» рядом с жизненно важными подводными кабелями, по которым проходят почти все мировые Интернет коммуникации. Растёт опасение, что россияне обрежут эти кабели в самых труднодоступных местах. По шкале от одного до десяти, как сильно нам нужно цепенеть при одной мысли от этого?

Николь Старосиелски: Я не думаю, что нам нужно цепенеть, думая об этом. Или, как минимум, нам нужно больше опасаться других вещей, а не российской угрозы американскому интернет-трафику. В общем и целом, наша сеть сосредоточена вдоль множества узких кабельных маршрутов, которые регулярно страдают от различных факторов – от природных катаклизмов до якорей рыболовов. Это разрушает больше кабеля, чем умышленное обрезание, когда-либо имевшее место.

Насколько сложно отрезать кабели в «труднодоступных» местах? Что-то подсказывает мне, что понадобятся не только несколько ныряльщиков и пара болгарок.

Чтобы обрезать кабели глубоко в море, многого не нужно. Их можно перерезать так же легко, как, используя эти же инструменты, кабели, лежащие на мелководье. Их можно обрезать якорем, крюком, любым большим острым предметом, протащив его по морскому дну. Это было бы легче, чем отправить ныряльщиков с болгарками.

Расскажите нам, что случится, если, скажем, завтра мы проснёмся, а эти жизненно важные кабели перерезаны. Исчезнет ли Интернет? Нужно ли будет общаться с незнакомцами вместо того, чтобы смотреть в наши смартфоны?

На самом деле, это зависит от того, сколько кабеля будет перерезано, и куда он ведёт. Рваный кабель – это, в действительности, обычное дело, случающееся в среднем раз в три дня. Но в большинстве случаев трафик можно перенаправить. Когда в 2011 году цунами перервал несколько подводных кабелей в Японии, страна частично оставалась в режиме онлайн из-за огромного числа международных связей. В других случаях, например, для тех стран, у которых есть всего несколько кабелей, одна единственная остановка может стать катастрофой. Пару раз случалось, что, в результате нескольких порезов кабеля, пропадал интернет. Землетрясение Хенгчун в 2006 году оборвало несколько кабелей возле Тайваня – точке давления в глобальной системе, в результате чего интернет стал недоступным для многих, оборвались финансовые транзакции и произошли сбои в других критических системах. Тем не менее, в случае с Соединёнными Штатами нужно будет обрезать приличное количество кабелей перед тем, как нам придётся общаться с незнакомцами.

В статье «Таймс» говорится, что через эти кабели проходит «мировой бизнес, стоимостью более 10 триллионов долларов в день, включая финансовые институты, которые проводят транзакции каждую секунду». Что для нас означает обрезание этого кабеля с финансовой точки зрения? Нужно ли хранить свои деньги под матрасом? Перестанут ли работать банковские карточки?

Стивен Малфрус, директор по персоналу Совета Федеральной резервной системы США сказал, что если кабельные системы будут нарушены, «сектор финансовых услуг не просто «остановится», а «скорее, резко остановится». Если подводные кабельные сети перестанут работать, это не только прервёт сообщение между главными финансовыми институтами, но и повлияет на множество наших повседневных финансовых транзакций. В том числе, и на банковские карточки. Онлайн банкинг вообще не обсуждается. Но снова-таки, такие обрезания случаются постоянно, и особенно они ощутимы в регионах, где кабелей меньше.

Кроме шпионских планов, как ещё США следит за тем, о чём мы с вами говорим по поводу этих кабелей?

В общем и целом, за кабелями не следят. Они простираются на тысячи миль через океан, и следить за ними – это попросту слишком много работы. Кабельные компании старались следить за своими линиями больше столетия, используя разного рода тактику: вертолёты, патрульные лодки и так далее. Но время от времени рыбаки и корабельщики в прибрежных морях их всё равно снова ломали.

Если россияне такое сделают, разве это также не прервёт их собственные Интернет коммуникации? Какова другая сторона медали для них?

Да, это конечно проблема. Сотрудник данной сферы однажды рассказал мне, что современное обрезание кабеля будет похоже на спиливание ветки, на которой сидишь – в тот же момент оборвутся и собственные сети. Если российская подводная лодка обрежет несколько кабелей, соединяющих Соединённые Штаты, это отразится не только на Соединённых Штатах. Это также отразится на всех странах, которые используют эти сообщения, чтобы добраться куда-либо ещё, и на всех странах, которые связаны с Соединёнными Штатами. Мы являемся огромным узлом в глобальной системе коммуникаций, поэтому последствия будут ощутимы намного дальше наших национальных границ. Если бы какая-либо страна, Россия или кто-то ещё, просто понадеялась бы стать причиной серьёзного разрыва для кого-либо, кто использует цифровые СМИ, это могло бы быть эффективным методом. Но такой метод неразборчив.

Не слишком ли старомодно, что вся инфраструктура нашей информации проходит через дурацкие подводные кабели?

Да, это немного старомодно: подводные кабели – одна из самых старых мировых коммуникационных технологий. И хотя линии изменились от медных телеграфных проводов до скоростной волоконной оптики, их продолжают закладывать так же, как и 150 лет назад. И часто они расположены на тех же путях. Но на сегодня они являются самым эффективным и действенным способом коммуникации. Кабели переносят информацию быстрее и дешевле, чем спутники, и не похоже, что мы от них откажемся в ближайшем будущем.

Почему месторасположение кабелей не охраняется лучше и не засекречено?

Намеренный саботаж никогда не был самой большой угрозой кабельным системам. В истории нарушений кабеля это было аномалией. Самые большие угрозы исходят от кораблей, которые непреднамеренно бросают якоря или сети на кабельные системы. Некоторые кабельные компании выделяют сотни тысяч долларов, чтобы устранить нарушения, которые, как они считают, могут случиться. Лучшая защита от этой угрозы – это публикация кабельных маршрутов, чтобы рыбаки и другие корабельщики случайно их не сломали. С другой стороны, военные кабельные маршруты засекречены.

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